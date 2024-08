Pozor, hrozí pokuta. Netradiční i bizarní dopravní předpisy řidičům zamotají hlavy

Pozor na parkování

Značky zakazující zastavení či parkování jsou různě po Evropě podobné, třeba v Řecku nebo Finsku se lze ale setkat i s trochu netradičním zákazem. Přeškrtnutá je totiž jedna nebo dvě bílé svislé čáry. V případě jedné přeškrtnuté to znamená zákaz parkování v liché měsíce a v případě dvou pak v sudé měsíce. Tak je to v Řecku, Finsko to má místo měsíce ve dny - jedna čára v liché od osmé ráno do osmé večer, dvě čáry v sudé dny opět od osmi do osmi.

Ve Francii mají pro změnu zajímavý systém placení pokut za parkování. Můžete tak totiž učinit v nejbližší trafice, kde k tomu dostanete samozřejmě potvrzení. Pokud platbu odložíte, mohla by se pokuta zvýšit.