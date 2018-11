Porsche i Zetor spolunavrhoval brněnský rodák. Je mu věnovaná působivá výstava

Málokdo tuší, že na vzhledu Porsche 928 nebo vývoji Zetoru Crystal se podílel rodák z Brna Jiří Kuhnert. Kdyby si při odchodu z designérského studia nevzal s sebou své vlastní skici, svět by se to nikdy nedozvěděl. Nyní je vystavuje Moravská galerie v Brně a vůbec poprvé se veřejnost dozvídá o dramatickém a navíc příliš krátkém životě osobnosti, která mohla zásadně ovlivnit i BMW.

Jako sprint. Velmi intenzivní, ale také krátký. Takový byl život Jiřího Kuhnerta, který by vydal na knihu. Narodil se v roce 1941 a jako brněnský Němec to neměl po válce jednoduché, i když byl ještě dítě.

S matkou se jim podařilo před Revolučními gardami ukrýt u přátel a vyhnout se tak "brněnskému pochodu smrti", kdy byli Němci brutálně vyhnáni z města a při samotném exodu k rakouským hranicím zahynuly stovky lidí. Úřady pak v rámci degermanizace přejmenovaly původně Hans-Jürgena Kuhnerta na Jiřího.

Odmala miloval automobily a neustále je skicoval. Po dokončení střední průmyslové školy sice nastoupil do Zbrojovky Brno jako technolog, avšak táhlo ho to ke kreslicím prknům. Už ve Zbrojovce se podílel na vývoji Zetoru Crystal, ve svém volnu ale neustále kreslil sportovní auta.

"Dostal do vínku velký talent, který dále rozvíjel jako samouk. Měl ale technickou znalost toho, čemu se pokoušel dát tvar," vysvětluje Rostislav Koryčánek, kurátor výstavy Jiří Kuhnert: Sketch the dream. Ta se otevřela veřejnosti v pátek 2. listopadu v Moravské galerii v Brně.

Po okupaci Československa se Kuhnert rozhodl emigrovat. Jak připomíná Rostislav Koryčánek, důvody měl dva. Toužil se stát automobilovým designérem a tušil, že za železnou oponou moc příležitostí nedostane, a pak také chtěl najít v Německu svého otce, který se během války přidal k Luftwaffe.

Utekl do Stuttgartu, protože práci u Porsche měl už předdomluvenou a nastoupil zde 23. září 1968. Jiří Kuhnert, už opět přejmenovaný zpět na Hanse-Jürgena, ve své zdatnosti v kreslení dostal tak vysoko, že si i přivydělával kreslením pro německý časopis Auto motor a sport. Na kresbách odhadoval vize, jak asi budou nové modely vypadat.

"Právě tyto kresby ukázal Lapinovi a přesvědčil ho, že kromě práce konstruktéra je mu vlastní také imaginace nezbytně nutná pro každého designéra," připomíná Rostislav Koryčánek ve výjimečně zdařilém katalogu k výstavě Sketch the dream.

A tak se Kuhnert stal součástí týmu, který měl navrhnout úplně nový model Porsche typu transaxkle, tedy s motorem předu, ale pohonem zadních kol. Vznikly modely dva. Levnější 924 se čtyřválcem od VW otevřela brány Porsche k novým zákazníkům, 928 s osmiválcovým motorem o objemu 4,5 l přímo od Porsche, dlouhá léta pak automobiloví fanoušci obdivovali a toto sportovní gran turismo bylo úspěšné také na americkém trhu.

"Ze vzpomínek Kuhnertovy ženy Magdaleny vyplývá, že dělení koncových světel na čtyři části a zapuštění do karoserie vycházelo z návrhů Jiřího, což ostatně potvrzují i jeho dochované práce. Dalším jeho příspěvkem jsou takzvaná telefonní kola, která svou profilací připomínají ciferník stolních telefonů," dodává Rostislav Koryčánek.

V archivu Porsche se ale podařilo dohledat i skici například návrhů faceliftu Lady 2103, na kterém se podílel i Kuhnert, avšak nakonec se návrhy Porsche v Rusku neuplatnily.

Uvedení Porsche 928 na ženevském autosalonu v únoru 1977 provázelo ohromně pozitivní přijetí a model se stal hvězdou přehlídky. Potvrdilo to i vítězství v evropské anketě Auto roku, mimochodem to bylo poprvé a naposledy, kdy v této anketě vyhrála značka Porsche.

Příprava brněnské výstavy nebyla jednoduchá. V Porsche jsou vedeni jako hlavní osobnosti Anatol Lapine a Walter Möbius, jednotliví členové týmu se nezveřejňují. A tak vlastně k odhalení toho, jak moc 928 ovlivnil brněnský rodák Kuhnert, dopomohla drobnost, za kterou teď můžeme děkovat, jinak bychom o jeho práci nevěděli nic.

Kuhnert po neshodách s Lapinem ze studia Porsche totiž odešel a všechny skici si vzal s sebou. Ze strany automobilky by se ale dalo hovořit o tom, že výtvory patří firmě, pro kterou tehdy pracoval.

Po odchodu ho okamžitě přijali k BMW. Jak ale jeho žena Magdalena v prospektu k výstavě vzpomíná, vstupní prohlídka odhalila, že něco není v pořádku. Ukázalo se, že Jiří má rakovinu tlustého střeva v pokročilém stadiu. "Ještě na nemocničním lůžku do poslední chvíle kreslil a nepřipouštěl si, že by mohl umřít. Stalo se tak ale v březnu 1979," dodává Rostislav Koryčánek.

Zemřel tedy ve velmi mladém věku 37 let a nezbývá než přemítat o tom, co by bylo s BMW, kdyby ho navrhoval brněnský rodák, výjimečně pracovitý muž se zkušenostmi od Porsche. "Byla to jedna z nejtalentovanějších osobností mezi tehdejšími designéry," míní Rostislav Koryčánek.

Výstava Jiří Kuhnert: Sketch the dream je tedy výjimečnou příležitostí poznat, jak jeden z týmu může zásadně ovlivnit celek. Navíc detailně mapuje, jakým způsobem se tehdy auta navrhovala. Fanoušci značky Porsche by ji rozhodně měli navštívit, čas na to mají do 13. ledna 2019.

S přispěním Rostislava Koryčánka