Ministerstva řeší, jak zakázat letecké spojení s Čínou. Je to na místě, říká ministr

Ministerstva zdravotnictví a dopravy řeší, jak by bylo možné technicky i právně zakázat lety mezi Českem a Čínou. Návrh na zákaz letů chce v pondělí předložit vládě premiér Andrej Babiš. Po čtvrtečním vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) kvůli šíření nového koronaviru by podle ministerstva byl takový krok na místě.

Praha měla dosud s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské letecké společnosti. Prodejce letenek Student Agency uvedl, že do 28. března byla přerušena letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Letiště to zatím nepotvrdilo. Babiš ve čtvrtek řekl, že v pondělí navrhne vládě dočasně zakázat veškeré lety mezi Čínou a Českem. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze je jedním z argumentů, které budou v pondělí při rozhodování vlády hrát roli. "Znamená to určitý apel ze strany WHO, že situace je vážná," uvedl ministr. Související ŽIVĚ Počet nakažených koronavirem překonal SARS, Británie hlásí první dva případy nákazy Zobrazit reportáž Pro Česko se podle Vojtěcha mnoho nemění, protože se bude dál držet doporučení WHO, která platila už dříve. Připomněl, že od pátku se rozšířila informační kampaň i cílený screening na všechna letiště v Česku a že resort zřídil infolinku pro veřejnost. Omezení letů se ministrovi zdá jako legitimní krok na základě vývoje kolem koronaviru v posledním týdnu. "Pokud to bude technicky a právně možné. A ministerstvo zdravotnictví není úplně tím subjektem, který by byl odpovědný za letecký provoz," řekl Vojtěch. Úřady si zatím nevyjasnily, jak Babišův návrh uskutečnit. "My to teď diskutujeme s ministerstvem dopravy, jakým způsobem postupovat v této oblasti. Musíme řešit tu technickou otázku, jak to provést," uvedl. K 31. lednu v 10:00 je podle Evropského centra pro kontrolu nemocí laboratorně potvrzeno 9834 nakažených lidí - naprostá většina v Číně. Několik případů je ale i v Evropské unii - v Německu, Itálii, Francii, Finsku a nově také v Británii. V Česku zatím žádné z podezření potvrzeno nebylo. Nový koronavirus má aktuálně 213 obětí, všechny v Číně. Koronavirus 2019-nCov Nový koronavirus s názvem 2019-nCov v Číně zabil 213 lidí, tisíce osob je v této zemi nakažených. Mimo Čínu jsou potvrzeny desítky případů. V Česku se zatím ani jedno podezření nepotvrdilo. Virus způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Nefungují na něj antibiotika ani běžné léky proti chřipce. V karanténě se ocitly miliony Číňanů z ohnisek nákazy. Zvýšené bezpečnostní opatření na letištích a v přístavech zavedly desítky zemí, včetně Česka. České ministerstvo zahraničí doporučuje do části Číny zasažené virem vůbec necestovat. Informace o riziku nákazy průběžně aktualizuje na webových stránkách. Situaci mapuje také Světová zdravotnická organizace.