Když nechcete Škodu Octavia: Jaká auta se dají koupit za cenu českého bestselleru?

Škoda Octavia - od 456 900 korun

Co to vlastně znamená "základní Škoda Octavia"? V současné době jde o akční model 125 let, který začíná na částce 456 900 korun za karoserii liftback, respektive 496 900 korun za karoserii kombi. Pod hranici půl milionu tak je momentálně možné koupit obě karosářské verze.

Ty jsou technicky stejné. To znamená, že je pohání litrový tříválec TSI o výkonu 81 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou. Nejde o žádného sprintera, z 0 na 100 km/h liftback zrychluje za 10,6 vteřiny. Na druhou stranu minimálně na papíře mají obě karoserie spotřebu pod pětilitrovou hranicí.

Co se výbavy týká, nabízí akční model mimo jiné plně diodová přední i zadní světla, nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, udržování v jízdním pruhu, manuální klimatizaci, rádio s osmipalcovou obrazovkou, Bluetooth, všechna okna s elektrickým ovládáním, startování tlačítkem nebo 16palcová ocelová kola s okrasnými kryty.