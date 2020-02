Koronavirus kosí i auta. Hyundai odstavil sedm továren, kolem Webasta je panika

Slábnoucí tok součástek z Číny paralyzuje výrobu v dalších zemích. První na řadě je Jižní Korea, kde jsou některé operace logisticky blízce propojené. Hyundai zde zastavil všech sedm závodů. V německé firmě Webasto se počet nakažených rozrostl na sedm, i rodiny jejich zdravých kolegů čelí strachu ve školách a na úřadech.

Pro automobilový průmysl byla Čína až dosud požehnáním. Obrovský, pětadvacet let strmě rostoucí trh snesl srovnání jen s americkým poválečným boomem a firmám přinášel zisky schopné pokrýt ztráty v jiných částech planety. Stagnace posledního roku je donutila odřezávat některé méně důležité aktivity na okraji, aktuální zdravotní krize ale zasahuje samotné jádro věci. Není z čeho vyrábět auta.

Ford, Hondu, Peugeot, Nissan a Teslu už situace donutila zastavit výrobu v čínských závodech. Jejich produkce je určena pouze pro tamní trh, takže odstávka sice přináší velké ztráty, ale nepřelévá se do dalších zemí.

Podobné problémy v Číně řeší i domácí Škoda. Podle informací aktuálně.cz bude výroba v čínských továrnách, odkud vyjíždějí nové Škodovky, stát až do pátku. Prodloužilo se tak přerušení v souvislosti s čínským Novým rokem. Čeští zaměstnanci Škody si mohli vybrat, jestli zůstanou doma v Číně, nebo odletí domů. Ani v tomto případě ale koronavirus dodávky nových vozů na český trh nijak neovlivní.

K razantnějšímu kroku, který by se mohl dotknout i českých zákazníků, musel v úterý sáhnout Hyundai: zastavil montážní linky všech sedmi závodů v Koreji, které tvoří 40 % jeho celosvětové produkce. Auta se odtud vyvážejí do USA, Asie i Evropy. Bezprostřední příčinou kolapsu je přerušení dodávek elektrických kabelových svazků od čínských firem Kyungshin a Yura Corporation.

"Hyundai a Kia udržují ve skladech jen minimální zásoby těchto dílů," vysvětlil serveru Automotive News analytik korejského hospodářského institutu Lee Honk-Koo. Upozornil také na to, že skupina spoléhá na dodávky z Číny víc než jiné automobilky. Příčinu vidí v tom, že když Huyndai razantně expandoval do Číny a budoval tam své závody, jeho tradiční dodavatelé ho následovali.

Odstávka je zatím ohlášena na týden, protože oba čínští dodavatelé přislíbili, že v neděli 9. února produkci svazků obnoví. I když se to podaří, zpoždění kompletních vozů se může ještě prodloužit. Záleží totiž také na námořní dopravě, která standardně trvá kolem šesti týdnů a nasmlouvané termíny v ní lze měnit jen omezeně. Do České republiky se z Koreje dovážejí osobní modely Hyundai i40, Santa Fe, Kona a Ioniq spolu s dodávkovými typy H1 a H350. Výroba vozů Kia podle Financial Times ohrožena není, což potvrdil i český dovozce.

Německý dodavatel střešních oken a topení Webasto sice nepřerušil výrobu, ale počet virem nakažených zaměstnanců ústředí v bavorském Stockdorfu stoupl z pěti na sedm. Jde o největší skupinu v Evropě, infekci do ní zavlekla pracovnice šanghajské pobočky.

Firma na svých webových stránkách zveřejnila nejnovější zprávu v pátek 31. ledna. Konstatuje v ní, že v souladu s předpisy rozšířila rizikovou skupinu i o ty zaměstnance, kteří byli se sedmi nemocnými v osobním kontaktu. Testovat nechala všech 130 lidí a na poslední výsledky se ještě čeká, nicméně nákaza se zatím nepotvrdila jinde než právě u sedmičlenné skupiny, která se zúčastnila dlouhé porady s čínskou kolegyní.

Předseda správní rady Horst Engelmann ve zprávě vybízí spoluobčany a komunitu ke klidu. Upozorňuje na případy, kdy jsou i rodinní příslušníci bezpečně zdravých zaměstnanců vykazováni z veřejných institucí, škol i obchodů. S pochopením pro vážnost situace žádá příslušné vedoucí osoby, aby se na ministerstvu zdravotnictví informovaly o správném postupu.