Šéfdesignér Seatu: Elektromobily navrhuji stejně jako auta se spalovacím motorem

Foto: Seat

Španělský Seat se v posledních letech vyprofiloval mezi designově jasně rozpoznatelnou automobilku. A mělo by to platit i nadále, přestože celý automobilový svět pomalu přechází na elektromobily. „Je mi jedno, jestli má auto elektrický, nebo spalovací motor. Budu ho navrhovat úplně stejně,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz španělský šéfdesignér značek Seat a Cupra Alejandro Mesonero-Romanos.

Aktuálně.cz: Když navrhujete nové auto, kde berete inspiraci?

Alejandro Mesonero-Romanos: To záleží na více faktorech. Na jedné straně je navrhování vozu velmi racionální práce, kde musíte mít na paměti designovou strategii, zákazníky, kterým auto prodáváte, i aktuální trendy. Na straně druhé, je tam ale i iracionální, více intuitivní stránka. Tou je čerpání inspirace ze současného světa.

Myslím si, že v případě konceptu Tavascan (poslední novinka automobilky Cupra, která patří pod Seat - pozn. red.) přichází inspirace z tvarů lidského těla, z přírody. Linie jsou kombinací technologií, ale zároveň jsem se jim snažil vtisknout jemnost a jednoduchost lidského těla. Přední část vozu také připomíná lidskou tvář. Všechno je zkrátka úzce spjato s lidskou bytostí.

Alejandro Mesonero-Romanos Alejandro Mesonero-Romanos se narodil v roce 1968 ve španělské metropoli Madridu. Design studoval v Barceloně, automobilový design potom později na londýnské Royal College of Art. Mezi lety 1994 a 2001 pracoval pro koncern Volkswagen, kde se podílel na navrhování vozů nejen pro Seat, ale i Audi, Lamborghini nebo samotný Volkswagen. Po této zkušenosti nastoupil do Renaultu, odkud se v roce 2009 přesunul do Jižní Koreje k Samsungu, který patří francouzskému výrobci. Do Seatu se vrátil v roce 2011 na pozici šéfdesignéra a podílel se například na tvarech modelů Arona, Ateca či Tarraco, stejně jako na modelech nedávno osamostatněné značky Cupra.

Která část procesu vytváření designu nového vozu je nejtěžší?

Řekl bych, že jsou dvě části, které mohou být trochu ošemetné. Tou první je začátek, kdy startujete s prázdným papírem. Je to vždy velká výzva, zároveň je to ale také velice vzrušující. Pro designéra jde o čistý adrenalin. Druhou částí je potom design dokončit. Alespoň já jsem posedlý kvalitou, detaily. Takže je potřeba se ujistit, že konečné provedení odpovídá vašim představám. A to je docela těžké.

Nejzábavnější částí celého procesu je navrhování od nuly?

Ano. Opět musím říct, že nejtěžší část je zároveň i tou nejzábavnější. Takže začátek a konec celého procesu. Na začátku proto, že všechno je možné, a na konci proto, že vidíte celý projekt hotový.

Myslíte si, že je v dnešním automobilovém světě stále místo pro koncepty, které přilákají návštěvníky ke stánku na autosalonu? Protože stále více značek na výstavách chybí a jejich důležitost tak spíše upadá.

Myslím si, že místo tady stále je. Koncepční vůz má totiž několik důležitých rovin. Zaprvé dává lidem možnost nahlédnout na směr, kterým se automobilka vydává. Zadruhé si my jako automobilka i designéři můžeme otestovat některé nápady. Dostaneme hned zpětnou vazbu, a můžeme si tak potvrdit, jestli se ubíráme správným směrem.

Důležitý je ale koncept i uvnitř značky, protože sdružuje všechny kolem jednoho nápadu. Interně je potřeba ukázat, kam automobilka směřuje. Celý tým to posouvá dopředu, dodává mu to morální sílu. A musím říct, že to přitahuje i designéry. Kdykoliv ukážeme povedený showcar, posilujeme tím své portfolio i počet lidí, kteří s námi chtějí spolupracovat. Můžeme si tak vybrat nové talenty.

Je pro designéra těžší navrhnout SUV, v porovnání například s hatchbackem či sedanem?

Není. SUV nemá v porovnání s dalšími karoseriemi žádná komplexní specifika. Právě naopak bych řekl, že navrhnout SUV je, kvůli proporcím a sportovnosti, která se od něj očekává, jednodušší.

Je pro designéra výzvou navrhování elektromobilu? Protože lidé často říkají, že elektromobil nevypadá jako běžné auto se spalovacím motorem.

Nechci navrhovat auto jinak jen proto, že jde o elektromobil. Mou filozofií je, že odlišnosti vyplynou z rozdílné architektury vozu. Takže jestli má auto elektrický, nebo spalovací motor, je mi to jedno. Budu ho navrhovat úplně stejně. Jedním rozdílem je, že architektura vozu je jiná. Pod podlahou máte baterie, což dává autu krátké převisy a docela vysokou stavbu karoserie. Nicméně jde o obtížnost, s níž se musíte vypořádat. Jde o zábavnou část navrhování auta, takže v tom nevidím problém.

Jak vypadá designová budoucnost Seatu? Protože Tarraco má jinou přední část než Ateca nebo Arona a na některých špionážních snímcích nového Leonu je vidět stejné řešení přední části. Je takové tvarování budoucností Seatu?

Ano, jak uvidíte na začátku příštího roku u Leonu, jde o novou tvář Seatu. A ta se bude objevovat i v několika následujících letech.

Vy jste ze Španělska a Seat je španělská automobilka. Vnímáte jako výhodu, že lépe rozumíte španělské kultuře a můžete ji odrážet v designu jednotlivých modelů?

Mohl bych říct, že ano, ale stejně tak bych mohl říct, že ne. V mém případě si myslím, že to je výhoda, protože rozumím značce i jejím hodnotám. Komunikuji s lidmi uvnitř automobilky a pomáhá to nejen proto, že rozumím jazyku, ale i vztahům s lidmi. Vytváření nějakého produktu je konec konců právě o takovém vztahu. V rámci Seatu a Cupry jsme malý tým, který si navzájem rozumí. A to nejen jazykově, ale i mentálně - co se snažíme vytvořit, jak uvažujeme. A to je výhoda.