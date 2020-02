V roli sněžné skútristky: Nejdůležitější je volný palec, zahodit strach a řídit tělem

Kdo se bojí, ten se bude akorát trápit. Na sněžném skútru je potřeba zahodit strach a pořádně za to zabrat, přestat se se strojem prát a lyžemi elegantně vykrajovat do sněhu zatáčky. Vyzkoušeli jsme Polaris Titan, cestovní stroj pro dva, který umí jet rychlostí až 170 km/h.

Zatímco za volantem auta a s čerstvým řidičákem v kapse je lepší nejdřív postupně sbírat zkušenosti, jet tak akorát rychle, abyste si byli jistí tím, co uděláte a jak pohotově zareagujete, recept, jak se naučit na sněžném skútru, má trochu jiný postup.

Vím to, protože jsem si za jeho řídítka sedla poprvé. Se zkušenostmi z motorek nebo silničních skútrů, které se rozhodně hodí. "Naučit se to trvá u každého jinak dlouho, ale tak, aby jel sebejistě a rychleji, to zabere i tři dny," říká mi instruktor firmy Polaris, který občas nováčky zaučuje.

Sněžný skútr Polaris 800 Titan Motor: dvoutaktní dvouválec, 795 cm3

Výkon: 160 koní

Hmotnost: 298 kg

Rozměry (d x š x v): 3280 x 1290 x 1450 mm

Nejdůležitější zjištění? Mít zcela volný a klidný pravý palec k ovládání páčky plynu. Zní to banálně, ale když poskakujete na sněžných boulích, zpočátku to snadné není. A také je potřeba jet, v nízkých rychlostech se stroj ovládá ze všeho nejhůř. Manévrování a zatáčení, to všechno potřebuje rychlost. A pak to jde najednou mnohem, mnohem snadněji. Vyparkovávat se skútrem včetně couvání chce sílu v rukách.

A jak se pozná, že už se se skútrem sžíváte? Začnete používat tělo. Stejně jako na motorce, elegantně, jemně využívat váhu na vykroužení zatáček. Lyže je totiž potřeba do sněhu zakrojit, ne se prát s řídítky. Sněhu v okolí Horních Míseček bylo při naší jízdě zoufale málo, ale věřím, že jízda na skútru v prašanu, někde za polárním kruhem, by byl zážitek, na který se jen tak nezapomene. A zvládnou to i holky.