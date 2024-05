Čínské automobilové trápení v Evropě pokračuje. A odnesla to první velká automobilka

Všichni o té hrozbě mluví, zatím se ale až na pár výjimek zdá, že situace nebude tak horká. Čínské automobilky už sice v Evropě nějakou dobu působí, až na výjimky však zatím spíše paběrkují. A nízké prodeje začínají mít i první důsledky. Automobilky se sice zatím ve velkém nestahují jako před lety, ale třeba Great Wall teď zastavuje plánovanou expanzi.

Pamatujete si ještě první snahu čínských automobilek dostat se na evropské trhy? V jednu chvíli na velkých autosalonech v Německu nebo Francii byly stánky značek jako Brilliance, Jonway, Martin Motors, Landwind nebo Shuanghuan. Laciné kopie starších aut zavedených značek ale byly prakticky od začátku odsouzené k zániku, takže když se prodeje během několika měsíců nepovedlo nastartovat, tato jména zase z Evropy rychle zmizela.

Teď se zdá, že mají čínské automobilky alespoň zatím s evropským zákazníkem větší trpělivost. Místo rychlého stažení se snaží vymyslet cesty, jak se jim zalíbit. A tak BYD třeba sponzoruje mistrovství světa ve fotbale v Německu a podobně jako Chery bude svá auta na starém kontinentě i vyrábět. Mimo jiné se tím vyhne potenciálním clům, které by Evropská unie na dovoz elektroaut z Číny chtěla uvalit.

Trochu jinak ale situaci vnímá Great Wall, který svým způsobem aktuální "čínskou invazi" o několik měsíců předběhl. Auta svých značek Ora a Wey s velkou pompou vystavil poprvé na mnichovském autosalonu už před téměř třemi lety. Plánoval také velkou ofenzivu směrem k největším trhům a otevřel rovnou i evropskou centrálu. Později se objevily také informace, že Great Wall hledá místo pro evropskou továrnu.

Jenže z plánů zůstalo jen torzo. Jak informuje třeba oborový magazín Automotive News Europe, evropská centrála Great Wallu v Mnichově k poslednímu srpnu zavírá a s tím přijde o práci i všech sto zaměstnanců. Důvod? Podle mluvčího značky ztížené tržní podmínky pro elektromobily a možná hrozba zavedení již zmíněných dovozních cel na čínská auta.

Faktem ale také je, že značky Ora (elektromobily) a Wey (plug-in hybridy), jimiž je Great Wall v Evropě zastoupený, zapsaly za první čtyři měsíce letošního roku jen 1621 prodaných aut, přičemž hned u 1149 z nich šlo o kompaktní elektromobil Ora 03, dříve Funky Cat.

Zatím to však podle zástupců značky neznamená úplně stažení z Evropy, mělo by jít spíše o organizační optimalizaci, kdy dovozci v jednotlivých zemích budou jednat přímo s čínskou centrálou Great Wallu. V plánu je tak stále uvedení elektrického sedanu střední třídy Ora 07 do Německa nebo Velké Británie. Vypadá to však, že minimálně prozatím je také zastavená expanze na další trhy.

Definitivně také zatím nepadly plány na stavbu vlastní továrny, jednou z možných lokalit je podle dřívějších informací i Česká republika. Podobně jako v případě BYD v Maďarsku a Chery ve Španělsku je za tím snaha vyhnout se možným dovozním clům na elektromobily. Dalším způsobem je dovoz aut výhradně se spalovacími motory a i o tom údajně čínský výrobce uvažuje. Mohlo by mu to také pomoci překonat klesající prodeje elektroaut.

Ostatně třeba někdejší britská značka MG, která se vrátila na trh před několika lety, výrazně boduje se svým malým SUV ZS, jež se vedle elektrického stále nabízí i se spalovacími motory. Podle čísel společnosti DataForce jich MG letos zatím prodalo skoro 34 tisíc, elektrický hatchback MG4 je zhruba na polovině.