Pražský orloj připomenul oběti rychlé jízdy – smrtka zazvonila 148krát

Zastavení staroměstského orloje v Praze i posunutý začátek jednání vlády dnes připomenou oběti nehod způsobených nepřiměřeně rychlou jízdou. Smrtka na orloji 148krát zazvonila na zvon, jednou za každého zemřelého při těchto haváriích v loňském roce. Za pořadatele Národního dne bez spěchu, který organizuje Česká asociace pojišťoven, to sdělila Lucie Dosedělová.

K iniciativě se připojí také pořadatelé některých akcí, které začnou symbolicky o 13 minut později.

Zmíněných 13 minut je symbolem Národního dne bez spěchu. Přesně tolik minut by totiž podle organizátorů řidiči ušetřili při jízdě z Prahy do Brna, pokud pojedou v průměru o 20 kilometrů za hodinu rychleji, než dovoluje zákon. "Za posledních 15 let tvořil podíl nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí téměř 15 procent. Rychlost je tak druhou nejčastější příčinou nehod, hned po způsobu jízdy. Jen v roce 2024 si nepřiměřená rychlost vyžádala 148 obětí," uvedla Dosedělová.

Na připomínku těchto zemřelých se staroměstský orloj s apoštoly zastavil v 11:00 právě na dobu, během níž vyzváněla postava smrtky. K národnímu dni beze spěchu se symbolicky připojí také česká vláda. Ministři zasednou ve 14:43, tedy 13 minut po původně ohlášeném termínu. Mezi akcemi, které dnes ze stejného důvodu začnou o 13 minut později, je třeba večerní semifinále fotbalového MOL Cupu mezi pražskou Spartou a Plzní.

Národní den bez spěchu je varovná kampaň, jejímž cílem je přimět veřejnost k zamyšlení nad riziky, která s sebou přináší zbytečný spěch za volantem. Vyzývá řidiče, aby zpomalili, vyhodnotili své jednání a zvážili, zda je skutečně nutné riskovat vlastní život i bezpečí ostatních kvůli několika minutám navíc. Tento den připomíná, že někdy je lepší dorazit později, než nedorazit vůbec.

K iniciativě Národní den bez spěchu se vážou i další osvětové projekty, které upozorňují na rizika spojená s nepozorností a spěchem v dopravě. Jedním z nich je projekt nazvaný 13 minut, který vznikl za účasti odborníků na silniční dopravu, záchranářů, automobilových závodníků a novinářů. Cílem této kampaně je apelovat na řidiče, aby zpomalili a uvědomili si důsledky své jízdy, neboť každé tři minuty někde na světě skončí na silnici život jednoho mladého člověka.

Dalším souvisejícím projektem je 13 cest, který přináší příběhy mladých lidí, jejichž životy byly tragicky ukončeny při dopravních nehodách. Tyto příběhy slouží jako varování a připomínka toho, jak rychle může dojít k nevratným následkům kvůli spěchu nebo nepozornosti za volantem.