Ploténka už nebrání jednání. Turek žádá prezidenta o schůzku

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu. Napsal to ČTK na dotaz ohledně zdraví a kroků, které chystá v souvislosti se svou nominací.
Prezident novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, před tím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka. Tomu v tom zabránily zdravotní problémy.
Resort životního prostředí dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí. Ve středu Pavel, který má s Turkovým působením ve vládě problém, uvedl, že nedostal od Turka žádost o nový termín.
Prezident také popsal svůj kalendář jako hodně nabitý. „Bude záležet na tom, kdy dostaneme žádost a budeme schopni ji do programu vtěsnat,“ uvedl.
Čestný prezident Motoristů čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil. Turek podle něj není vhodnou osobností na ministra čehokoli. Míní tak na základě mnoha výroků, činů a reakcí.
„Chci mu ale dát prostor, aby stejně jako všichni ostatní měl možnost se k tomu vyjádřit. Ale zároveň říkám, že si těžko dokážu představit, že by přišel s něčím, co by úplně vyvrátilo všechny moje pochybnosti o něm,“ dodal Pavel.
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému. Stát na sebe převzal i platby za obnovitelné zdroje.
Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.
Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to dnes ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.
Ruská federace rozmístila v Bělorusku na hranicích se Severoatlantickou aliancí 360 tisíc vojáků. V rozhovoru pro stanici N-TV to uvedl německý poslanec a obranný expert Roderich Kiesewetter (CDU). Bezpečnostní expert Jan Kofroň to považuje za nesmysl: „Kde by Rusové vzali tolik vojáků? Jak by jejich přesun utajili? A pokud by je měli, proč by je raději nenasadili na Ukrajině?“
Na Slovensku si udělal výborné jméno, s Trnavou se ale neloučil v dobrém. Český fotbalový kouč Michal Ščasný promluvil o tom, proč ve Spartaku předčasně skončil. A přiznal, že jedním z hlavních důvodů byly konflikty s útočnou hvězdou, která v klubu hostuje z Plzně.