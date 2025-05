Nová čínská automobilka v Česku. Za sebou má velké jméno, vyráběla i v Polsku

Do Česka míří další čínská automobilová značka Leapmotor. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil Frey. Jde o desátou značku, kterou bude Emil Frey do ČR dovážet. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Leapmotor se specializuje na elektrická a hybridní vozidla. Patří do první desítky největších čínských výrobců elektromobilů a očekává se další silný růst, protože výrobce zahájil systematickou expanzi do klíčových regionů mimo Čínu. Související "Chceme se učit od Škody a předběhnout ji." Do Česka jde čínské Chery, má tu i špiony 14 fotografií V expanzi mu má pomoci společný podnik se skupinou Stellantis, který zajišťuje exportní a obchodní aktivity v zahraničí. Jedním z potenciálních regionů je Evropa, kde prodej vozů značky Leapmotor začal na vybraných trzích už v roce 2024. V Evropě Leapmotor aktuálně nabízí v segmentu malých vozů čistě elektrický model T03, který je určený především pro městskou a příměstskou mobilitu. Ten se až do konce letošního března montoval v Polsku. Tamní produkci ale Stellantis ukončil a není aktuálně jasné, jestli se T03 začne v Evropě opět vyrábět. Do segmentu D-SUV pak míří model C10, který je nabízený buď s čistě bateriovým pohonem, nebo je vybavený spalovacím motorem, který slouží jako generátor pro dobíjení trakční baterie. Ceny zatím známé nejsou. Ve druhé polovině roku 2025 by měl být do segmentu B-SUV uvedený nový model Leapmotor B10, u něhož automobilka plánuje výrobu v Evropě. Podle dřívějších informací je favoritem Španělsko, zvažována ale byla mimo jiné i slovenská Trnava a tamní závod Stellantisu. Až do konce roku 2028 chce Leapmotor v Evropě představovat každý rok jednu novou modelovou řadu. Příliv čínských značek do Česka letos zesílil. Své elektromobily a hybridy začala prodávat v Česku a na Slovensku největší čínská automobilka BYD. V Česku již působí značky Omoda, Jaecoo, MG nebo Dongfeng. Ještě v prvním pololetí zahájí činnost prodejní síť BAIC, ve druhé polovině roku přijede i Chery s SUV několika velikostí. Z Číny se do Česka dovážejí i některé modely evropských či amerických automobilek. Související Auto pro fanoušky koček a snadného parkování lákavě zlevnilo. Videotest Dongfengu Box 44 fotografií V České republice skupina Emil Frey až dosud zastřešovala import devíti značek skupiny Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a Abarth.