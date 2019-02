Škoda si pořídila rychlonabíjecí stanice od Siemense. Bude se více elektrifikovat

Mladoboleslavská automobilka uzavřela kontrakt se společností Siemens. Ta jí během ledna dodala celkem 56 rychlonabíjecích stanic, které jí pomohou rozšířit funkční infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů ve svých výrobních závodech. Automobilka nyní intenzivně pracuje na vývoji hybridních a elektrických aut. Letos se představí hybridní model Superb, v plánu je elektrické Citigo a v březnu se na ženevském autosalonu ukáže koncept SUV-kupé, ze kterého za rok vznikne SUV elektromobil.

Škoda Auto si u společnosti Siemens objednala šestapadesát rychlodobíjecích stanic. Jde však o nabíječky, které nejsou určené pro veřejnost, ale pro potřeby firmy a v budoucnu také pro její zaměstnance, kteří budou jezdit služebními elektromobily.

Jde o tři 150kilowattové stanice a 53 stanic o výkonu 50 kW. Kontrakt objednala automobilka do svých závodů v Mladé Boleslavi, v Kvasinách a ve Vrchlabí, jedna ale stojí také na testovacím polygonu Škodovky v Úhelnici.

"V současné době jsou tyto nabíječky ve zkušebním provozu, a to za účelem další optimalizace dobíjecí infrastruktury i času dobíjení. Testují je oddělení technického vývoje, řízení kvality, prodeje a výroby. Vzhledem k jejich poloze uvnitř závodu se dá předpokládat, že v budoucnu budou tyto konkrétní nabíjecí body sloužit mimo jiné i k nabíjení služebních vozů," řekl Aktuálně.cz Zdeněk Štěpánek z tiskového oddělení Škody Auto.

Automobilka se totiž připravuje na výrobu hybridů a elektromobilů. V Mladé Boleslavi se bude vyrábět elektromobil vycházející z konceptu Vision E a také konceptu Vision iV, který se ukáže na letošním březnovém ženevském autosalonu.

Na podzimním autosalonu ve Frankfurtu by se měl představit hybridní Superb, který se bude stavět v Kvasinách. Právě sem se přesune výroba Volkswagenu Passat, který se tu spolu se Superbem PHEV bude vyrábět v hybridní variantě. V plánu je v nejbližší době také Citigo na čistě elektrický pohon.

Škoda Auto se nyní výrazně zaměřuje na elektrifikaci, v roce 2025 chce čtvrtinu své domácí produkce aut vyrábět v hybridní verzi nebo jako čisté elektromobily. Právě proto musí zajistit funkční dobíjecí síť.

V loňském roce automobilka investovala 85 milionů korun do výstavby interní elektrické infrastruktury ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi, z toho více než 41 milionů korun do elektrické sítě a téměř 44 milionů korun do výstavby dobíjecích stanic. Více než dvě třetiny z nich nabíjejí střídavým proudem (AC), 80 nabíjí stejnosměrným (DC).

"Přípravy na elektromobilitu běží na plné obrátky. Už od loňského roku je v areálu našeho závodu v Mladé Boleslavi ve zkušebním provozu více než 300 dobíjecích bodů. Zkušenosti a poznatky, které tak získáme, nyní využijeme při další výstavbě dobíjecí infrastruktury i mimo areál závodu," říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.

Automobilka očekává, že hybridní modely nebo elektromobily si budou kupovat i přímo její zaměstnanci. Zmiňovaných 300 dobíjecích bodů tedy doplňuje dalších 56 dobíječek od Siemense. Některé z nich jsou doplněny také platebním terminálem, aby bylo možné za dobití zaplatit kartou.

Rychlodobíjecí 150kilowattová stanice Siemens zvládne za 10 minut zvednout dojezd elektromobilu na 100 km. Zařízení umožňuje nabíjet buď jeden elektromobil stejnosměrným proudem 150 kW, nebo je možné k němu současně připojit dva elektromobily a každý dobíjet 75 kW proudem.

Oblibu vysokovýkonné dobíjecí stanice vnímá jako trend Ivo Hykyš, specialista na elektromobilitu ve společnosti Siemens. "V současné době zaznamenáváme velký zájem o nabíjecí stanici o výkonu 150 kW, kterou jsme na českém trhu představili v listopadu loňského roku. Vzhledem k jejím kompaktním rozměrům a rychlosti nabíjení by se měla stát jedním z páteřních prvků tuzemské dobíjecí infrastruktury pro elektromobily."

Škoda plánuje v příštích letech zajistit výstavbu vlastní dobíjecí infrastruktury i mimo areál závodu, a to ve spolupráci s energetickou společností Ško-Energo. Automobilka podle svého vyjádření chce město, kde sídlí jej hlavní závod, brzy připravit na éru elektromobility.

Mladá Boleslav by se tedy měla přeměnit na tzv. "chytré město". Jde o nový urbanistický koncept, který plně využívá digitální, technologické a komunikační technologie, které souhrnně zajišťují zlepšení dopravní infrastruktury a životního prostředí.