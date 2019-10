Do zásuvky už brzy připojíte i Mazdu. Slibuje zábavu za volantem a návrat Wankelu

Mazda už za měsíc odhalí svůj první produkční elektromobil. Stane se tak na tokijském autosalonu, který se v japonské metropoli koná jednou za dva roky. Automobilka zatím nezveřejnila o voze příliš informací, některým zahraničním novinářům ale umožnila projet se v předsériovém prototypu s karoserií SUV CX-30 a označením e-TPV.

O novém elektromobilu, respektive prototypu, jehož snímky jsou v galerii, proto víme alespoň základní fakta. Výkon motoru je 105 kW a točivý moment 265 Nm. Baterie mají kapacitu 35,5 kWh, což je průměrná hodnota. Například i akumulátor městské Škody Citigoe iV má o kousek větší kapacitu.

Jakkoliv tedy data o dojezdu chybí, nedá se očekávat trhání rekordů ve stylu americké Tesly. Přesto by Mazda měla být schopna ujet něco kolem 250 km, vezmeme-li do úvahy dojezdové vzdálenosti jiných elektromobilů s podobnou kapacitou baterie.

Japonská novinka by tak svým pojetím měla vyzvat především kompaktní elektromobily, jmenovitě Nissan Leaf se 40kWh baterií, výkonem 110 kW a dojezdem 270 km na jedno nabití. Ještě lepší data udává Hyundai u liftbacku Ioniq Electric s 38,3kWh akumulátorem, výkonem 100 kW a dojezdem až 311 km.

Proti Mazdě by se pak mohl postavit i nový Volkswagen ID.3, který však nabídne nejméně kapacitu 45 kWh a dojezd 330 km. Výkon bude minimálně 110 kW.

Pokud by se Mazda rozhodla udělat z vozu SUV, protože Japonci zatím nezveřejnili typ karoserie sériového vozu, připadají do úvahy především dva konkurenti. Hyundai Kona Electric se 100 kW nabídne v základu 39,2kWh akumulátor a dojezd až 289 km. Sesterská Kia nabízí model e-Niro vlastně se stejnou technikou - v základu s výkonem 100 kW, akumulátorem s kapacitou 39,2 kWh a udávaným dojezdem 289 km.

Nutno podotknout, že některá z elektrických aut (třeba Kona, Leaf, ID.3 nebo e-Niro) se nabízí i s větší kapacitou baterie, a tím pádem delším dojezdem. Výjimkou nejsou ani provedení s vyšším výkonem elektrického motoru.

Mazda se však rozhodla přijít s netradičním řešením. Vůz má mít prodlužovač dojezdu, který nedávno nabízelo třeba i BMW u modelu i3. Ve zkratce jde o malý spalovací motor, který funguje jako generátor energie. Nemůže tedy jet na klasické palivo, má ale větší dojezd než verze bez prodlužovače.

U Mazdy roli prodlužovače dojezdu obstará rotační motor, o jehož návratu se již nějaký čas mluví. Důvodem, proč se automobilka rozhodla použít jako prodlužovač dojezdu právě Wankel, je jeho mnohem tišší průběh, než jaký nabízí prodlužovače jiných výrobců. Tvrdí to výkonný ředitel značky Mitsuo Hitomi, jehož citoval britský magazín Autocar.

Ačkoliv se tedy technika budoucího elektromobilu, který se poprvé představí 23. října a do prodeje půjde příští rok, zatím ukrývá pod zakamuflovanou karoserií SUV CX-30, sériové auto dostane unikátní nejen design, ale i použitou platformu. Ta je výsledkem vlastního vývoje.

Jak už bylo řečeno, někteří zahraniční novináři již dostali příležitost projet se prototypem. Například Iain Curry z australského magazínu Chasing Cars tvrdí, že akcelerací se novinka nepřibližuje Tesle, místo toho buduje rychlost postupně. Na druhou stranu se prototyp údajně nechová jízdně až tolik odlišně od Mazdy 3.

To je pro řidiče jistě dobrá zpráva, protože právě kompaktní hatchback je ve třídě považován za jeden z etalonů jízdních vlastností a zábavy za volantem. Zajímavostí je, že prototyp dostal umělý zvuk motoru, který je pouštěn do reproduktorů. Starší zákazníci podle vývojáře Daisukeho Umecua, jehož citoval zmíněný australský web, stále preferují známý zvuk spalovacího motoru. Mladší mají naopak radši elektrický zvuk vozu.

Do roku 2030 by pak Mazda měla, dle vize Zoom-Zoom 2030, nabízet už jen nějakým způsobem elektrifikované automobily. Na rozdíl od řady konkurentů ale nepředpokládá, že by šlo jen o elektromobily. Ty by naopak měly tvořit jen pět procent prodejů, zbytek připadne na hybridy či plug-in hybridy.