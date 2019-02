Elektroauto vs. zima jak z ruského filmu. Ujede Hyundai Kona do zásuvky aspoň 100 km?

Elektrická auta a zima se nemají rády. To vám řekne každý. Proto se ve chvíli, kdy přebírám klíčky od elektrické Kony, cítím jako hrdina na polární expedici. Je leden, venku hluboko pod nulou, ráno teploty klesají pod mínus deset. V tomhle mrazu bude v mém případě elektrický Hyundai muset zvládnout alespoň 100 kilometrů na jedno nabití. Co si pamatuji, ještě před pár lety s tím řada elektrických aut slovutnějších značek měla velký problém. Budu se muset ploužit po dálnici osmdesátkou? Skončím v odstavném pruhu? Budu se uvnitř s vypnutým topením klepat kosou, jen abych ušetřil energii na poslední kilometr dojezdu? A vůbec vždyť ta elektrická auta v zimě vůbec netopí! To ví každý.

Jenže po odpojení auta z nabíječky na displeji v Koně tvrdošíjně svítí dojezd přes 300 kilometrů. Auto má zapnutý speciální zimní režim, který při nízkých teplotách upravuje nastavení nabíjení a dynamiky. Číslo je to tedy horší, než kolik udává výrobce (prý až 449 kilometrů), ale mělo by mi to stačit. Samozřejmě tedy v případě, že ukazatel nekecá.

Nekecá. Druhý den ráno přijíždím do práce a dojezd je asi 240 kilometrů. Zbývající energie v bateriích by sice stačila, ale stejně u veřejné nabíječky Konu připojuji na pomalejší dobíjení střídavým proudem. Plná by měla být, až půjdu z práce. Přijde vám to zbytečné?

Není. Kona za svůj obří dojezd nevděčí nízké spotřebě (v průměru obvyklých 21,5 kWh / 100 km, což odpovídá v rozvodné síti ČEZ 86,9 gramu CO2 na kilometr a při domácím dobíjení v nízkém tarifu s distribuční sazbou pro elektromobily 42 haléřům za kilometr), ale obří baterii. Vrcholná verze Power má 64kWh lithio-polymerový akumulátor. Ten a jeho chytré řízení je důvodem, proč jsem nemusel šetřit a na dálnici si mohl dovolit jezdit stotřicítkou. Jenže také mu trvá, než se dobije.

Hyundai mluví o 54 minutách z nuly na osmdesát procent na 100kW rychlonabíječce. Taková veřejná ale v Česku zatím neexistuje. Na běžných, 50kW, počítejte s dvojnásobkem, což vás u ČEZ jednorázově vyjde asi na 360 Kč. Na silné stanici se střídavým proudem (32 A / 400 V) máte auto nabít doplna za necelých deset hodin, což stojí asi šest set.

V případě klasické 230V zásuvky se ale už nebavíme o hodinách, ale spíš o dnech. Bude tedy nutné posílit jističe a pořídit si do garáže domácí dobíjecí stanici, wallbox. Na každý pád: dobíjet, kdykoli to jde, se, minimálně z uživatelského hlediska, vyplatí. A na dlouhých trasách je nutné se připravit na prostoje.

Mráz naštěstí dobíjení nikterak zvlášť neomezuje. A i když v práci nebudete parkovat v podzemní garáži, mrazem se uvnitř Kony klepat nebudete. Nejvyšší verze auta s cenou 1,26 milionu vytahuje totiž svůj další trumf: vytápění pomocí tepelného čerpadla.

Pravděpodobně nejúčinnější topení, jaké jsem v autě zažil. Trvá jen chvilku a z výdechů k vám míří teplý vzduch. Rychlostí nástupu mu nedokáže konkurovat žádný vůz se spalovacím motorem.

Autu navíc nechybí ani vyhřívaný volant, sedadla a speciální režim klimatizace/topení, který zatopí jen řidiči. To, aby se energie neplýtvala na vyhřívání míst v kabině, kde nikdo nesedí.

Po několika dnech za volantem Kony člověk začne elektromobilitě přicházet na chuť, zima nezima. Auto je tiché, relativně pohodlné, a i když to není žádný sporťák (vyšší hmotnost daná velkými bateriemi je znát při průjezdu zatáček i při přejezdu nerovnosti), v záloze má ještě jednu překvapivou zimní výhodu. Výkonný motor.

Jednou ráno mě na okresce zdržuje autobus, s klasickým benziňákem bych nepředjížděl. Motor studený jako psí čumák v duchu správné péče nesmí do otáček. Elektromotoru s výkonem 150 kilowattů a točivým momentem 395 Nm, což odpovídá silnému dvoulitrovém dieselu v Superbu, ale zima nevadí. Okamžitý zátah je nakažlivý a autobus ve chvilce v dáli.

Stačilo jen sešlápnout pedál akcelerátoru. Jako všechny elektromobily se Kona snadno ovládá, stačí jen mačkat pedál brzdy a plynu. Hračičkové a milovníci úsporné jízdy mohou pádly pod volantem ovlivňovat míru rekuperace brzdné energie, když pustí nohu z plynu. Auto to s využitím radaru adaptivního tempomatu dělá třeba při dojíždění kolony i samo.

Přidejte k tomu dostatečný vnitřní prostor, rozumný kufr a solidní ergonomii, šikovný head-up displej a po pár dnech testu začínám přemýšlet o tom, že v seznamu nevýhod mám jen drobnosti. Nevyhovuje mi ovládání voliče automatu pomocí tlačítek nebo až příliš vzadu umístěný panel s nastavením vyhřívání sedadel.

Hyundai Kona Electric 64kWh Ultimate Motor: elektromotor

Výkon: 150 kW

Točivý moment: 395 Nm

Nejvyšší rychlost: 167 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,6 s

Spotřeba energie: 15,4 kWh/100 km

Dojezd: 449 km

Provozní hmotnost: 1818 kg

Objem zavazadlového prostoru: 332 l

Cena: 1 259 990 Kč

To nic nemění na tom, že Hyundai Kona Electric je elektromobilem, který funguje a funguje skvěle. V zimě jako elektrický ledoborec dokáže rozbořit většinu mýtů, které o podobných vozech můžete mít: jeho dojezd není nijak výrazně omezený, ba stále dostatečný, a topí jako o život. Člověk ale stále nesmí zapomínat na ony pověstné kostlivce ve skříni, které ani Kona schovat nedokáže.

První problém je dán spíš lidskou pohodlností: dobíjení je stále dlouhé a musíte mít štěstí na prázdné veřejné nabíječky. Domácí nabíjení s wallboxem je příjemnější. S Konou v takovém případě můžete zapomenout na otravné tankování, prostě ji jen po příjezdu domů píchnete na nabíječku. To z ní ale dělá auto jen pro šoféry, kteří mají rodinný dům a garáž, nebo bydlí v bytové novostavbě, kde je rozvodná síť na nabíjení elektromobilu stavěná a domácí dobíječka se tam dá nainstalovat.

Druhým neoddiskutovatelným problémem je cena. Testovaná Kona stojí téměř 1,26 milionu. Za to sice dostanete auto v plné výbavě, ale stále vůz, který není z největších a jeho použití pro letní cestu na dovolenou do Chorvatska je s ohledem na dojezd a dobíjení mírně řečeno nevhodné. Obzvlášť, když stačí připlatit 30 000 korun a u dealera Hyundai dostanete o pár tříd větší zbrusu nové naftové Santa Fe.