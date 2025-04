A trojúhelník máte? V těchto 16 autech končí jízda až příliš často u krajnice

Každoroční statistika žlutých andělů z německého klubu ADAC vygenerovala nový seznam aut, která nejčastěji potřebují pomoc kvůli nenadálé poruše. Tentokrát nelichotivému žebříčku vévodí japonská značka, která kdysi patřila k nejspolehlivějším.

Čím víc aut skončí jízdu předčasně, tím kvalitnější pak jsou statistická data. Alespoň tak to vidí autoklub ADAC, který za loňský rok vyjížděl k 3,6 milionu případů, což je oproti roku 2023 nárůst o 100 tisíc.

Prázdná startovací baterie byla i tentokrát dominantní příčinou nedobrovolně odstaveného vozu. Celkem to bylo v 44,9 procenta všech případů, což je mimochodem docela vysoké číslo. Ještě v roce 2015 "zazlobila" autobaterie v 35,7 procenta případů, v covidovém roce 2020 to naopak bylo rekordních 46,3 procenta.

Více než pětinu výjezdů (22,1 procenta) má na svědomí porucha motoru, 10,6 procenta jde na vrub startéru, generátoru, palubní elektroniky a osvětlení. Teprve potom následuje s 8,8 procenta defekt pneumatiky, za 6,9 procenta výjezdů zásahového vozu stojí klíče, zámky a imobilizér.

Ve statistice figuruje 159 modelů od 20 automobilových značek, podmínkou do jejího zařazení je totiž 7000 registrací daného typu nejméně dva roky po sobě. Pokud je tato podmínka splněna, objeví se v přehledu i ročníky daného modelu s minimálně pěti tisíci registracemi.

Nejstarší sledovaná auta pocházejí z roku 2015, ta nejmladší z roku 2022. Počet závad se pak přepočítává na tisíc registrovaných aut daného typu a ročníku, z čehož pak lze odvodit míru spolehlivosti daného vozu. Ve statistice se neobjevují výjezdy, za které nemůže auto samotné, ale jeho majitel. Například tím, že ztratí klíče nebo vyjede nádrž do nuly.

V přehledu 16 aut, která ze statistiky vyšla nejhůře, jsou hned čtyři toyoty. Tato japonská značka tak v nelichotivém žebříčku jasně vede, ačkoliv dříve patřila naopak k těm nejspolehlivějším.

Kdo však sleduje statistiku ADAC pravidelně, není překvapen. Už v předchozích letech měly toyoty problém s doplňováním energie do 12voltové baterie, zarážející spíš je, že to automobilka tak dlouho řeší. Týká se to všech hodnocených modelových ročníků Toyoty C-HR (těch je celkem šest), obdobně špatně je na tom i Toyota RAV4, která má vysokou poruchovost u sedmi sledovaných ročníků. U Toyoty Yaris se to týká aut vyrobených v roce 2022 a 2021, u verze Yaris Cross pak roku 2022.

Toyota na letošní výsledky reagovala prohlášením, ve kterém vysvětluje, jak celou situaci vyřešila: "U modelů Yaris a Yaris Cross jsme v únoru 2024 jako servisní opatření představili novou baterii s výrazně zvýšenou proudovou kapacitou. Ta zajišťuje dostatečné nabití baterie zejména při krátkých jízdách. Tato výkonnější baterie se vyrábí od 24. listopadu 2024 a bude instalována do obou derivátů modelu Yaris. Do naší aplikace MyToyota jsme také integrovali monitorování baterie, která naše zákazníky informuje o úrovni jejího nabití."

Zajímavé výsledky přinesla statistika, i pokud jde o automobilové třídy. U nejmenších vozů, kam spadá například Škoda Citigo, Fiat 500 nebo Toyota Aygo, se ani v jednom případě neobjevil vůz, který by dostal od klubu červené, tedy nejhorší hodnocení. Také vyšší střední třída, kam ADAC zařadil mimo jiné Škodu Superb, nemá žádného vyloženého "potížistu".

Pokud jde o škodovky, většina z nich se pohybuje v pásmu velmi dobrého či dobrého hodnocení. Pouze Kodiaq z roku 2018 a Octavia z roku 2021 mají v těchto konkrétních dvou letech závad nadprůměrně.

S největšími hříšníky, jejichž známky označil ADAC červenou barvou, se můžete seznámit v galerii.