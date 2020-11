Čím jsou starší, tím bývají lepší: Spolehlivost škodovek podle německých STK

Škoda Citigo

Nejmenší škodovku TÜV eviduje ve třech kategoriích: do tří, pěti a sedmi let stáří. Výsledky se přitom postupně zlepšují. Zatímco mezi zánovními, maximálně tříletými vozy je Citigo 94., mezi pětiletými již 85. a mezi sedmiletými 45.

Co to znamená v porovnání s konkurencí? V případě tříletého a pětiletého Citigo jsou výsledky jasně podprůměrné, dokonce horší než u identických typů VW up! a Seat Mii. Naopak starší vozy procházejí na technických kontrolách lépe, Citigo je nadprůměrné, obsadilo 45. místo, Seat Mii je v tomto případě 44. a VW up! naopak nejhorší na 52. místě. Ze statistiky je také jasné, že běžné Citigo najede v Německu v průměru 10 000 kilometrů ročně.

Věk Pořadí Počet závažných závad (průměr) Průměrný počet najetých kilometrů do 3 let 94. 6,4 % (5,4 %) 30 000 km do 5 let 85. 9,8 % (9,1 %) 50 000 km do 7 let 45. 12,6 % (14,7 %) 67 000 km

Pokud bychom vzali kategorii malých městských aut jako takovou, s ohledem na spolehlivost jsou podle TÜV mezi zánovními, nejvýše tříletými vozy lepší volbou například Opel Adam, Opel Karl nebo Smart Forfour.