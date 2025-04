Jediný Číňan milovaný Českem. MG HS dospělo a moc nezdražilo, občas zní jako tamagoči

Pohled do prodejních statistik je neúprosný, jediný Číňan, který se doposud na českém trhu chytnul, je MG. To každým rokem roste a v posledních měsících přichází s nebývalou modelovou ofenzivou. Proměnila se většina nabídky, naposledy se generační výměny dočkalo SUV HS. Zjišťovali jsme, čím si čínský model získal srdce nejen českých zákazníků.

Pokud byste vedle sebe postavili staré a nové MG HS, možná pochopíte, proč se říká, že Čína jde kupředu mílovými kroky. Ta auta spolu na první pohled sdílí jenom jméno. Jestliže dříve to byla designová směsice několika různých aut v čele s Mazdou CX-5, teď vypadá 4655 mm dlouhé SUV originálně a vlastně i docela atraktivně.

Hodně se designérům SAIC, kam od loňského roku patří i Jozef Kabaň, povedlo tvarování zadní části se svalnatými blatníky. Líbivá je jak podsvícená lišta přes celou šířku auta, tak optika skupinových světlometů. Vpředu i vzadu jsou samozřejmě ledky a 19palcová kola má HS už v základu.

Dospěle působí čínské SUV i po usednutí za volant, byť v některých detailech je to jen první dojem. Dva spojené 12,3palcové displeje vypadají jako z auta vyšší cenové kategorie, už u MG3 jsme chválili joysticky na volantu pro ovládání mimo jiné i audiosystému, takže to tady můžeme jen zopakovat.

Téměř všude, kam ruka dosáhne, jsou plasty měkčené nebo potažené koženkou, navíc zpracování je na velmi dobré úrovni. Ona koženka nicméně nepůsobí vždy úplně hodnotně, a pokud ruka sklouzne níže, tak i ty plasty tam jsou méně kvalitní a náchylnější na poškrábání. To ale rozhodně není problém jen MG. Věcí vkusu je spousta ploch s klavírním lakem, esteticky nám pak nesedl prolis ve výplních dveří.

Na druhou stranu za sedadla můžeme vlastně jen chválit. Jsou příjemně měkká, v zatáčkách ale drží překvapivě velmi dobře. Trochu delší by snad mohl být sedák. Pozici za volantem najdete snadno, elektrické ovládání sedadel je standardem, vyhřívání a koženkový potah pak v testované vyšší výbavě Exclusive. Vzhledem k potahu škoda chybějící ventilace, která se bude hodit především v létě. Více ale nakonec překvapí, že žádné HS nemá výhřev volantu.

Software multimediálního systému je pro MG tak trochu typický. Na první pohled je přehledný a orientace v něm docela snadná, Android Auto nebo Apple CarPlay ale musíte připojovat kabelem. Také reakční doba je nanejvýš průměrná, hlavně vestavěná navigace se načítá někdy až nepříjemně dlouho. Na druhou stranu si ji můžete promítnout do přístrojového štítu. Klimatizaci nastavíte také jen přes displej.

A pak se rozjedete a po chvilce si začnete připadat, že sedíte v tamagoči. Tu jedno pípání, tu druhé pípání, oboje velmi intenzivní. Znamená to, že jste zapomněli vypnout upozornění na překročení rychlosti a hlavně hlídání bdělosti řidiče. To totiž kontroluje kamera umístěná na bočním sloupku a otravně nahlas pípat začne při sebemenším pohybu očí mimo její zorný úhel. Ten navíc kvůli umístění není dokonalý. Naštěstí je všechno možné docela rychle vypnout, pár kliků to ale před každou jízdou zabere.

Ona jízda v HS není vůbec špatná, spíše naopak. Na předsudky o čínských autech jako lodích na rozbouřeném moři zapomeňte, MG se snažilo naladit podvozek hodně evropsky a docela se mu to podařilo. To vše bez toho, aniž by zásadně utrpěl jízdní komfort. Skvěle odhlučněná a kultivovaná je přeplňovaná benzinová patnáctistovkou o výkonu 125 kW

Velmi příjemně překvapilo její sladění se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Převodovka, navíc s možností manuální volby stupňů, necuká, v naprosté většině případů není zmatená a ví, jaký stupeň zařadit, a rozjezdy s ní jsou tak velmi plynulé. Napomáhá tomu i motor, který není žádný sprinter a ke klidnějším rozjezdům vyloženě vybízí. Odpovídá tomu i zrychlení za 9,6 vteřiny.

Co naopak nepotěší, to je spotřeba paliva. Dostat se k deklarovaným 7,6 l/100 km je oříšek hodný největšího mistra úsporné jízdy. Ve městě jsme se pohybovaly kolem osmi litrů, při vyšší zátěži může hodnota bez problémů začínat devítkou. Týdenní průměr se podle palubního počítače pohyboval kolem 8,7 l/100 km.

Kdo by měl zájem o čtyřkolku, bude zklamán. Jedinou další alternativou je patnáctistovka se šestistupňovou manuální převodovkou. A samozřejmě pohon předních kol. Anebo plug-in hybrid, který ale startuje na 950 tisících.

A tím se vytratí další výhoda MG HS - zajímavý poměr ceny a výbavy za velký kus auta. To druhé podporuje spousta místa vzadu, jen snad 507litrový kufr nepatří mezi středně velkými SUV typu Toyota RAV4, Dacia Bigster nebo Hyundai Tucson k největším.

Za nejlevnější provedení MG HS s manuálním řazením dáte 674 900 korun, automat startuje na 734 900 korunách. Už základní výbava přitom nabízí automatickou klimatizaci, dva sdružené displeje, vestavěnou navigaci, sledování mrtvých úhlů, couvací kameru a zadní parkovací senzory, elektrické sedadlo řidiče, LED světla nebo 19palcová kola. A také sedmiletou záruku omezenou 150 tisíci kilometry.

Můžeme také srovnávat: Hyundai Tucson s podobně silným čtyřválcem a manuálem začíná na 669 990 korunách, automat i kvůli nutnosti zvolit vyšší výbavu ale stojí 789 990 korun. Výbava je docela podobná. Bigster se prodává za 549 tisíc korun, má ale nižší výkon a horší výbavu, nicméně levnější než HS bude i v nejvyšší verzi.

Obdobně silný KGM Torres startuje na 699 900 korunách, respektive 752 800 korunách s automatem. Výbava je opět obdobná jako u HS.

MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive Motor: přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1496 cm3, pohon předních kol

Výkon: 125 kW / 170 k

Točivý moment: 275 Nm

Nejvyšší rychlost: 195 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,6 s

Průměrná spotřeba: 7,6 l/100 km

Emise CO2: 173 g/km

Rozměry (d / š / v): 4655 / 1890 / 1664 mm

Rozvor náprav: 2767 mm

Objem zavazadlového prostoru: 507 / 1484 l

Cena od: 804 900 Kč

Testovaná verze Exclusive pak přihazuje druhou zónu automatické klimatizace, 360stupňovou kameru, přední parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel, lepší audio, bezdrátovou nabíječku na mobil, koženkové čalounění nebo elektrické víko kufru. Základní ceny poskočí o 70 tisíc korun čili auto na fotkách stojí 804 900 korun plus 18 tisíc za bílou metalízu. Lakování a hnědý interiér jsou jediné příplatky, jinak jsou výbavy benzinového HS fixní.