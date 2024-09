Sběratelský klenot, nebo bezcenný vrak? Škoda Felicia už může být legálně veterán

Nejstarším vyrobeným kusům bude letos třicet a mají nárok na veteránské značky, ty mladší budou v rychlém sledu následovat. Škoda Felicia se alespoň papírově stává veteránem, teprve včera přitom vyjely z Vrchlabí první kusy. Ve skutečnosti se tak stalo 5. září 1994, kdy dělníci smontovali prvních padesát předsériových aut.

Ačkoliv pod taktovkou Volkswagenu už v roce 1993 přijel facelift Favoritu, až Felicia byla prvním autem, na jehož vývoj měl německý gigant zásadní vliv. Jméno kdysi patřící elegantnímu kabrioletu přitom v Mladé Boleslavi oprášili už v roce 1991.

Facelift prototypového Favoritu s karoserií sedan a typovým označením 792 ale do výroby nezamířil. A pozdější bestseller byste v tehdejších tvarech hledali těžko. Tak trochu ironií je, že zatímco sedan měl označení Felicia, nakonec vítězná designová maketa chystané novinky z pera akademického sochaře Václava Capoucha také z roku 1991 nesla na zádi ještě označení Favorit. Původně mělo totiž pokračovat, stejně jako Forman u kombíku a jen sedan se měl jmenovat Felicia. Nakonec ale zvítězilo jen jedno jméno.

Felicia v konečném součtu nebyla ničím jiným než výrazně přepracovaným Favoritem. Na první skutečně samostatný model vyvinutý v režii VW si okřídlený šíp musel ještě dva roky počkat. Na druhou stranu úpravy to byly skutečně významné, změnilo se až 1187 dílů a co do komfortu, kvality i bezpečnosti se mohla Felicia bez problémů rovnat tehdejší západoevropské konkurenci.

Zvláštní důraz byl kladen na zvýšení tuhosti karoserie, ostatně vzpomínáte na legendární reklamu, v níž byla Felicia nad propastí zachycená jen pomocí dveřních závěsů? V rámci reklamy můžeme připomenout i titulní stranu magazínu Playboy z prosince 1994, kde se Felicia také objevila. Estetické změny odpovídaly 90. létům, z "osmdesátkových" hran se staly obliny, které jsou ale vlastně nadčasové dodnes.

Výrazným způsobem se změnil interiér, a to nejen posunem od hran také k oblinám. Stoupla především jeho kvalita, a to i u základní verze za 209 tisíc korun. Třeba plasty už se na sluníčku všelijak nekroutily.

Podívejte se na test Felicie u příležitosti jejich 25. narozenin.

Autoreport: Felicia slaví 25 let | Video: Jakub Zuzánek, Martin Frei

Premiéru mělo auto 26. října na Karlově mostě - sériová výroba začala definitivně o devět dnů dříve v Mladé Boleslavi. Hned potom přivezl tehdejší šéf značky Ludvík Kalma ukázat auto Václavu Havlovi na Pražský hrad. A podle své nejlepší tradice ho vzal prezident také hned na projížďku. "Je to takové hezké rodinné autíčko," prohlásil posléze. Zahájení prodejů na sebe nenechalo dlouho čekat.

Nejdůležitější součást nabídky tvořily osvědčené hliníkové benzinové čtyřválce z vývoje Škoda Auto, jejichž základ lze vystopovat až k "embéčku". Výkon byl 40 nebo 50 kW. Díky spolupráci s VW se pak pod kapotu dostaly i větší šestnáctistovka o výkonu 55 kW a diesel o objemu 1,9 litru s výkonem 47 kW. Felicia tak dotáhla to, nad čímž bylo uvažováno už u Favoritu.

Díky německému vlastníkovi vůbec mohla Felicia nabídnout prvky dříve nevídané. Záhy po startu prodejů v roce 1995 se tak v ceníku objevily ABS, čelní airbagy nebo klimatizace. Ve stejném roce přijela také luxusně laděná Felicia Laurin & Klement, která oslavovala sto let automobilky a vlastně odstartovala dlouhou éru této nejluxusnější výbavy v portfoliu škodovek.

U toho už byla i Felicia s karoserií kombi vyráběná od května toho roku, která navázala na Forman. Jakkoliv sice hatchback narostl do délky i šířky a uvnitř byl vzdušnější než Favorit, objemem kufru se kombíku nemohl vyrovnat. Kus auta navíc, na to zkrátka (nejen) Češi vždycky slyšeli.

Pak už to šlo s dalšími karosářskými verzemi ráz naráz. V srpnu 1995 se přidaly užitkové verze Pickup (z něj byl od roku 1996 odvozený i Volkswagen Caddy) a VanPlus a celou etapu uzavřela v září 1996 volnočasová Felicia Fun odvozená od Pickupu, ovšem s výsuvnými zadními sedadly.

Právě Fun je také nejvzácnější verzí Felicie s 4016 vyrobenými kusy, v závěsu je VanPlus, kterých vzniklo jen 5160 kusů. Tyto dvě varianty doplněné o Pickup také nikdy neprošly faceliftem, který hatchback a kombi v roce 1998 vizuálně přiblížil větší Octavii. Především díky použití jiné čelní masky, světel a nárazníku. Technicky ale zůstala Felicia po celou dobu výroby stejná, přičemž úplně poslední kus vyjel 20. června 2001. To už se přes dva a půl roku auto dělalo souběžně s moderním nástupcem, Fabií.

Dohromady vzniklo 1,4 milionu Felicií, skoro 916 tisíc kusů připadá na hatchback a 352 tisíc kusů na kombi. Samostatný materiál by se dal napsat jen o akčních verzích ať už pro Česko, nebo zahraničí. Stačí jen zmínit označení jako Sport Line, Safe Line, Mystery, Magic Atlanta nebo třeba Blue Sky pro Německo se stahovacím plátěným střešním oknem firmy Webasto. Firma MTX odvodila z Felicie čtyřdveřový kabriolet.

A věděli jste, že Felicii vyráběli i v Sarajevu či Poznani? Několik stovek jich dokonce smontovali v čínském městě Š’-ťia-čuang s lokálním partnerem, z produkce ale rychle sešlo a Škoda se na čínský trh vrátila až o mnoho let později ve spolupráci s koncernem SAIC.

Bude z Felicie perspektivní veterán?

Jak jsme naznačili již v úvodu, první kusy Felicie letos dosáhnou na veteránské značky a už během posledních let se tu a tam v inzerci objevilo auto nejčastěji s nízkým nájezdem za vysokou cenu i v nižších stovkách tisíc korun. Například loni na podzim se prodalo kombi s benzinovou šestnáctistovkou a 16 tisíci kilometry za 150 tisíc korun. Má ale Škoda Felicia vůbec šanci stát se v následujících letech perspektivním youngtimerem? Stručně řečeno, až na výjimky v rámci akčních verzí, nemá.

"Felicia je příliš moderní a byla příliš rozšířená na to, aby se stala zajímavým veteránem. Sběratelský zájem se dá očekávat spíše jen u vzácných verzí jako jsou Laurin & Klement nebo Fun," říká Jindřich Topol z AAA Auto. "Felicia může být přitažlivá spíše z nostalgických pohnutek například pro dnešní čtyřicátníky, kteří na ni třeba vzpomínají jako na své tehdejší první auto," dodává.

"Zatímco nejhezčí favority překonávají hranici 100 tisíc korun, nejdražší prodala síť AAA Auto za 130 tisíc, ani velmi zachovalé v posledních pěti letech námi prodané felicie s nájezdem třeba jen 30 tisíc kilometrů obvykle nepřekonaly hranici 80 tisíc korun," uzavírá Topol s přirovnáním k předchůdci.