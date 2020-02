Máme se čtyřikrát líp než Němci. Aspoň podle počtu aut, která propadnou u STK

I v loňském roce potvrdily povinné prohlídky vzorný stav českého vozového parku, od STK vyletělo jen pět procent aut. Němců s těmi jejich zanedbanými škopky nám musí být vyloženě líto: kvůli vážným závadám jich neprošlo 20 %. Jen opraváři nám to kazí. Bezplatné prohlídky Pit Stop u obchodních domů našly u velké většiny starších českých aut nedostatky, s nimiž STK projít nelze. Chytrému napověz.

Mobilní servisní stanoviště, s nímž opravárenská síť Profi Auto obráží parkoviště velkých obchodních center, objevilo na náhodně přistavených vozidlech celou řadu závad, které potvrzují, že se my Češi o auta moc nestaráme. To není překvapivý závěr. Předem jasná je také úvaha, v jakém stavu mají auta lidé, kteří využijí službu mechaniků, jen když je zadarmo.

Konkrétní výstupy z programu Pit Stop přesto stojí za pozornost. Ze 750 vozidel prohlédnutých během loňské sezony jich mělo 78 procent vůle v podvozku nebo řízení, 70 procent opotřebené brzdy, 53 procent sjeté nebo špatně nahuštěné pneumatiky a 54 procent špatně seřízená světla.

Tato čísla samozřejmě neodrážejí stav kompletního vozového parku, protože prohlídek zdarma využívají především majitelé starších nebo nejzanedbanějších vozů. Jenže srovnatelný vzorek máme i z Německa, kde podobnou akci pod názvem Safety Check pořádá Dekra, a výsledky se značně liší.

S brzdami tam mělo problém 43 procent vozů, u dalších 46 procent je uvedena souhrnná položka "podvozek a pneumatiky". Takto setříděná čísla nejsou plně porovnatelná, ale s trochou zjednodušení lze říct, že četnost závad je nižší o třetinu až polovinu. Dekra zároveň upozorňuje, že nesrovnalosti nachází nejčastěji na autech mladých a začínajících řidičů. Ne že by to u nás neplatilo, ale mladí a neklidní v tom rozhodně nejsou sami.

Zásadní nepoměr ovšem spočívá v tom, že při povinných dvouletých prohlídkách v Německu 20 procent vozidel propadne a před reparátem musí do servisu. A to jde o zlepšení: před pěti lety nevyhovovalo dokonce 25 procent, což je mimochodem pozoruhodný vývoj vzhledem k tomu, že i německý vozový park stárne. Němci se pod vlivem klesající životní úrovně a přísných kontrol zřejmě učí o auta lépe starat.

Naše vozidla jsou zjevně v horším stavu, do kolonky "nevyhovující" jich ale za celý loňský rok spadlo jen pět procent. Tiskový odbor ministerstva dopravy se k nápadnému nepoměru nechce vyjadřovat, protože nemá k dispozici srovnatelná data. Lidé z oboru ovšem vědí o kamarádských vztazích mezi stanicemi STK, servisy i autobazary, jež dovolují všem zúčastněným snadno vydělat. Což nikoho k lepší péči o vůz nemotivuje.

Ministerstvo dokázalo za dvacet let prosadit jen povinné fotografování, díky němuž auto musí na prohlídku alespoň doopravdy přijet. To je ale pramalý úspěch. Jak loni v létě ukázala další z mnoha reportáží České televize, STK nadále procházejí životu nebezpečné vraky a v celé zemi není síly, která by zakročila. Je-li nejnovějším zlepšovákem ministerstvo bez ministra, budou mít myši ještě větší pré. Proto se nejspíš i za rok dočteme, že 78 procent náhodně vybraných starších aut má nadměrné vůle v podvozku a 70 procent špatné brzdy.