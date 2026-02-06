Amazon zvýšil tržby, investoři ale potrestali jeho plány na umělou inteligenci

Americká technologická společnost Amazon ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čisté tržby meziročně o 14 procent na 213,4 miliardy dolarů (4,4 bilionu Kč), pomohly vyšší výdaje zákazníků před vánočními svátky a vyšší růst v cloudové divizi. Firma o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
Akcie podniku ale na výsledky zareagovaly mohutným propadem, protože Amazon zároveň oznámil, že letos zvýší kapitálové výdaje o více než 50 procent zhruba na 200 miliard amerických dolarů. Chce pokročit v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).
Posilováním kapitálových výdajů kvůli AI se podnik zařadil po bok svých konkurentů. Když na zprávu o chystaných výdajích akcie Amazonu zareagovaly propadem o více než 11 procent, generální ředitel Andy Jassy pak v konferenčním hovoru s analytiky zvolil spíše obranný tón. Jeho postoj kontrastoval se sebevědomějším vystupováním vedení firmy Alphabet o den dříve, kdy její součást Google ukázala odolnost při vývoji softwaru pro AI, uvedla agentura Reuters.
„Jen připomínám, že je velký rozdíl mít meziroční růst o 24 procent při anualizovaném tempu tržeb 142 miliard dolarů, proti vyššímu procentnímu růstu vycházejícímu z výrazně nižší základny, což je případ našich konkurentů,“ uvedl Jassy s odkazem na výsledky cloudové platformy Amazon Web Services (AWS).
Její tržby ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly na 35,6 miliardy dolarů, zatímco divize Google Cloud zaznamenala růst o 48 procent na 17,75 miliardy dolarů. Tržby divize Microsoft Azure, což je další konkurent, ve stejném období vzrostly o 39 procent.
Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila téměř o šest procent na 21,19 miliardy amerických dolarů při zisku na akcii 1,95 amerických dolarů. Analytici očekávali zisk na akcii 1,97 amerických dolarů a čisté tržby 211,4 miliardy amerických dolarů, uvedla agentura AP. Celoroční čisté tržby se zvýšily o více než 12 procent nad 716,9 miliardy dolarů, čistý zisk pak o 31 procent na 77,67 miliardy amerických dolarů.
Výsledky Amazonu jsou dalším signálem, že technologičtí giganti v nejbližší době nehodlají zpomalit tempo masivních investic do umělé inteligence. Akcie Amazonu ještě před zveřejněním výsledků ve čtvrtek odepsaly 4,4 procenta, protože sílily obavy z enormních nákladů spojených právě s boomem AI.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web.
Vláda Meloniové jde tvrdě proti demonstrantům, opozice bije na poplach
Italská vláda ve čtvrtek večer přijala dekret o veřejné bezpečnosti, který mimo jiné umožňuje policii před demonstracemi dočasně zadržet podezřelé z výtržnictví. Informovala o tom dnes agentura APA.
"Odvedli raněné a stříleli je do hlavy." Íránec v Česku netuší, co se stalo s rodinou
V Íránu na konci prosince začaly velké protesty, kvůli kterým jsou v zemi tisíce mrtvých a zatčených. Teokratický režim odpojil internet, a je tak velmi obtížné zjistit, co se v zemi opravdu děje. Podobný problém mají i studenti, kteří jsou v Česku a mnohdy netuší, co se děje jejich blízkým.
Švédská streamovací služba Spotify začne uživatelům prodávat tištěné knihy
Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší světové služby pro streamování hudby, začne uživatelům své aplikace kromě poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy.