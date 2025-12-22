Zůnu čeká „kobereček“. My mu to vysvětlíme, avizuje Babiš k ministrovi potížistovi

Ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnu nečeká nijak jednoduchý den. Poté, co před týdnem rozčílil svými výroky k Ukrajině především voliče SPD, musí jít v pondělí na „kobereček“. Vysvětlení chce po něm nejen šéf SPD Tomio Okamura, ale i premiér Andrej Babiš (ANO). Ten Aktuálně.cz řekl, že by se měl Zůna starat hlavně o počet vojáků v české armádě.
Že by měl být zrovna ministr obrany Jaromír Zůna tím, kdo vyvolá pořádně velkou bouři mezi voliči vlády Andreje Babiše, vypadalo po jmenování vlády jako něco zcela nepravděpodobného. Před jmenováním ministrem nedával najevo, že by měl odlišné názory od politiků SPD, která ho do vlády nominovala.
Předseda SPD Tomio Okamura si ho dokonce v minulém týdnu velmi pochvaloval a při setkání s novináři dával najevo, že mu absolutně důvěřuje. „Pan ministr Zůna je vynikající odborník, toho jen tak něčím neoklame. Dokonale armádu zná. Je navíc neúplatný, není provázaný s žádnými lobbisty,“ pochvaloval si Zůnu při setkání, kterému bylo přítomno také Aktuálně.cz.
Okamura navíc vysvětloval, že se pravidelně setkává se všemi třemi ministry za SPD ve vládě a kromě toho si s nimi často i telefonuje. Proto vylučoval, že by mohli udělat něco, co by šlo proti programu SPD, nebo dokonce něco, co by neschválil šéf strany. „Všichni velmi dobře ví, za koho ve vládě jsou a kdo u nás rozhoduje,“ ujišťoval.
Teď to ale vypadá, že Okamura svého ministra až tak „neřídí“, o víkendu musel šéf SPD naštvaným voličům své strany vysvětlovat, že Zůna se bude držet programu jejich strany. Se stejným ujišťováním přišel také místopředseda SPD Radim Fiala a poslanec SPD Jindřich Rajchl se už přímo nabídl jako nástupce Zůny.
Důležité však bude stanovisko předsedy vlády Andreje Babiše, který má coby premiér jediný právo navrhnout prezidentovi odvolání ministra. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na to chystal, ale při nedělním setkání se svými příznivci u vánoční rybí polévky dal najevo, že mu vystoupení ministra Zůny také nebylo po chuti.
„Pan Zůna se musí hlavně starat, abychom měli dost vojáků,“ odvětil Babiš poněkud naštvaně na dotaz postaršího voliče, který se ho na ministra obrany zeptal. Nedostatek vojáků trápí armádu dlouhodobě, hodně se s tímto problémem snažila bojovat i předcházející ministryně obrany za ODS Jana Černochová. A Babiš jí mnohokrát vyčítal, že prý dělá pro získání vojáků málo. Takže je jasné, že teď bude chtít nárůst vojáků po Zůnovi.
Na nedělní dotaz Aktuálně.cz, který navazoval na zmiňovaný dotaz voliče, přidal ještě Babiš několik dalších slov k ministrovi za SPD. „My mu to zítra vysvětlíme. Pan Zůna je ještě nový, musíme si to všechno vysvětlit a říci si, jak ty věci jsou,“ uvedl doslova. Víc už nechtěl říkat, další dotazy nechal bez odpovědi, slíbil ale, že na vše odpoví na pondělní tiskové konferenci po zasedání vlády.
Babiš musí řešit také Turka a Macinku
V případě vlády ANO, SPD a Motoristé sobě je ale ještě důležitější než zasedání vlády dopolední jednání koaliční rady. Tu tvoří vedení všech tří stran a právě na něm se vedení domlouvá na všem podstatném. Podle výsledků tohoto jednání potom postupují a hlasují ministři na vládě. Díky této koaliční radě má například Tomio Okamura navrch nad svými ministry, byť on sám členem vládního kabinetu není.
Jaromíru Zůnovi se stala osudnou možná paradoxně jeho snaha o vstřícnost vůči veřejnosti i novinářům. Protože jako jediný člen vlády nic neřekl, když Babiš uváděl před týdnem ministry do funkcí, uspořádal v pátek svou první tiskovku. Na začátku se za to Zůna omluvil a pak dlouze četl připravený text, ve kterém byla spousta odborných termínů. Vypadalo to, že z jeho proslovu nebude stát nic za pozornost. Ovšem - než začal odpovídat na otázky.
„Naše podpora Ukrajiny bude pokračovat, stojíme na straně Ukrajiny, Ukrajina je země, která se brání, agresorem je Rusko,“ odpovídal mimo jiné a postavil se také za muniční iniciativu, díky které Ukrajina dostává velmi důležitou munici. „V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, jde o proces jejího řízení a jak dál pokračovat,“ řekl Zůna. O víkendu potom ujistil v rozhovoru pro Security magazín, že za svými slovy stojí.
Babiš se sice během nedělního setkání se svými příznivci usmíval a mnozí ho zahrnovali děkováním i přáním dobrého, ale sám ví, že musí v tomto týdnu řešit nejen Zůnu. Nejzávažnější ze všeho je patrně problém ohledně poslance Motoristů sobě Filipa Turka, kterého odmítá prezident Petr Pavel jmenovat členem vlády. Turka by ve vládě nejspíš nejraději neměl ani samotný Babiš, ale Turek i jeho Motoristé trvají na jeho účasti ve vládě. Pokud by prezident při plánovaném pondělním setkání s Turkem tohoto poslance odmítl, Babiš se musí rozhodnout, jestli i přesto Turka za člena vlády navrhne.
Kromě toho chce Babiš s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou mluvit také o chování samotného Macinky. Ten jako ministr životního prostředí a ministr zahraničí v jedné osobě před pár dny oznámil úmysl propustit několik důležitých zaměstnanců obou úřadů, čímž vyvolal ostrou kritiků opozice i části médií. On sám se nicméně hájí tím, že všechny změny zvažoval a konzultoval s odborníky.
