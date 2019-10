VIN kód není osobní údaj. Klíčové číslo pro prověrku ojetiny se však u inzerátů tají

Podle nedávného průzkumu společnosti Cebia je u více než dvou třetin inzerátů ojetin v Česku VIN kód neuvedený nebo je chybný. Kód, který jednoznačně identifikuje auto, je přitom zásadní pro prověření servisní historie i toho, jestli vůz nemá stočený tachometr. "Neuvádění VIN kódu v inzerátech tak často kryje nekalé praktiky při prodeji ojetých aut," tvrdí Barbora Minksová ze společnosti Cebia.

Přesně vzato není VIN kód podle Cebie uveden u celých 57 procent inzerovaných aut, u zbytku sice je, ale ve čtvrtině případů je uveden chybně nebo není uveden celý. Dohromady tak VIN chybí u dvou třetin inzerovaných ojetin.

VIN kód přitom je jakýmsi rodným číslem konkrétního auta. V autorizovaném servisu se na něj váže historie oprav a údržby a stav kilometrů, ten k němu evidují i stanice technických kontrol. V dalších databázích se pak také dá podle VIN zjistit, jestli nebylo auto kradené.

Prověrka automobilového rodného čísla je tedy jednou ze základních věcí při koupi ojetiny, ať už budete historii kontrolovat přes databázi automobilky, nebo za poplatek u firem, které se na prověřování historie specializují. Samotná přítomnost VINka pochopitelně nestačí, historie musí sedět.

VIN kód přitom není osobním údajem, který by se nesměl zveřejňovat. Vyplývá to i z právního názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů. "Pokud kód není doplněn dalšími osobními údaji, je jeho uvádění při prodeji auta v pořádku," píše úřad na svých stránkách.

Přesto jsou na trhu velcí hráči, kteří VIN kód u nabízených vozidel nezveřejňují. AAA Auto se hájí obchodními zájmy. "Nechceme našim konkurentům poskytovat možnost analyzovat naše skladové zásoby," říká mluvčí největší sítě autobazarů v Česku Martin Houška. Varuje také před tím, že existují lidé, kteří podle VIN kódu dokážou zjistit předchozí majitele.

Podle mluvčího Auto ESA Pavla Foltýna pak v minulosti docházelo k tomu, že "jisté subjekty" pomocí VIN kódu získávaly informace o vozidle, které dále prodávaly. "Podle některých výkladů může být VIN v kombinaci se zveřejněnou registrační značkou považován za osobní údaj," tvrdí rovněž mluvčí.

Oba zástupci velkých bazarů se shodují na tom, že v případě zájmu VIN kód zákazníkovi sdělí. Právě to by ale kupující měl udělat vždy, bez VIN kódu totiž jen těžko prověří historii auta. Uvedení identifikátoru na druhou stranu nezaručuje to, že auto není stočené nebo nebylo kradené. Prodejce o tom nemusí vědět.

"Pokud se zákazníkovi prodejce bude zdráhat VIN sdělit nebo to rovnou odmítne, měl by se kupující raději poohlédnout po voze, u něhož bude VIN kód uveden," radí Minksová z Cebie. Například značkový bazar Škoda Plus to dělá u každého vozu a i chybovost uváděných údajů je u něj dle Cebie velice nízká.