Auto na víkend i maskovaný sedan. Víc variant Škody Felicia zatrhl skrblík z VW

Před třiceti lety vznikly v utajení dva návrhy Felicie. V Mladé Boleslavi plánovali, že nástupce Favoritu bude kromě hatchbacku a kombi v nabídce i v dalších variantách. Jenže v roce 1993 nebyla finanční situace koncernu Volkswagen zrovna růžová a jeho nový šéf Ferdinand Piëch do Wolfsburgu angažoval kontroverzního šetřílka Josého Ignacia Lópeze. Osud dvou zajímavých návrhů Felicie byl zpečetěn.

Felicia Weekend a Felicia polouzavřený kabriolet. Tak zněly pracovní názvy dvou zamýšlených variant chystané škodovky, které pro mladoboleslavskou automobilku navrhl designér Václav Král. Spoluautorem návrhu byl také jeho syn Jiří, který na genezi obou aut zavzpomínal exkluzivně pro server Aktuálně.cz.

První verze Weekend s vysokou střechou byla podle Jiřího Krále zamýšlena jako univerzální auto, které může přes pracovní týden sloužit řemeslníkům a na víkend rodině. "Rozdíl oproti Vanplusu, který Škodovka později vyráběla, je v tom, že zvýšení karoserie drží křivku její linie. Směrem vzhůru se stahuje a nedělá nahoře tu obrovskou kouli," komentuje Král tři desetiletí staré fotografie. Vznikla tak jakási pyramidální nástavba, která svým charakterem trochu připomíná pozdější model Roomster.

Už tenkrát měl Weekend některé "chytré detaily", na kterých si automobilka dlouhodobě zakládá: v úrovni horních rámů dveří, tedy v místě, kde měla nízká varianta Felicie původně střechu, byla vyjímatelná odkládací polička. "Tvořila ji dvě plata kufru z verze Combi, takže nevznikaly žádné dodatečné náklady na jejich vývoj a výrobu."

Podobnou míru univerzálnosti vykazovala i verze sedan. "V Mladé Boleslavi sedan chtěli, ale plány koncernu tento segment vyhradily jiné značce. Takže jsme sedan museli vymyslet tak, aby oficiálně spadal do jiné kategorie. Inspirací pro nás tehdy byli Francouzi, kteří dělali auta se stahovací plátěnou střechou."

Jenže tříprostorová Felicia navzdory plátěné střeše stále zůstává sedanem, pro přeřazení do jiné automobilové kategorie bylo třeba přidat ještě další nápad - a tím bylo zadní okno, které šlo spustit do kufru auta. "Kdo chtěl využít plnou kapacitu zavazadlového prostoru, mohl samozřejmě nechat sklo na svém místě a otevřít jen střechu," vysvětluje Jiří Král, podle kterého bylo třeba okno do zavazadelníku zasunout ručně, protože náklady spojené s vývojem elektrického mechanismu tenkrát nepřipadaly v úvahu.

Relativně přísné bylo i zadání automobilky, jak postupovat při tvorbě návrhů jiných variant Felicie. Do dílny Václava Krále v Roztokách u Prahy dorazily v utajení dva vyfrézované modely Felicie Combi v měřítku jedna ku pěti, ze kterých měli designéři vycházet. "Stručně řečeno, vše, co nemuselo být měněno, muselo zůstat tak, jak to bylo na původním kombíku," vysvětluje Jiří Král a upozorňuje v této souvislosti na úzký vložený díl pod zadním sloupkem verze sedan.

"Je tam jedna spára navíc, která by se dala využít například pro instalaci štítku s označením modelu. Vznikla proto, že jsme nemohli sáhnout do výlisku na boku karoserie. Ten zkrátka nesměl být jiný, na druhou stranu však napojení na střechu v tomto místě nevycházelo. Jediným řešením tedy bylo ten přechod nějakým způsobem doplnit, což jsme také udělali."

Naději, že by se Felicie podle návrhu Václava a Jiřího Krále někdy vyráběly, netrvaly dlouho. "Pokud si vzpomínám, vše bylo hodně rychlé. Na modelech jsme pracovali několik měsíců, ale příchod Lópeze a jeho úsporná opatření prostě nešlo přehlédnout."

Jednou z Lópezových strategií bylo omezit počet variant jednotlivých modelů a nechat ve výrobě pouze ty nejziskovější. A Škodovka, která si pod křídly Volkswagenu teprve budovala pověst, byla pro takové záměry příhodným kandidátem.