Obézní Američané se radovali předčasně. Široká sedadla v ID. Buzzu musí VW předělat

Volkswagen řeší v USA neobvyklý problém. Dvojice sedadel ve třetí řadě elektrického ID.Buzzu má pro dva cestující až příliš velkorysé rozměry. Automobilce nezbyde nic jiného, než auta svolat do servisu a na své náklady sjednat nápravu.

Zdá se to jako vtip, ale je to skutečnost. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) nařídil zákaz prodeje elektrického mikrobusu Volkswagen kvůli předimenzovaným sedákům.

Ve zprávě se píše, že šířka dvou samostatných sedadel vyvolává dojem, že by tu ve skutečnosti mohli cestovat i tři pasažéři. Hlavním problémem je podle NHTSA skutečnost, že bezpečnostní pásy jsou tu jenom dva.

Na šířku sedáků totiž v USA existuje norma, kterou sedadla v ID.Buzzu překračují. "Je to zvláštní," komentoval v týdeníku Automobilwoche vzniklou situaci William Wallace z renomované spotřebitelské organizace Consumer Reports. "Čas od času dochází ke zdánlivě náhodným svolávacím akcím od výrobců automobilů, kteří nedodržují bezpečnostní normy. A přitom se pokaždé zdá, že jim prostě něco uniklo." Společnosti si musí podle Wallace velmi pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy platné v jednotlivých zemích, což se v tomto případě podle něj zřejmě nestalo.

Sedadla pro ID.Buzz dodává Volkswagenu francouzská firma Forvia. Podle dokumentů NHTSA s ní úřad celou věc projednával mezi 13. únorem a 20. březnem. A na Apríla pak vydal rozhodnutí, že při stávající šířce sedáků by na místě měly být tři pásy.

Portál Automotive News kontaktoval francouzského výrobce, ten vzniklý problém potvrdil. "Forvia si je vědoma svolávací akce a spolupracuje s naším zákazníkem na aktualizaci sedadla pro americký a kanadský trh."

Elegantním řešením by bylo odstranění stávající dvojice sedadel a její náhrada trojicí nových, což by však bylo pro automobilku příliš nákladné. Automobilwoche proto vidí nápravu spíše v instalaci pevného, nečalouněného obložení, které by šířku sedáku omezilo. Společnost Volkswagen už informovala americké prodejce, že do června najde vhodné řešení.

Volkswagen uvedl ID.Buzz na americký trh teprve před půl rokem, celkem jich podle serveru Car and Driver stihl prodat už přes tři tisíce. "Trvalo to tak dlouho, očekávání byla vysoká," svěřil se jeden z amerických dealerů portálu Automotive News. "A teď, když je auto konečně tady, se stane tohle."