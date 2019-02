Exkluzivní informace: Víme, kdy Škoda začne prodávat Octavii do zásuvky

Exkluzivně: Kdy přesně se na trh dostane hybridní Octavia? Aktuálně.cz získalo interní dokument s plánem uvedení elektrických a elektrifikovaných škodovek.

"Do roku 2022 představíme třicet nových modelů, z toho deset budou čisté elektromobily," řekl Bernhard Maier, šéf Škody Auto. Na vývoj elektrifikovaných aut už automobilka před časem vyčlenila investice ve výši 52 miliard korun. Letos se tato částka přetaví do prvních aut na čistě elektrický nebo hybridní pohon.

Na letošním autosalonu v Ženevě se představí koncept elektrického SUV, které zatím nese pracovní název Vision iV. Do prodeje se podle získaného dokumentu dostane v červnu příštího roku.

V polovině září se koná autosalon ve Frankfurtu, kde bude odhalen faceliftovaný Superb, avšak jeho plug-in hybridní variantu Škoda ukáže již v květnu na speciálně pořádané akci v Bratislavě. Po boku hybridní vlajkové lodi Škody bude letos na jaře stát ještě elektrické Citigo. Miniauto bude prvním čistým elektromobilem, který mladoboleslavská automobilka nabídne veřejnosti, a dostane se tak na silnice dříve než od základu navržený SUV elektromobil. Škodovácké mini se bude nadále vyrábět v bratislavské koncernové továrně.

Elektrické Citigo jediné v nabídce a s delším dojezdem než e-up!

První elektrická škodovka nepřebere pohon ze sesterského Volkswagenu e-up!, dostane modernější baterii s větší kapacitou. Díky ní má zajistit dojezd na jedno nabití až 300 km, tedy téměř dvakrát delší než u stávajícího e-up!. Podle informací, které Aktuálně.cz má, se s uvedením elektrického Citiga na trh přestane prodávat verze s litrovým tříválcem. Ten zůstane v nabídce pro mini od VW.

Oba modely, tedy jak hybridní Superb PHEV, tak elektrické Citigo, se do prodeje dostanou už začátkem ledna 2020. Ve zmíněném dokumentu je však podstatnou informací to, že už v červnu příštího roku by se měla začít prodávat Octavia PHEV, tedy opět vůz s hybridním ústrojím kombinujícím spalovací motor a elektromotor a možností nabíjet trakční baterii ze zásuvky.

Octavia je nejdůležitější vůz v portfoliu značky, jde o nejprodávanější model mladoboleslavské automobilky nejen v Česku nebo v Evropě, ale i ve světě. Současná generace byla odhalena v prosinci 2012 a původně se očekávalo, že nová, v pořadí čtvrtá Octavia bude mít premiéru ještě letos. Jenže v koncernu jsou jasně nastavená pravidla a Octavia nemůže přijít dříve než nový Volkswagen Golf.

Podle informací Aktuálně.cz se ale vývoj nového Golfu protahuje, objevily se technické komplikace, které je potřeba nejdříve vyřešit. Pokud ale vše půjde podle plánu, nový Golf bude představen v září ve Frankfurtu.

Hybridní Octavia v červnu 2020

Novou Octavii tedy můžeme očekávat buď na samém konci letošního roku, v horším případě až začátkem příštího. Až doposud firma měla v plánu odhalit nejdříve karosářskou variantu Combi, nyní se ale uvažuje, že přednost dostane klasický liftback. Problém totiž způsobily opožděné dodávky dílů od externích dodavatelů pro kombík, což prodlužuje testování.

Už v červnu 2020 ale bude v prodeji jako hybrid. Zda dostane stejně výkonné pohonné ústrojí jako Superb PHEV, zatím není jisté, je možné, že bude o něco slabší, aby si Superb obhájil svou pozici v hierarchii značky.

Volkswagen na druhou stranu dosud nabízel jedno stejně výkonné plug-in hybridní ústrojí jak v Passatu, tak v Golfu. Zatímco v Passatu se jednalo o výkonově spíše běžnou verzi, u Golfu se verze GTE výkonem blížila sportovně laděnému GTI. Šéf vývoje Škody Christian Strube navíc již vloni na podzim v rozhovoru pro britský Autocar potvrdil, že příští Octavia RS bude hybridem. Je jen otázkou, jestli bude jedinou verzí do zásuvky v nabídce.