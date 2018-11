před 12 minutami

Dlouhodobě překračované limity oxidů dusíku mají v Německu následky. Ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe se kvůli nim začala u místních soudů domáhat omezení vjezdů naftových aut do center měst. A u řady z nich uspěla. V současné době je tak již rozhodnuto o devíti městech, která musí zavést opatření k zamezení vjezdu starších dieselových aut. Další zákazy byly zatím odsunuty, jinde ještě rozsudek nepadl. Podívejte se, kam stará naftová auta nesmí a na co byste se při cestě do těchto měst měli připravit.