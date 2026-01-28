Amazon kvůli přechodu na umělou inteligenci propustí 16 tisíc lidí

Americký internetový prodejce Amazon celosvětově propustí 16.000 lidí. Hodně nabíral zaměstnance v čase pandemie covidu-19, nyní už jich ale tolik nepotřebuje i kvůli přechodu na umělou inteligenci (AI).
Firma, ve které pracuje zhruba 1,58 milionu lidí, o tom informovala na svém webu.
Oznámené škrty v počtu zaměstnanců jsou už druhým kolem propouštění za tři měsíce. Agentura Reuters minulý týden informovala, že Amazon plánuje celkem zrušit asi 30 tisíc firemních pozic.
Podle zpravodajského webu BBC se informace o propouštění dostala k pracovníkům nejprve omylem. Koncept e-mailu sepsaného vysoce postavenou manažerkou společnosti Amazon Web Services byl součástí pozvánky do kalendáře, kterou v úterý večer poslal výkonný asistent několika zaměstnancům Amazonu.
Když v důsledku pandemie prudce stoupla poptávka, zvýšili nábor zaměstnanců kromě Amazonu i další technologičtí giganti včetně Meta Platforms nebo Microsoftu. I oni ale v poslední době provádějí restrukturalizaci, píše Reuters.
Amazon ve skladech investuje do robotiky, aby urychlil balení a dodávky. Zároveň tak snižuje závislost na lidské práci i náklady.
Společnost příští týden zveřejní čtvrtletní hospodářské výsledky. V logistickém centru Amazonu v Dobrovízi u Prahy je v současnosti kolem 3500 stálých zaměstnanců, v Kojetíně na Přerovsku, kde fungují speciální robotické jednotky, pracuje kolem 1100 lidí.
ŽIVĚNa takovou zimu Rusko čekalo, používá ji jako válečnou zbraň, míní Ukrajinci
Rusko čekalo roky na podobnou zimu a dostalo ji. Dosud byly zimy docela mírné, na teploty kolem minus 20 stupňů a do toho neustálé útoky drony a raketami se nešlo připravit. V debatě v Evropském parlamentu to v úterý večer uvedla Aljona Škrumová, náměstkyně ukrajinského ministra pro obnovu Ukrajiny. Teplo není nějaký luxus, jde o přežití," uvedla vedoucí programu Člověka v tísni na Ukrajině.
Siniaková titul nezíská ani v ženské čtyřhře, Djokovič v semifinále vyzve Sinnera
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí.
Rulík má problémy s nominací. Nahrdník Beránek je mimo, ohrožený je i start Šimka
Útočníka Ondřeje Beránka připravilo zranění o roli náhradníka v hokejovém týmu pro OH. Ohrožený je podle kouče Radima Rulíka start beka Radima Šimka.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Policisté zasahují na pracovišti Městského úřadu Černošice. Zadrželi 16 lidí
Při středečním zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie 16 lidí, zatím nikoho neobvinila. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek ČTK řekl, že policie zasahuje na pracovišti úřadu v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.