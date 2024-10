Felicia bez střechy je nepřekonaný unikát. Metalex udělal z obyčejného auta exota

Chcete dokonale splynout s davem a vyhnout se zvídavým pohledům? Kupte si Felicii! Obyčejnější auto na českých silnicích těžko potkáte, však se jich také vyrobilo 1,4 milionu. Pravda, dnes už jezdí jen jejich zlomek, přesto to na závratnou kariéru investičního veterána nevypadá. Existují však výjimky, protože v několika verzích Felicie bude za exota kamkoliv přijedete.

"Funů" vzniklo 4016 kusů, vanplusů 5160 kusů. Nepočítaje některé limitované série, ale jen specifické karosářské varianty, toto jsou ty nejvzácnější Felicie. A pak je tu kabriolet, který ale nevyráběli přímo v Mladé Boleslavi. O jeho dodatečnou úpravu se starala firma Metalex. Jestliže je Felicia kupka sena, pak je MTX Cabrio tou pověstnou jehlou, vzácnější verzi českého bestselleru byste hledali jen velice těžko.

Do roku 2000 jich vyrobili na tři desítky, někde se dočtete o čísle menším, jinde zase o čísle atakující dokonce čtyři desítky aut. Držet se ale budeme informace z knihy Metalex spisovatele Marcela Gauseho. Otevřenou Felicii jsme si nevybrali náhodou. Zaprvé jde o poslední český kabriolet, zadruhé na den přesně před třiceti lety měla v Praze premiéru zbrusu nová Felicia. A připomínka perly z nabídky je jistě důstojnou oslavou životního jubilea.

Ačkoliv prý existovaly plány, že by po vzoru MTX Roadster - otevřeného Favoritu, kterého vznikly více než dvě stovky - měla Felicia bez střechy také jen dvoje dveře, nakonec zvítězilo o něco praktičtější řešení. Završení vývoje kabrioletů v Metalexu dostalo čtveřici dveří, jako patrně jediný kabriolet své doby a jeden z mála v celé historii.

Vnější vzhled z pera Pavla Škarky, tehdy působícího na dnes již neexistující katedře designu zlínské pobočky UMPRUM, ctil základní linie Felicie. Jestli je pohledný, nebo ne, je asi na individuálním posouzení, tak elegantní jako předchozí kabriolet na bázi Favoritu ale nebyl. Možná za to mohla čtveřice dveří, možná výrazný bezpečnostní oblouk.

Jak ale psal dobový prospekt, jeho přítomnost byla nezbytná pro velmi dobrou tuhost karoserie a též k ochraně posádky při převrácení. Tuhost byla vůbec jedním z logicky největších témat souvisejících s výrobou kabrioletu, protože výchozí Felicia přišla o střechu nebo boční sloupky. V Metalexu tak dodatečně vyztužili podlahu v oblasti prahů, zadní podběhy spojoval nosník, což vyztužilo prostor za zadními sedadly. Vzpěra se objevila i mezi lůžky předních tlumičů.

Jak ale před pár lety pro iDnes.cz popsal jeden z majitelů otevřené Felicie, i přes dobovou chválu to dnešní optikou s tuhostí karoserie není vůbec žhavé, naopak se auto dost kroutí. A postěžoval si i na nevalnou výrobní kvalitu. Inu, ruční práce.

Pohotovostní hmotnost každopádně výztuhami stoupla jen minimálně a u všech verzí se vešla pod jednu tunu. Tím pádem ani nebylo nutné nijak upravovat pohonné jednotky, jakkoliv dobový test v katalogu Autotesty 1998 zmiňuje, že šestnáctistovka od VW s výkonem 55 kW by klidně 10 až 15 kW navíc snesla a auto by to vydrželo. Vedle něj dostal kabriolet i škodováckou třináctistovku MPI se 40 nebo 50 kW, diesel v nabídce nebyl. Standardní byla také pětistupňová manuální převodovka.

Plátěná střecha dostala tři vrstvy a manuální ovládání, práce s poměrně těžkou konstrukcí ale rozhodně nepatřila a nepatří k nejjednodušším. Místo dostala ve složeném stavu za zadními sedadly krytá látkovým potahem. Právě konstrukce zadní části je asi nejviditelnější změnou. Jednak si vyžádala zcela nové laminátové víko kufru, jednak prostor pro střechu zasahuje do dveří.

Nastupování dozadu je tak i přes čtvery dveře složité a nepříliš pohodlné, místo trojmístné lavice jsou navíc vzadu jen dvě místa. K tomu s opěradly v téměř pravém úhlu, to pohodlnému cestování nenapomáhá. I dobový test psal o tom, že je to spíše místo pro zavazadla nebo třeba psa. Přitom kufr MTX Cabrio byl díky laminátové nástavbě obstojně velký, navíc se sklopnými či vyjímatelnými zadními sedačkami.

První kabriolety v Mělníku sestavili v roce 1997 ještě s původní přední částí, když ale standardní Felicia dostala "novou tvář" o rok později, tak se přenesla i na kabriolet. Metalex navíc nabízel spoustu příslušenství nad rámec běžné výbavy LX a GLX, některá auta skončila s maskou z VW Polo a lze se tak domnívat, že jen málo vyrobených aut bylo navzájem úplně stejných.

Nízká nebyla vskutku ani cena, byť dobový článek ve Světě motorů z jara 1997 ještě před premiérou vozu psal o tom, že Metalex nabídne příznivou cenu od 350 tisíc korun. Realita ale byla poněkud odlišná, ceny se silnější verzí třináctistovky i se šestnáctistovkou atakovaly půlmilionovou hranici. Psal se konec 90. let, na nepříliš praktické auto to bylo moc. I proto je vlastně z auta dnes takový exot, který pro určitou skupinu lidí má vysokou hodnotu. Navíc se jedná o poslední "sériový" český kabriolet. Všechny ostatní pokusy už byly jen prototypy.

Tu a tam se nějaké auto objeví v inzerci, majitelé za ně ale chtějí částky, které i téměř dvojnásobně převyšují původní cenu.