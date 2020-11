Nejoblíbenější čtyřkolky v Česku: Dominují Škody Kodiaq a Superb, daří se i Mercedesu

Situace na trhu

Ještě před žebříčkem nejoblíbenějších aut s pohonem 4×4 krátké shrnutí situace na českém trhu s novými auty. Podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) se od ledna do října letošního roku prodalo 165 154 nových automobilů - o 21,74 procenta, či 45 891 kusů, méně než v loňském roce. Za samotný říjen registrují statistiky 16 835 prodaných aut, o 15,55 procenta méně než loni. Nejprodávanějším novým autem v říjnu i celkově je Škoda Octavia.

Pokud jde o auta s pohonem všech čtyř kol, těch se letos od ledna do října prodalo 29 962 kusů. To znamená, že ze všech prodaných aut je to 18,1 procenta. Loni byl za prvních deset měsíců podíl jen o desetinu procenta vyšší (celkem 38 402 aut), za celý rok se pak vyšplhal na 18,8 procenta (celkem 47 012 aut).