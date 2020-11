Navržena v Česku, vyrobena na Slovensku. Škoda Superb se stěhuje do Bratislavy

Nové generace Škody Superb a Volkswagenu Passat se budou společně vyvíjet v Mladé Boleslavi, ale výroba bude probíhat u slovenských sousedů v bratislavské továrně Volkswagenu. Šéf koncernu VW Herbert Diess pro pondělní vydání oborového magazínu Automobilwoche uvedl, že investice do modernizace slovenské fabriky by měla dosáhnout částky až jedné miliardy eur (26,6 miliardy Kč).

Rošády s výrobou se ve Škodě Auto řeší už druhým rokem. Nová továrna Volkswagenu, která se měla postavit v Turecku a ve které se měly vyrábět také modely Škody, nebude. Příčinou jsou jak propady poptávky, se kterými se potýkají automobilky na celém světě, tak i dlouhodobě nejistá politická situace na tureckém území. Fabrika přitom měla zvládat vyrobit až 300 tisíc aut ročně a zaměstnávat 4000 lidí.

Jenže výrobní kapacita modelů Škoda v Česku je stále na limitu a koncern musel urychleně rozhodnout, kde se bude vyrábět příští generace modelu Škoda Superb a Volkswagen Passat. Na trh by vozy přitom měly přijít už v roce 2022. Vývoj aut bude probíhat společně v mladoboleslavském technickém centru "Česana".

Zatímco české fabriky jsou vytížené na maximum, jiné, které koncern v Evropě vlastní, mají naopak volnější kapacitu. Právě proto se dlouhodobě řeší možnosti přesunu výroby modelů různých značek koncernu i za hranice. Namátkou Škody Superb a Volkswagenu Passat na Slovensko, Škody Kodiaq do továrny v dolnosaském Wolfsburgu, kde vzniká Seat Tarraco a VW Tiguan, případně přesunu výroby Seatu Ateca do Španělska. Pro koncern je výrobně i logisticky výhodné sdružovat výrobu technicky spřízněných modelů do jedné továrny.

Škoda má plně vytížené výrobní linky i v Mladé Boleslavi, kde vzniká nový elektromobil Enyaq iV, dále nová generace Octavie, Fabia, Scala, Kamiq a částečně i Karoq. O Karoq je ostatně tak obrovský zájem, že jeho výroba se částečně přesunula do bratislavské továrny koncem letošního léta.

Škoda Superb a Kodiaq se vyrábí v Kvasinách na Rychnovsku, kde se produkuje také další část SUV Karoq. S nástupem elektromobilů bude pro VW nutné změnit skladbu závodů napříč Evropou. Roztříštěnost výroby Karoqu je pro koncern logisticky velice nevýhodná.

Podle zdroje Aktuálně.cz má však nyní koncern s výrobními plány na příštích několik let jasno. Škoda Superb se spolu s Passatem sice bude vyvíjet v Česku, ale výrobní linky se přesunou do Bratislavy. Tam vzniká například Audi Q7 a VW Touareg, ale také VW up!. V Kvasinách by tedy měl zůstat i nadále model Kodiaq, o jehož výrobu naopak silně usiloval šéf německých odborů Bernd Osterloh, aby se fabrika Volkswagenu ve Wolfsburgu vytížila více. Již dříve jsme o tom informovali na webu Hospodářských novin zde a také zde.

Přesun Superbu a Passatu dává smysl i s ohledem na vyjádření Herberta Diesse pro pondělní vydání oborového magazínu Automobilwoche. "Rozhodli jsme se zvýšit kapacitu v Bratislavě," řekl časopisu ředitel koncernu Diess. Do modernizace továrny má koncern v úmyslu investovat až jednu miliardu eur (26,6 milionu korun).

Ocenil i umístění fabriky právě na Slovensku a uvedl, že nákladově vychází výroba na Slovensku podobně jako v Turecku. Jedinou nevýhodou je to, že Volkswagen doufal, že díky turecké továrně se mu podaří získat větší podíl na tamním trhu.

Přesun výroby modelů Škoda za hranice dlouhodobě kritizují odbory Škody v čele s předákem Jaroslavem Povšíkem.