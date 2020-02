Hyundai přiveze do Ženevy dvě novinky. Malé i20 i kompaktní i30 míří proti Škodě

Foto: Hyundai

Zatímco řada značek bude na letošním ženevském autosalonu chybět, Hyundai se po roční absenci do Švýcarska vrací. A představí hned dvě důležité novinky. Ukáže jednak novou generaci malého hatchbacku i20 a jednak z českého pohledu přece jen důležitější modernizaci kompaktního modelu i30. Ten se nadále bude vyrábět v Nošovicích.

Omlazené Hyundai i30 ukázala korejská automobilka zatím na dvou snímcích. Oba odhalují vůz zepředu a oba ve variantě N Line. To znamená se sportovními doplňky karoserie. Verze N Line navíc bude po modernizaci poprvé dostupná i pro kombi, které tak doplní hatchback a liftback s označením Fastback.

Ze zveřejněných fotografií je patrné, že designéři vsadili nejen na nový tvar předního nárazníku, ale i jinou masku chladiče. Ta více odpovídá současnému stylu značky, který reprezentuje třeba v Evropě neprodávaná limuzína Sonata. Nové jsou také světlomety LED s diodami pro denní svícení ve tvaru písmene V.

Hyundai dále zmiňuje, že omlazené i30 dostane nový zadní nárazník, přepracované zadní svítilny a jiný design litých kol o velikosti 16 až 18 palců. Do interiéru se nastěhují digitální budíky i větší obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou 10,25 palce. O změnách pod kapotou zatím automobilka neinformovala. Výrobu bude i nadále zajišťovat závod v moravskoslezských Nošovicích.

Omlazený kompakt nebude jedinou novinkou Hyundai v Ženevě. V nové generaci se představí také malý hatchback i20. I on zatím poodhaluje své tvary na skicách, z nichž je opět patrná inspirace nejnovějšími modely značky. Korejská automobilka designový styl vozu označuje spojením "smyslná sportovnost". Malý hatchback jej dostane jako první Hyundai v Evropě.

Přední maska je viditelně spojena s hlavními světlomety. Zaujme také dvoubarevná karoserie, zadní část by měla dostat světlomety nejen zasahující hluboko do boku karoserie, ale i navzájem propojené. Charakteristickou by se měla stát i výrazná boční linka, respektive tvarování zadního sloupku.

V kabině se objeví dvojice 10,25palcových displejů, které mají být podle automobilky navzájem propojené - jeden bude výstupem přístrojového panelu, druhý multimediálního systému. O použité technice zatím automobilka mlčí, dle dřívějších spekulací by se ale ke slovu měla dostat elektrifikace. Očekávat lze rovněž sportovní verzi i20 N.