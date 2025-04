Že bylo za socialismu lépe než dnes? Ceny nových aut z doby Charty 77 odhalují pravdu

Charta a anticharta. To byla počátkem roku 1977 témata, která hýbala Československem. Disidenti v čele s Václavem Havlem, "slavný" text Ztroskotanci a samozvanci a kulturní představitelé ztělesnění herečkou Jiřinou Švorcovou a půtkami o to, kdo nakonec skutečně podepsal. A někde mezi tím běžní Čechoslováci zajímající se třeba o nové auto. Jaká byla tehdy nabídka? Ty ceny dodnes zvedají ze židle.

Pro ty normální Mototechna, pro ty bohatší a s kontakty Tuzex. Osm let od založení první značkové prodejny v Mladé Boleslavi pak oslavily AZNP vyrábějící automobily Škoda. To byly tři cesty, jak se v roce 1977 dostat k novému autu v Československu. Tuzex a značkové prodejny určené jen pro vozy Škoda protentokrát nechme stranou, soustřeďme se na Mototechnu.

Ta totiž v ceníku pro rok 1977 a 1978 nabízela skutečně mnohé a zdánlivě vlastně všechno, co si mohl tehdejší obyvatel Prahy, Bratislavy, Brna, Ostravy nebo Žiliny přát. Motorky, osobní auta socialistické i zahraniční výroby, a dokonce se tam objevovaly i nákladní auta nebo autobusy.

U nich ale bylo jasné, že si je běžný občan koupit nemůže. Už jen proto, že se prodávaly za takzvané velkoobchodní ceny. Z toho bylo na první pohled patrné, že si je mohou dovolit jen státní či družstevní podniky.

I tak ale bylo z čeho vybírat. Ceny začínaly už u 2800 korun za moped Babetta 207/100. Při průměrné hrubé měsíční mzdě 2457 korun (podle statistického úřadu je to údaj bez pracovníků JZD) to v roce 1977 znamenalo, že na babetu se dlouho skutečně šetřit nemuselo. Opačný jednostopý případ byla Jawa 350/634-5. Ta stála 11 tisíc korun, dnes by to bylo přes 220 tisíc korun.

Nejlevnějším novým autem byl před 48 lety Trabant 601 S za 36 500 korun. Stačilo na něj patnáct průměrných mezd, takže dneska by stál východoněmecký dvoutakt skoro tři čtvrtě milionu. Za to koupíte třeba hybridní Dacii Bigster ve velmi slušné výbavě, naftovou Octavii nebo dobře vybavené malé elektromobily.

Příplatek tisíc korun oproti standardní limuzínce přinesl poloautomatickou spojku Hycomat, tři tisícovky navíc pak v roce 1977 trabant s karoserií kombi.

Podobně jako dnes ani tehdy nebyly škodovky nejlevnějšími modely na trhu, pohybovaly se zhruba ve středu nabídky. Nejlevnější Škoda 105 S, tehdejší stále ještě docela horká novinka, přišla na 56 tisíc korun. To by dneska bylo skoro 1,12 milionu korun. Takže Superb, nebo užovku?

Silnější Škoda 120 L už byla za 58 800 korun, vyloženě luxusní 120 GLS pak přišla na 65 tisíc korun. To bylo přitom jen o 1800 korun méně než za Škodu 110 R, tedy takzvané "Porsche východu". Jenže to, že bylo auto v nějakém informativním ceníku byla jedna věc, jeho reálná dostupnost ale věc druhá (třeba u erka způsobená vývozem do zahraničí za valuty).

Protože jen o pár řádků níže je třeba Tatra 613 za 284 tisíc korun, dnešní optikou skoro 5,7 milionu korun. Jenomže její dostupnost komukoliv kromě politiků a vysoce postavených šéfů státních podniků byla utopistická. To platí třeba i pro sovětskou Čajku. Ale koho by to zajímalo, její cena byla 118 tisíc korun.

Pořádně se načekal také zájemce o Škodu 1203. Ta byla dostupná jen za velkoobchodní ceny, s výjimkou minibusu, který se tu a tam v Mototechně objevil. Bylo to o štěstí, kontaktech a taky nadité peněžence, protože ceník říkal cenu od 122 100 korun. Bez "všimného" prodejci.

Bylo to dokonce více než za většinu automobilů západní provenience. Jedinou výjimku tvoří Saab 99, podle verze stál 125 nebo 132 tisíc korun. Hned po něm byla z kapitalistické ciziny papírově nejdražší Simca 1307 za 115 tisíc korun, další tisícovku stála metalíza.

Mototechna ale nabízela i další zajímavá auta, třeba Renault 5 TL za 96 tisíc korun. Dnes by to byly skoro dva miliony, takže byste si za to koupili klidně tři moderní elektrické R5. Nejlevnější západoevropské auto ale byl Ford Cortina 1600, který stál 85 tisíc korun. A ze zajímavých aut můžeme zmínit i kupé Renault 15 TL za 101 tisíc korun.

Co možná překvapí, že užitkový východoněmecký Barkas B1000 jako odtahový vůz nebyl uvedený v části velkoobchodních cen. Takže na papíře si ho mohl koupit "skoro každý", jen potřeboval 182 800 korun. Ostatní lehká i těžká užitková vozidla byla dostupná jen za velkoobchodní ceny, jak jsme psali už u Škody 1203.

Ta se v ceníku objevovala i jako pohřebák za 40 300 korun. Sanitka byla o 4900 korun dražší. Nabídka nákladních aut byla vůbec mimořádně zajímavá. Avia A15 za 95 400 korun, A30 už za 107 tisíc korun. V obou případech jako valník.

Skříňová "vejtřeska" měla velkoobchodní cenu 104 100 korun, Škoda 706 MTS jako sklápěč byla v nabídce za 133 tisíc korun. Tatra 148 jako třístranný sklápěč stála 193 tisíc korun, a to byla vůbec nejlevnější verze legendárního kopřivnického vozu.

Co nákladní auta mimo Československo? IFA W50 jako třístranný sklápěč přišla na 112 900 korun a jako valník s plachtou na 98 300 korun. Připomínáme, jde o velkoobchodní ceny, nikoliv maloobchodní jako u osobních aut. Robur dokonce začínal na 73 880 korunách jako valník s pohonem všech kol.

Vlastně až trochu bizarně působí v ceníku autobusy: linkový Ikarus 280 byl třeba za 737 200 korun, městský jen za 730 700 korun. Linkový Jelcz 041, vycházející jako licenční verze ze Škody 706 RTO, byl za 245 300 korun.

Na průřez ceníkem nových aut v Mototechně v letech 1977 a 1978 se podívejte do galerie.