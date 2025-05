Raději si kupte celoroční, radí ADAC. Pneumatiky All Terrain v testu zcela pohořely

Název All Terrain slibuje, že zvládnou jakýkoliv povrch. Jejich univerzálnost však není bezbřehá, jak ukázal test německého autoklubu ADAC. Ani jedna z osmi testovaných gum rozměru 225/65 R17 nedostala velmi dobré nebo dobré hodnocení. Tři prošly jen s "odřenýma ušima", jedna dokonce propadla.

Řidiči běžných osobních vozů se s nimi nikdy nesetkají, majitelé pick-upů nebo obytných aut je ale volí poměrně často. Důvodem je především jejich robustní konstrukce a univerzální použití. Pláště s označením All Terrain (AT) mají nejen hrubší dezén, ale symbol vločky umožňuje i celoroční provoz bez nutnosti přezouvat. Tedy zdánlivě ideální volba pro všechny, kteří občas potřebují sjet mimo zpevněné cesty.

Jenže s vlastnostmi pneumatik to často bývá tak, že čím je guma univerzálnější, tím více má slabin. A v případě terénních plášťů to platí dvojnásob - tak špatné výsledky neměly v posledních letech žádné pláště, které ADAC testoval. Také proto hledal autoklub odpověď na otázku, zda jsou terénní pneumatiky v evropských podmínkách skutečně třeba.

A postupoval tentokrát netradičně: Pro porovnání vlastností terénních a běžných silničních gum použil referenční celoroční pneumatiku pro osobní automobily Pirelli Cinturato SF3, která s AT plášti absolvovala všechny testované disciplíny. "Výsledky jsou znepokojivé, zejména při jízdě po suchém i mokrém asfaltu. Snad jen na zasněžených silnicích se dva AT pláště alespoň přibližují vlastnostem referenční pneumatiky, aniž by jich však skutečně dosáhly," píše se v hodnocení ADAC.

Testeři autoklubu proto nemohou s klidným svědomím doporučit žádnou z testovaných pneumatik, i když jsou mezi nimi docela velké rozdíly. Vítězem testu se stala japonská Yokohama Geolandar A/T G015 s celkovou známkou 2,9. Navzdory prvenství je však její hodnocení stále výrazně pod výsledkem referenční silniční pneumatiky, která dosáhla na známku 2,1. Na opačném konci žebříčku skončila americká guma BF Goodrich Trail Terrain, která získala "nedostatečnou" kvůli zjevným nedostatkům při jízdě na mokru.

Za největší slabinu testovaných pneumatik označil ADAC brzdný výkon na mokré vozovce. Ve srovnání s plášti pro osobní automobily se u nich dráha potřebná pro zastavení auta prodlužuje o důležité metry. Dokonce i nejlepší z AT pneumatik v této disciplíně, Falken, má brzdnou dráhu o šest metrů delší než referenční pneumatika. BF Goodrich je při brzdění za mokra ještě výrazně slabší a z rychlosti 80 km/h se zastaví až po 48,8 metru.

Aby toho nelibo málo, u AT plášťů se vyskytují i nedostatky v ovladatelnosti a chování při aquaplaningu. Ačkoli některé modely dokážou zabodovat na sněhu a štěrku - například Matador MP72 jako vítěz trakce na nezpevněném povrchu -, často je to spíše tak, že nejlepší terénní vlastností AT gumy je její drsný vzhled.

Test rozjezdu na mokré trávě ukázal, že pneumatiky All Terrain nepodávají na kluzkém povrchu o nic lepší výkon než běžné silniční gumy. Ačkoli tato disciplína nebyla zahrnuta do výsledků kvůli její špatné reprodukovatelnosti, testeři zjistili, že celoroční pneumatiky byly stejně dobré jako terénní, a dezén zde tudíž nehraje žádnou roli. V tomto případě je důležitější, zda má auto pohon všech čtyř kol, či nikoliv.

Rada na závěr? ADAC doporučuje těm, kteří do terénu vyrážejí jen příležitostně, aby raději jezdili bezpečněji s kvalitními celoročními pneumatikami. "Pro opravdové fanoušky terénu, kteří vlastní auto vybavené pohonem všech čtyř kol, mohou být AT pneumatiky užitečné. Ale měly by být vybírány pečlivě, aby jejich dobré a špatné vlastnosti byly pokud možno alespoň ve vyváženém poměru," uzavírá autoklub.