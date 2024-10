Staré škodovky a mladé krásky. Oblíbený kalendář je tu a je zase na co koukat

Historie klatovských kalendářů

Kalendář vydává Škodateam klub v AČR, klub, který pořádá srazy vozů Škoda, ale i amatérskou rallye či Rally ples v Klatovech a přes deset let provozuje autokino. První vydali v roce 2007.

Před objektivem stály pro kalendář 2025 Mirka Pikolová, na soutěži Miss 2019 se umístila na třetí příčce, objevila se i v pořadu Love Island nebo Tvoje tvář má známý hlas. Další modelkou byla Tereza Hudáková s tituly Supermiss 2018 a Top model of the year 2016 a do třetice Adriana Havlíková.

Fotografování letos probíhalo od Dobřan až po Krkonoše, autoři si zakládají na tom, aby se fotilo na hezkých a zajímavých místech. "Jsme pyšní na fotku s černilovským mlýnem. Nejblíže Klatovům, kde má Škodateam klub AČR své sídlo, se fotilo na motokrosové trati v Dobřanech, kde jsme fotili vítězný vůz Škoda 130 LR na Safari Classic Rallye v Keni. Bylo to akční, fotili jsme auto ve skoku. Dobřanská krajina vypadá vyprahle skoro jako v Africe," popisuje Schavel.