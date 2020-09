Auto za 600 000 a baterie "za hubičku". Sliby Elona Muska přesto investory nepotěšily

Tesla v úterý 22. září v noci uspořádala svůj dlouho očekávaný „Battery day“ speciální konferenci, na níž Elon Musk sliboval průlom v dalším vývoji baterií. Investory ale nakonec novinky nepotěšily tak, jak by se možná čekalo. Buď přijdou na trh za delší dobu, nebo ani nemají pevně stanovené datum, kdy by se mohly stát realitou.

Muskův program začal výročním zasedáním akcionářů, na němž byl znovu zvolen do představenstva společnosti. Akcionáři následně podle agentury Bloomberg odmítli firemní rezoluci, která by požadovala od dodavatelů větší důraz na lidská práva.

Staronový šéf firmy pak oznámil, že by firma navzdory pandemii koronaviru měla letos navýšit dodávky zákazníkům o třicet až čtyřicet procent. To by znamenalo, že Tesla překoná půl milionu prodaných aut ročně. "Zatímco ostatní spadli, my jsme rostli," prohlásil Musk.

Větší očekávání byla spojena s následujícím programem. Musk na svůj "Battery day" lákal na Twitteru, čekalo se tedy například, že firma ukáže baterii, která by měla mít životnost 1,6 milionu kilometrů, tedy že by měla bez problémů pokrýt život auta a následně sloužit ještě v nějakém statickém energetickém úložišti.

Tuto novinku Musk neukázal, další očekávání ale do velké míry splnil, jen jim nedal přesný časový rámec. Tím největším oznámením je pravděpodobně to, že je jeho cílem uvést na trh asi v roce 2023 model s plně autonomním řízením, jehož cena by měla být 25 000 dolarů, tedy v přepočtu necelých 600 000 korun.

Bohužel pro Muska to není poprvé, co něco podobného říká, a v minulosti se ukázalo, že jeho sliby v této oblasti mohou být plané. Tak třeba vize základního sedanu Model 3 s cenou 35 000 dolarů vyšuměla do ztracena v rámci "výrobního" pekla, kdy Tesla nedokázala objednaná auta ani vyrábět a potýkala se s komplikacemi v náběhu sériové výroby.

Klíčem ke snížení ceny auta má být pokles ceny baterií. Podle Bloombergu dnes jedna kilowatthodina baterie vyjde Teslu na 126 dolarů. Musk by rád snížil cenu do tří let pod 100 dolarů, byť přesně neřekl o kolik.

Inovace mají být založeny na novém válcovém článku, který je větší než ty dosud používané v Teslách. Nese označení 4680, protože má jeho základna průměr 46 mm a samotný článek je vysoký 80 mm, a obejde se bez konvenčních jazýčků, které článek propojují se zařízením, jež z něj odebírá energii.

Článek 4680 by měl přinést čtrnáctiprocentní úsporu v ceně a zároveň pojmout pětkrát více energie, díky čemuž by se měl dojezd Tesel prodloužit o dalších šestnáct procent. U vozu s aktuálním dojezdem 400 km by se tedy zvedl na 464 km. Do kterých modelů a kdy chce výrobce efektivnější baterie namontovat, však nepadlo ani slovo.

Nové baterie by přitom neměly být od jen a pouze externích dodavatelů. Elon Musk již předtím na Twitteru uvedl, že v roce 2022 jeho firmě hrozí nedostatek baterií, pokud si je nezačne vyrábět sama. V současné době Tesla odebírá články od Panasonicu (ten je pro ni vyrábí přímo v Gigafactory v Nevadě), ale také od korejského LG Chem a čínského CATL, které zásobují továrnu v čínské Šanghaji.

Baterie značky Tesla by měly vznikat na pilotní lince v kalifornském Fremontu, ale také v budované Gigafactory u německého Berlína. Příští rok by Tesla chtěla vyrobit ve Fremontu baterie o celkové kapacitě 10 gigawatthodin, celková vlastní produkce by ale měla časem dosáhnout na tři terawatthodiny (tedy 3000 GWh). V Nevadě přitom v rámci partnerství s Panasonicem ročně vznikne celkem 35 GWh baterií.

Vlastní výroba přitom podle Muska má být doplňkem k článkům, které Tesla nakoupí od externích dodavatelů. Těch bude dokonce odebírat více než dosud. Elon Musk by totiž rád, aby jeho firma zvládla ročně vyrobit 20 milionů aut. Něco podobného je velice ambiciózní: celosvětově by letos mělo vzniknout asi 80 milionů vozů.

Cestu k takovým neuvěřitelným číslům mají vyšlapat právě dostupná auta. A jen samotný článek 4680 k potřebnému snížení ceny stačit nebude. Musk slíbil, že se jeho firma v budoucnu obejde bez kobaltu, který patří k nejdražším prvkům v bateriích a jeho těžba v rovníkové Africe je spojena s otázkou porušování lidských práv.

K dalšímu snížení ceny baterií by měla vést právě úprava jejich vnitřní chemie, složení elektrod a elektrolytu. Podle Muska by to mohlo znamenat snížení ceny článků o polovinu. Bloomberg dokonce cituje šéfa vývoje pohonných jednotek Andrewa Baglinoa, který hovoří o snížení ceny o 56 procent, což by mělo cenu akumulátorů srazit k 56 dolarům za kilowatthodinu. To je hluboko pod hranicí 100 dolarů za kilowatthodinu, u níž se očekává, že by se elektromobil měl cenově srovnat se spalovacím vozem.

Výsledek však je odvislý od toho, jak bude vývoj probíhat, co všechno se nakonec ukáže jako vůbec možné. Podle Venkata Viswanathana, odborníka na baterie z Carnegie Mellon University, je možné, aby Tesla do tří let zvládla zefektivnit výrobu baterií a jejich konstrukci, vývoj změn v jejich chemickém složení ale zabere více času.

Neurčitost Muskových plánů na každý pád nepotěšila investory, do úterního večera akcie ztratily 5,6 procenta ze své hodnoty, následně padly ještě o 6,9 procenta. "Nic z toho, co Musk ukázal, není hotovou věcí. Nic není hmatatelné," cituje oborový web Automotive News analytika Craiga Irwina z firmy Roth Capital Partners.

Jediné, co z Muskovy včerejší prezentace Irwinovy požadavky splňuje, je uvedení nové vrcholné verze Modelu S nazvané Plaid. Ta bude mít tři elektromotory, z nuly na sto kilometrů za hodinu zrychlí pod 2,1 sekundy, a přitom nabídne dojezd přes 840 kilometrů. Odpověď na nedávno uvedený sedan Lucid Air se k zákazníkům dostane příští rok. Cena je stanovena na 3,79 milionu korun.