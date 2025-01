Radši prodávat s nulovou marží než platit pokuty. Plug-in hybrid od Fordu zlevnil

Ford Kuga PHEV zlevnil z původních 905 900 korun na 825 tisíc. Osmdesátitisícové cenové snížení má značce pomoci zvednout prodeje tohoto modelu, aby se i český trh podílel na snížení flotilových emisí Fordu na trzích v rámci EU. Značka se chce letos vyhnout pokutám za překročení emisních limitů, a tak je potřeba prodávat víc nízkoemisních vozů, tedy především elektromobilů a hybridů do zásuvky.

Loni české zastoupení prodalo 120 modelů Kuga PHEV a letos je cílem číslo zvýšit alespoň na 200. To je minimální počet, se kterým by český trh mohl evropské centrále Fordu k snížení emisí u prodaných aut pomoci.

"Od centrály máme nastavené prodejní cíle jak na elektrické vozy, tak plug-iny. A dostali jsme možnost cenu Kugy snížit, v podstatě ji prodávat bez zisku, s nulovou marží. Zásadnější je totiž splnit prodejní kvótu, abychom se pokutám vyhnuli," popisuje Libor Beneš, country manager Fordu zodpovědný za český trh. Připomíná ale, že dealeři samotní o marže nepřijdou.

Kuga má prodejní potenciál. Ostatně loni to byl nejžádanější model od modrého oválu na českém trhu. Prodalo se 1949 aut, což značilo šedesátiprocentní meziroční nárůst.

Ve statistice byla Kuga následovaná dalším, tentokrát menším crossoverem Puma (1466 vozů). Na třetím místě v kategorii osobních aut se loni s 948 kusy držel kdysi velmi oblíbený model Focus. Ten si zákazníci mohou objednat maximálně do letošního listopadu, pak jeho výroba definitivně skončí. "Objednáme určitě dost skladových vozů do zásoby, abychom je mohli prodávat ještě příští rok," dodává Beneš.

K celkovému 3,7% podílu Fordu na českém trhu (v roce 2023 to bylo 3,2 %) loni významně pomohly také prodeje užitkových aut, na nichž americká značka staví. Loni prodala 1253 Transitů a 948 Transitů Custom a těšila se z 906 registrací Rangeru, který tak držel loni třetinový podíl mezi pick-upy.

Značka tak loni na českém trhu prodala celkem 9732 aut, což značí 18procentní nárůst. Předloni ale Ford vykázal značný pokles (8249 vozů), dva po sobě jdoucí roky předtím - v roce 2022 i 2021 - prodeje vždy přesáhly hranici 9000 aut.

"Nejlepší loňský výsledek jsme měli v listopadu, kdy jsme zaznamenali 1111 registrací," pochvaluje si Libor Beneš z Fordu a výsledek vysvětluje tím, že značka zásadně obměnila modelovou paletu a prodeje nových modelů se vždy na statistikách projeví až s odstupem.

Paradoxně nejstarší je tak v aktuální nabídce značky elektromobil Mustang Mach-E z roku 2021. I jeho loňský výsledek ale zástupci českého zastoupení hodnotí kladně. "Prodalo se 116 vozů, v roce 2023 to bylo 69 kusů. Nám navíc loni nepomohly dotace, zákazníci vůz pořizovali v drtivé většině na operační leasing," připomíná Beneš.

V porovnání s elektrickým Mustangem tak konvenční model dost zaostává. Na evropský trh přitom dorazila jeho nová generace. Loni se osmiválcových muscle carů prodalo jen 67, ještě v roce 2021 si zákazníci v Česku objednali 116 aut. Čím to, že klientela přestává mít o klasický sportovní vůz za poměrně přijatelnou cenu (od 1,6 milionu) zájem?

"I my si to těžko vysvětlujeme a samozřejmě o tom přemýšlíme. Situace je obdobná v celé Evropě a možná skutečně souvisí s nástupem elektromobility, čímž prodeje těchto klasických sportovních vozů klesají," uvažuje Libor Beneš, vedoucí českého zastoupení značky.

Ten také očekává, že letos by se měly prodeje bateriových vozů Fordu na českém trhu zásadně zvednout. Doposud měl v nabídce mezi osobními vozy jen sportovní Mustang Mach-E, teď se skladba značně rozšiřuje. Ford uvedl na trh elektromobily Explorer a také Capri, což jsou ostatně auta sdílející MEB platformu s Volkswagenem, letos se začala prodávat elektrická Puma Gen-E a E-Tourneo Courier.

"Ačkoli v Evropě se očekává, že by měl být Explorer žádanější, my si myslíme, že u nás by na tom mohly být prodejně zhruba stejně, možná víc ve prospěch Capri. Je sice dražší, čeští zákazníci ale byli vždy praktičtí a zohledňovali kufr. Ač to nevypadá, zavazadelník Capri je větší, než mívalo Mondeo," upozorňuje Beneš s tím, že by český importér rád prodal minimálně 200 kusů obou modelů dohromady.

Letos chce Ford v Česku prodat minimálně 700 elektromobilů, dvakrát víc než loni, kdy zaznamenal prodej 360 elektrických vozidel. Významně mu pomohla zakázka České pošty na model eTransit. Těch se prodalo celkem 200, z toho 130 právě pro Balíkovnu.

Značka má aktuálně historicky nejsilnější nabídku na českém trhu, letos nabízí 11 modelů. "Chtěli bychom ideálně letos dosáhnout pětiprocentního podílu a na poli užitkových aut se z dosavadních zhruba deseti procent zvednout na patnáct, protože právě takových výsledků dosahuje Ford na celoevropské úrovni," říká k prodejním plánům na letošní rok Beneš.