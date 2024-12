Živoucí fosilie Ford Mustang. Divoch, který kašle na to, že svět se kolem něj změnil

Jako by rozmrazili zkamenělého živočicha. Ford Mustang je ztělesněním světa, kdy se objem nedal ničím nahradit, kdy pálení gum bylo cool a sexy auta připomínala opálené svalnatce, u nichž pózovaly dívky v bikinách a nebylo na tom nic nenormálního. Místo současné "bio-eko-elektriko" doby dostanete od nového Mustangu úplně jinou medicínu. Řvoucí osmiválec a recept na věčné mládí.

Ten zvuk je nesnesitelně hlasitý. Jako když vám pod zadkem někdo zařve do kovové trubky a pak do ní začne bručet jako Aboridžinec do didgeridoo. Bože, tohle nám přece přišlo normální, to jsme od sporťáků, a především těch amerických, vždycky chtěli.

Jenže doba se, minimálně v Evropě, změnila. Dnes se za nízkým sporťákem v barvě Šmouly Siláka, kterému se právě probudil k životu fantastický a ve světě moderních aut vymírající atmosférický osmiválec, otočí maminky s kočárky a pomyslí si něco o tom, co si to asi jeho majitel potřebuje kompenzovat. A když za volantem sedí holka, ušklíbnou se. Buď proto, jaký že to má mindrák, nebo dětinského milence.

Svět změnil kurz, ale Mustang zůstal duší divochem. Sedmá generace zámořského muscle caru - mimochodem od uvedení prvního Mustangu letos uběhlo neskutečných 60 let -, přijíždí na český trh ve dvou variantách, jako standardní testovaný fastback, anebo kabriolet s plátěnou střechou, vybírat lze mezi manuálem nebo desetistupňovou automatickou převodovkou. Pro fajnšmekry je vedle standardního GT v nabídce ještě ultimativnější a o necelých 300 tisíc dražší Dark Horse, jehož výkon oproti standardnímu modelu narostl o šest kilowattů (7 koní) a při zrychlení na 100 km/h je o půl sekundy lepší.

Jde v podstatě o nástupce předchozí sportovnější varianty Mach 1 a liší se už od pohledu, má sportovnější vzhled doplněný spoilerem na zádi, kola se závodními pneumatikami, převodovku optimalizovanou na vyšší výkon a spoustu dalších detailů.

I standardní Mustang je ale jedinečná hračka, která umí řidiči dát přesně to, co od něj chce. Zábavu v krystalické podobě v relativně dostupném balení. Vždyť kolik aut na trhu vám naservíruje takovou výkonovou nadílku od charakterní V8, pohon zadních kol a jedinečný macho design za cenu už od 1,6 milionu korun? Správně, přestaňte pátrat, moc jich není.

Moderní svět ale Mustang přece jen trochu "infikoval", a tak palubní deska přišla o svou typickou kapličku přístrojů, namísto toho tu trůní jeden obří podlouhlý digitální panel od řidiče až po střed palubní desky.

Aby ale staromilci moc nebrblali, lze si vybírat mezi mnoha různými designy digitálního zobrazení a úplně nejkrásnější - samozřejmě je to subjektivní - jsou retro budíky připomínající první generace mustangů. Informací, které si může řidič zobrazit, je ale mnoho, třeba i teploty provozních kapalin, okamžité využití výkonu, boční přetížení a mnoho dalšího. Kdo je digitální hračička, bude z nové generace a jejích možností nadšený.

Úplně nejvíc ale potěší, že tu zůstala fyzická tlačítka pro podstatné funkce. Třeba vypnutí stop-startu, přitom v mnoha autech ji musíte hledat hluboko v menu. Jde samozřejmě vypnout kontrola trakce. A podobně snadno jde tlačítkem na volantu vypnout i otravné pípání při překročení rychlosti.

Lze si volit mezi různými jízdními režimy, mezi nimiž nechybí ani ten na závodní okruh. Mustang není auto na parádu, chce řidiče pobavit, když si to bude jen trochu přát. Americký divoch je protiklad k automobilové průměrnosti a jezdí se s ním zkrátka naprosto skvěle i díky perfektní dávkovatelnosti výkonu a velmi slušné obratnosti v zatáčkách.

Ford Mustang GT fastback Motor: V8, 5038 cm3

Výkon: 328 kW (446 koní)

Toč. moment: 540 Nm při 5200 ot./min.

Převodovka 10st. automatická

Zrychlení 0-100 km/h: 4,9 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Hmotnost: 1836 kg

Spotřeba: 12,2 l/100 km

Objem kufru: 381 litrů

Cena od: 1 666 900 Kč

Je opakem všeho, co dnes nabízí běžná konfekce, kdy jsou výrobci sešněrovaní požadavky na drastické snižování emisí a ve snaze vyhovět ESG politice se chlubí eko, vegan a jinak udržitelnými materiály, zatímco zábava za volantem a pálení gum i benzinu se uklidily do šuplíku s názvem "dětinskost minulosti".

Proto je Ford něco jako koriandr. Buď ho milujete, nebo ho nemůžete ani cítit právě pro to, co ztělesňuje. Je fajn vědět, že i nová, v pořadí už sedmá generace dnes už legendárního muscle caru od Fordu je přesně taková, jaká byla doposud, a kdo na autech miluje právě tuhle neotesanost v dostupném balení, má kam si pro ni dojít.