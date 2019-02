Dovolenkový ráj bude plný elektromobilů. Na Mallorce plánují zákaz benzinů i dieselů

Ze španělských ostrovů Baleáry ve Středozemním moři by se zanedlouho měl stát ráj pro elektrické vozy. Německý magazín auto motor und sport uvádí, že tamní parlament schválil postupný odklon do vozů se spalovacími motory. Jako první se bude týkat místních autopůjčoven.

Baleárský parlament schválil v úterý 12. února nový zákon, který má z ostrova dostat konvenční vozy se spalovacími motory. Od prvního ledna roku 2025 nebude moci na Mallorce a okolních ostrovech (patří mezi ně i další populární dovolenková destinace - Ibiza) možno přihlásit auto na naftu nebo motorku se spalovacím motorem. O deset let později přijdou na řadu i vozy poháněné benzinovými motory.

Zákon stanovuje i další milníky: provoz vozidel se spalovacími motory bude možný do roku 2050, do roku 2035 bude možné přihlásit konvenční dieselové nebo benzinové dodávky.

Nejostřeji ale nový předpis dopadne na autopůjčovny. Ty budou muset již od příštího roku svoje flotily postupně obměňovat tak, aby v nich měly jen elektromobily.

Předpis je součástí ostrovní strategie, v níž se Baleáry chtějí do roku 2050 zcela zbavit závislosti na fosilních palivech. Sám o sobě také není jen restriktivní: na ostrovech má vzniknout na tisíc dobíjecích stanic, na něž vláda plánuje vypsat tendr v celkové hodnotě 12 milionů eur (asi 308 milionů korun).

Hotelům a autopůjčovnám chce také přispět 8,5 miliony eur (tj. asi 218 miliony korun) na výstavbu dobíjecí infrastruktury. Podporu by měly dostat i soukromé osoby. Parkovací domy a novostavby s rozlohou větší než 1000 m2 budou muset být povinně vybaveny fotovoltaickými panely.

Podle oficiálních údajů je jen na Mallorce přihlášeno na tři čtvrtě milionu aut, dalších 70 000 je registrováno na autopůjčovny. Tyto vozy jsou ale podle informací auto motor und sportu z daňových důvodů přihlášeny v pevninském Španělsku.

I to ale plánuje odklon od spalovacích motorů. Od roku 2040 by tam směly být přihlášeny jen elektrovozy. Zákazu se na Pyrenejském poloostrově nevyhnou ani hybridy nebo vozy spalující zemní plyn. Stejně jako na Mallorce by i v celém Španělsku měla v roce 2050 zcela zmizet ze silnic auta, která tankují benzin nebo naftu.