Harry a Meghan míří do Nigérie na soukromou návštěvu. Setkají se s válečnými veterány

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan přijedou v pátek na soukromou návštěvu Nigérie. Jejich pobyt potrvá tři dny a zahájí ho návštěvou vojenského rehabilitačního centra pro válečné veterány. Informuje o tom britský server BBC.

Do Nigérie vévoda a vévodkyně ze Sussexu přijíždí na pozvání nigerijského armádního generála a ministra obrany Christophera Musy. V pátek v poledne by měli dorazit do hlavního města Abuja a následně navštíví město Kaduna na severozápadě Nigérie, kde se setkají se zraněnými vojáky a jejich rodinami. Poté navštíví i bankovní a obchodní metropoli Lagos.

Nigerijská armáda si od návštěvy britsko-amerického páru a zakladatele sportovních her Invictus Games pro invalidní válečné veterány prince Harryho slibuje motivaci pro válečné veterány v jejich zotavování. Nigérie se uchází o pořádání Invictus Games v roce 2029.

Manželka prince Harryho Meghan Markleová bude v Nigérii pořádat seminář na téma "Ženy ve vedení".

Britský zastupitelský úřad v Abuji uvedl, že se na návštěvě nijak nepodílí, protože pár míří do této africké země soukromě.

Jedná se o první cestu prominentního páru do Afriky od roku 2019, kdy vévoda a vévodkyně při své poslední oficiální cestě navštívili Jihoafrickou republiku, Malawi, Angolu a Botswanu. Je to také jejich první cesta do Nigérie jako manželského páru. Princ Harry a jeho manželka Meghan se oficiálně vzdali svých rolí v britské královské rodině a odstěhovali se v roce 2020 do Spojených států, odkud Meghan pochází.

