Když si Západ přestal dělat legraci ze Škodovky: Jaká je Felicia, které je letos 25?

První porevoluční model Škodovky sice ještě vycházel z Favoritu, ale dokázal zapůsobit mnohem kvalitnějším dojmem. Na to slyšeli zejména zákazníci v západních zemích. Z vysmívaného outsidera se stal seriózní levný vůz, kterého se za šest let prodalo milion a čtvrt.

Autoreport: Felicia slaví 25 let | Video: Jakub Zuzánek, Martin Frei

"Víte, proč má škodovka tak tlustý návod k obsluze? Protože musí obsáhnout všechny vlakové jízdní řády." Podobných vtipů si třeba Britové střední generace dodnes pamatují spoustu a najdete je i na internetu.

Pověst značky na západních trzích značně utrpěla v 70. a 80. letech. V přívalu moderních malých aut z Japonska vynikala Škoda - stejně jako ostatní značky ze socialistických zemí - hlavně neschopností inovovat.

Mnoho lidí pak nevěřilo ani Favoritu. Přinesl sice přední pohon a prostornou karoserii, jenže první, co na každém autě vnímáte, je kvalita zpracování. A ta u prvních Favoritů značně kulhala.

Plasty drnčely, palubní deska i osvětlení zadní SPZ na hrbolech poblikávaly a ploché výplně dveří bez pořádných madel vypadaly, že tam něco chybí.

Pamětníci, kteří krátce po revoluci pracovali v londýnském zastoupení Motokovu, dnes se smíchem vzpomínají, že když jeli Favoritem po ulici, lidé na ně ukazovali prstem. "Podívejte, škodovka a jede!"

Po vstupu Volkswagenu byla tedy první priorita jasná: zlepšit první dojem. Právě to se povedlo Felicii. Moderně oblá palubní deska, tvarované výplně dveří, mikroplyšové sedadel, celková kvalita montáže i zjemnění vnějšího designu dokázaly mechanický základ Favoritu prodat nesrovnatelně lépe.

A že ve skutečnosti bylo co prodávat. Původní škodovácká třináctistovka, převodovka i podvozek totiž vydržely s minimálními servisními nároky 300 000 km. Karoserie byla navíc větší a prostornější než u tehdejších malých aut jako Peugeot 205 nebo Opel Corsa.

Svou roli v kladném přijetí ovšem hrála také solidní image Volkswagenu. Německý gigant se netajil tím, že do přeměny Favoritu ve Felicii investoval šedesát milionů tehdejších marek.

Už po pár měsících píše britský magazín Autocar lakonický komentář. "This is not a joke! Tohle není vtip! Felicia je fajn auto a jeho prostorností budete překvapeni."

Opravdový šok přišel o tři roky později. Majitelé Felicií vyšli z respektovaného výzkumu J.D. Power z britských motoristů jako vůbec nejspokojenější. Nechali za sebou i uživatele "mateřských" Volkswagenů nebo Toyoty.

První úspěšný krok Škody dávno zastínila popularita Octavie, Superbu nebo Yetiho. Na prvenství Felicie bychom ale neměli zapomenout. Pětadvacáté narozeniny jsou dobrá příležitost. Tak všechno nejlepší!

Děkujeme autobazaru Davocar za půjčení vozidla.