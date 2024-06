Tohle jsou taky "Číňani". Dodatečná cla zvednou cenu Tesly, BMW, Volva nebo Mini

Jen nedlouho poté, co stoprocentní clo na čínská elektroauta uvalily Spojené státy, se k obdobnému kroku odhodlala i Evropská unie. Clo by sice nemělo být tak vysoké jako v Americe, přesto nepochybně promluví do konečné ceny řady modelů. A týká se nejen čínských značek, ale i automobilek z Evropy nebo USA, které v Číně vyrábějí.

"Cena vozu Model 3 od 1. července 2024 pravděpodobně vzroste kvůli očekávaným dovozním clům," říká upozornění na stránkách americké Tesly, která zároveň láká na poslední možnost získat vůz za původní cenu. Zatímco oblíbený Model Y sjíždí z výrobních pásů Gigafactory u Berlína, "Trojka" je jedinou teslou určenou pro Evropu, kterou automobilka dováží z čínské Šanghaje.

A právě nad elektromobily vyráběnými v Říši středu se teď stahují mračna. Evropská unie se na ně chystá uvalit dodatečná cla, pokud s Pekingem nenajde jiné řešení.

Přesná výše cel ještě nebyla definitivně stanovena, zatím se mluví o zvýšení mezi 10 a 38 procenty, přičemž ne všechny automobilky mají platit stejně. Výše dodatečného cla by měla být úměrná dotacím, které konkrétní firma od čínské vlády obdržela, a také ochotě spolupracovat s orgány EU na vyšetřování. Znamená to, že celkové zatížení by v některých případech dosáhlo až 48 procent, protože desetiprocentní clo už automobilky platí nyní.

Nejvyšší sazba dodatečného cla ve výši 38,1 % by se měla týkat například čínské státní automobilky SAIC, která do Česka dováží vozy původně britské značky MG. Podle marketingového ředitele MG pro český trh Marka Vodičky se dovozce snaží na centrále automobilky zjistit, jaká je aktuální situace. "Jsou ještě ohlášena nějaká jednání mezi EU a Čínou, doufám v nějakou formu dohody," říká Vodička.

Elektromobil MG4, který po svém uvedení v Česku rozhýbal místní ceny bateriových vozů, nabízí automobilka momentálně za 749 900 korun. Pokud by se ale sankční přirážka měla na ceně projevit v plné výši, pak by vyšel nejméně na milion. Clo se navíc vypočítává nejen z ceny samotného výrobku, ale i nákladů na dopravu.

Jakkoliv jsou sankce pro zastoupení MG v Česku nepříjemné, pro pozici značky na trhu neznamenají velké ohrožení. "Podíl elektromobilů na našich prodejích je zhruba šest procent, naopak celých 85 % tvoří model ZS, který jezdí na benzin," vypočítává Marek Vodička s tím, že letošní očekávané novinky budou buď hybridní nebo plug-in hybridní. A pro ty se v sazbách nic nemění.

Že ani tradiční evropské automobilky nejsou z navrhovaných dodatečných cel nadšené, dokládá nedávné vyjádření šéfa BMW Olivera Zipseho: "Je to špatná cesta, Evropská komise tím poškozuje evropské společnosti a evropské zájmy, hrozí eskalace vzájemných sankcí. Tarify povedou k novým tarifům, nakonec však spíše k izolaci než ke spolupráci."

David Haidinger z českého zastoupení mnichovské značky dodává, že do Evropy se z Číny vozí elektrický model iX3. "A pak také elektrická Mini ze společného podniku Spotlight, konkrétně Mini Cooper Electric a také Mini Aceman, jehož výroba se rozběhla teprve minulý měsíc," dodává Haidinger.

Dodatečné clo ve výši 20 procent by mělo postihnout i holding Geely, pod jehož křídla spadá také švédská automobilka Volvo. Celní bitva se dotkne městského elektrického crossoveru EX30, který si od začátku roku našel v Česku 152 zákazníků, přibližně pětkrát tolik co Volkswagen ID.3. Na dotaz redakce Aktuálně.cz, jak to bude s cenou již objednaných vozů, automobilka až do vydání článku nereagovala. Prosakují však informace, že chce výrobu přesunout do Belgie. Současná cena malého Volva začíná na 895 tisících korunách.

Další přítomnost čínských elektroaut na evropském trhu se pokusil odhadnout Institut pro světové hospodářství se sídlem v německém Kielu: Pokud by Evropa uvalila dvacetiprocentní dodatečné clo, prodeje by mohly klesnout až o čtvrtinu.

Existuje však také reálná možnost, že by čínské automobilky ceny aut v Evropě snížily tak, aby dopad sankcí konečný zákazník nijak nepocítil. Prostoru na to mají podle odborníků dost. Například německý list Handelsblatt upozorňuje, že zatímco největší čínská automobilka BYD prodává na domácím trhu svůj model Atto 3 v přepočtu za 20 tisíc eur, v Německu jeho cena nyní dosahuje 44 tisíc eur.

Podle serveru Carwow vyhlášení rozhodnutí o clech odstartuje čtyřměsíční lhůtu pro konzultace mezi Evropskou komisí, členskými státy Evropské unie a Čínou. Pokud v diskusích nedojde ke kompromisům, budou nové tarify platit zpětně od 4. července 2024.