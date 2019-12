Česko odkladištěm nechtěných ojetin. Jsou stočené, bourané nebo s vymláceným filtrem

Za posledních deset let vzrostl dovoz nejstarších ojetin nad 15 let věku desetinásobně. Jejich podíl na dovozech do Česka stoupl z 1,7 na současných 19 procent. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Do Česka bylo jen letos do konce listopadu dovezeno 166 000 ojetých aut, z toho polovina byla starší deseti let. Zhruba 40 procent dovážených aut má stočený tachometr a 18 procent je po havárii. Velké procento ojetin má rovněž odstraněný filtr pevných částic a nově se množí případy vyřazeného systému, který redukuje zplodiny ze vstřikování močoviny. Související Co Babiš vyloučil, navrhne Prouza. Stát zdaní stará auta, ale škodit nechá všechna Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je Česko na evropské špičce v počtu aut se stočeným tachometrem. Se stáčením má bojovat evropská iniciativa tzv. car-passu, který by zaznamenával stav počtu ujetých kilometrů. Systém funguje v Belgii, Nizozemsku nebo na Slovensku. Česko se k němu nepřihlásilo. V pilotním provozu sdílení informací o ojetých vozidlech je v současnosti sedm zemí, systém odstartuje příští rok. Zdechovský v Evropském parlamentu inicioval úpravu pro jednotnou povinnou výbavu vozidel v jednotlivých členských zemích. Řidiči by se tak vyhnuli postihům při cestách do zahraničí kvůli chybějící výbavě požadované místními předpisy. V Česku je Z 5,9 milionu registrovaných osobních aut o průměrném stáří 14,8 roku. Například v Německu je vozový park starý v průměru 8,9 roku.