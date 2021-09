Vyžeňte Babiše, říkají mi lidé. Z řádění populistů jsou nešťastní, tvrdí Fiala

Lídr koalice Spolu a šéf ODS Petr Fiala je přesvědčený, že většina občanů už nechce vládu Andreje Babiše. "Existuje velká šance ho porazit. Je vidět víra lidí, že to můžeme dokázat. Takový je můj dojem z kampaně," říká Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Vylučuje povolební jednání s SPD, komunisty i s hnutím ANO. "Pokud budou mít 101 hlasů, vytvoří vládu a prezident tomu zatleská," dodává.

Nad čím kolem voleb teď nejvíce přemýšlíte?

Soustředím se samozřejmě na kampaň. Dávám do ní veškerou svou energii i všechno, co umím. Kampaň je hodně intenzivní a náročná, ale baví mě, nabíjí mě energií, protože se setkávám s velmi hezkými reakcemi lidí. Posiluje mě to.

Potkáváte i lidi, kteří vám říkají, že vás volit nebudou, případně že zvažují dát hlas Andreji Babišovi?

Děláme kampaň po celé zemi, setkáváme se s lidmi na různých místech a já si nevybírám, jestli mě chválí nebo nechválí. Mluvím s těmi, kteří přijdou. Ale nálada je opravdu úžasná. Například při minulých volbách do sněmovny lidé chodili a říkali: "Já vás budu volit, ale mám takovou či jinou výhradu." Dnes lidé chodí a říkají: "My vás budeme volit, vyžeňte Babiše, vy jste naše naděje, chceme, abyste byl premiér." Je vidět víra lidí, že to můžeme dokázat.

Nemohou vám tato setkání nastavit křivé zrcadlo o reálné situaci? Z toho, co říkáte, to vypadá, že se těšíte vysoké podpoře. Jenže průzkumy naznačují, že Babiš má mezi lidmi větší podporu.

Ale já to mluvení s lidmi na ulici beru za dobrý průzkum. Jako jeden z mála politiků nemusím mít ochranku, lidé se ke mně hlásí, stejně jako ke koalici Spolu. To je přece úžasné. Uvidíme ve volbách, to bude skutečný průzkum. Sděluji vám svůj dojem z kampaně. A ten mě posiluje.

Jezdíte i do míst, která jsou známá silnou podporou Babiše? Zvažujete, že byste zkusil v závěru kampaně na taková místa zavítat a přesvědčovat jeho voliče?

Ale já jsem republiku projel jednou s předsedy dalších koaličních stran, jednou i sám. Teď znovu objíždíme krajská města, samozřejmě jsem prošel jižní Moravu, kde kandiduji. Všude přitom nejsou jen naši voliči. Byť se k nám hlásí lidé, kteří chtějí změnu. Naše kampaň se ale snaží oslovit všechny, máme billboardy, letáky, oslovujeme lidi na sociálních sítích, chodíme od dveří ke dveřím. Opravdu se snažíme a uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že dobře.

Chodí za vámi i lidé, kteří říkají, proč vás nechtějí volit? Nemohl byste u této skupiny zkusit získat další hlasy?

Ano, stane se to, občas za mnou takoví lidé chodí, ale je jich hrozně málo. Někdo třeba řekne: "Já volím Babiše, protože mi zvedl důchod." Já moc voličů hnutí ANO fakt neznám, ale občas někdo něco takového řekne. Ale v porovnání s počtem lidí, s nimiž se setkávám, je jich málo.

Není to chyba? Nezvažujete, že byste lidem řekl: "Volejte mi vy, kdo zvažujete volbu ANO, rád si vás vyslechnu a pokusím se vám vysvětlit, proč to není dobrá volba"?

Přesvědčuji všechny občany. Mluvím s každým, kdo se mnou chce mluvit. Lidé vědí, kde a kdy budu, mohou za mnou přijít a také přicházejí. A stává se nám, že přijdou a řeknou: Tady na vás přišlo více lidí než na hnutí ANO. Lidé mi kladou spoustu otázek a já odpovídám.

Ať se každý zvedne a jde přesvědčovat známé

Občas slyším od odborníků názor, že byste měl být vůči hnutí ANO a jeho zástupcům podstatně ostřejší, měl byste mnohem více poukazovat na různé chyby ANO, vlády i Babiše. Co tomu říkáte?

Ale my ty kauzy ukazujeme a jedině díky nám je řada věcí zveřejněna. Například jsme v minulosti chtěli, aby Faltýnkův deníček (uniklé poznámky předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, v nichž řešil přidělování dotací, skryté vlastnictví firmy nebo veřejné zakázky, pozn. red.) probírali poslanci na půdě sněmovny. Poukazovali jsme na katastrofální rozpočty, zaklekávání podnikatelů a všechny další kauzy spojené například s ministryní financí Alenou Schillerovou. Na to jsme upozorňovali my. Stejně jako na 30 tisíc zemřelých na covid. Poukazujeme také na kauzy Andreje Babiše. Ale víte, co vám k tomu řeknu?

Co?

Mě se na to lidé na ulicích neptají. A víte proč? Oni to vědí. Oni říkají: Dobře, zbavíme se Babiše, ale co uděláte s bydlením? Jak posunete vzdělání? Zkrotíte rozpočet? Půjde to? Oni všechno rozházeli. Co s tím uděláte? Lidé se ptají na hodně konkrétní věci. A jsou nešťastní z toho, jak se politika vyprázdnila a jak tady řádí populisté.

Takže neplánujete více poukazovat na kauzy politiků z ANO a na chyby vlády?

Kdo se odvážil udělat část kampaně negativní a říci slovo "hrozba"? My! A u toho slova hrozba je Babiš, Filip a Okamura, protože jejich vláda této zemi skutečně hrozí. Lidé si to musí uvědomit. Ukazujeme pozitivní program, ale i to, co této zemi hrozí.

Přesto jsem od některých lidí slyšel, že opoziční politici málo upozorňují třeba na to, že Česko bylo jeden čas zemí s nejvyšším počtem úmrtí na covid v přepočtu na obyvatele. A dosud jsme sedmí nejhorší na světě.

Nepochybně ano. Ale my poukazuje na to, že Babiš situaci s covidem katastrofálně nezvládl. Co chcete říci víc, když bývalý ministr zdravotnictví, kterého si vybral sám Babiš, řekne, že tady zemřelo zbytečně 15 tisíc lidí?

Ale ví lidé, že tato slova řekl Roman Prymula? Nezvažujete je dát například na billboardy?

To, co řekl, mluví přece samo za sebe. K tomu už nemusí opozice nic říkat. Říká to člověk z Babišova tábora. My máme nějakou strategii kampaně: změna, hrozba a konkrétní nabídka lidem, co chceme dělat. A funguje to.

Opravdu to funguje?

Samozřejmě se dá pořád vymýšlet něco dalšího. My této kampani věříme a vypadá to, že nám lidé rozumí.

Skutečně vám rozumí, když podle průzkumů pořád vede hnutí ANO?

Důležitá jsou fakta. A fakta říkají, že v každých dalších volbách za dobu mého vedení ODS jsme silnější.

Toto od vás slyším často.

Ale počkejte, toto je důležité! Poprvé po 15 letech - ať si to uvědomí všichni škarohlídové - má nějaký středopravicový subjekt šanci vyhrát volby. Poprvé po 15 letech! To je někomu málo? Ne, to není málo. Ať se každý zamyslí, jakou chce budoucnost v této zemi, zvedne se, jde přesvědčovat svoje známé a hodí hlas koalici Spolu. A pak ty volby vyhrajeme.

Co byste řekl té části voličů středopravých stran, kteří tvrdí, že po takovém vládnutí Andreje Babiše měla ODS porážet hnutí ANO už dávno na hlavu a o vítězi nemělo být pochyb?

Porazit se dá někdo jen ve volbách. Teď máme šanci ho porazit. S jeho mocenským aparátem, se vším jeho lhaním, se střetem zájmů, rozdělováním společnosti. Teď ho můžeme porazit! A to je hrozně moc.

Nezaskočil vás stylem své kampaně, kterou fakticky postavil na migrantech?

Mě to tedy nepřekvapilo. Vždyť se podívejte, jak populisté fungují. Budoucnost země prodají za pár hlasů. Rozdělují společnost, lžou, využívají dezinformační weby. Jsem v politice proto, abychom tomu zabránili a řešili reálné problémy, které lidé mají. Teď si lidé všímají, že populismus Andreje Babiše je nejen odporný, ale i neskutečně drahý. On dovede zemi k finančnímu krachu.

Andrej Babiš ve své kampani na Facebooku často sdílí články z Parlamentních listů, které publikují nepodepsané nebo neozdrojované články. V jednom takovém textu se psalo, že "neziskovka pana profesora Fialy uzavřela za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získala celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů". O neziskovce se zmínil i v nedělní debatě na Primě.

Je to úplně neuvěřitelné. Jde o Centrum pro studium demokracie a kultury, u kterého se může kdokoliv přesvědčit, že vše je v pořádku. Veškeré informace jsou veřejné, včetně každé koruny, kterou centrum získalo či vydalo. Někdo si z toho poskládal nějaká čísla a lže, jako když tiskne. Jasně bylo prokázáno, že jde o dezinformaci. Bohužel posloužila ve špinavé kampani a já jen kroutím hlavou, co si kdo může vymyslet.

Léta poslouchám, že ODS řídí někdo jiný

Občas slyším pochybnosti, jestli se ODS dostatečně odstřihla od té části své minulosti, která pro ni byla nelichotivá. Vy jste šel nyní za prezidentem Milošem Zemanem s vaším poslancem Pavlem Blažkem, který bývá spojovaný s některými problémovými záležitostmi.

Není s ničím spojený.

Aktuálně.cz například psalo o tom, že je prověřovaný v souvislosti s vyšetřováním některých lidí v Brně kvůli kupčení s nemovitostmi, hodně se v minulosti mluvilo o jeho velkém vlivu na brněnské politické dění. On tvrdí, že se nikdy ničeho protiprávního nedopustil. Řekl si prezident o jeho účast?

Pavel Blažek šel se mnou při nějaké minulé návštěvě u pana prezidenta, protože jsme řešili věci kolem ústavy a volebního zákona, na což je on expert. A pak se domluvilo, že i příště ho pan prezident pozve.

Takže šel na vyžádání prezidenta?

S panem prezidentem se dobře zná z doby, kdy jsem já a Pavel Blažek byli ve vládě. Je moje věc, koho si vezmu, a je věc pana prezidenta, koho pozve. Je to obrovský expert na ústavní právo, takže ho beru jako posilu. Nevím, proč by to mělo někoho trápit. Já mu věřím. Za ty roky vyšly o něm nějaké články, ale kdyby na těch článcích něco bylo, tak už by to vyšlo najevo.

Neobáváte se, že prezident Zeman s panem Blažkem, nebo třeba s někým jiným z ODS, bude po volbách jednat s cílem, aby nevznikla vláda vaší koalice a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými?

Víte, jak dlouho jsem předsedou ODS? Sedm let. A víte, kolik let poslouchám, že ji řídí někdo jiný, že mi ji někdo sebere, že už ji sebrali Klausové a já to nevím? Že je tam nějaká skupina proti mně? Sedm let to poslouchám. A co se vždycky stane? Nic!

Uvidíme po volbách.

Politiku určuje ten, kdo je zvolen. A to jsem já a můj tým. Možná řeknu všem, kteří rozehrávají různé hry kolem ODS: To není tak, že tyto názory má Petr Fiala, vedení ODS nebo nějaké proudy či křídla v ODS. Ne. To, jak se chováme, co říkáme a co slibujeme, je vůle Občanské demokratické strany. Členské základny. A tak tomu bude i po volbách.

Skutečně?

Já i všichni ostatní v ODS se soustředím jedině na 8. a 9. října. To je náš horizont. Naše strana se snaží všemi svými silami v rámci koalice Spolu uspět ve volbách. A co bude po volbách, se budeme bavit po nich. A víte, co je dobře? V ODS máme spoustu osobností, které můžou převzít stranu, můžou mít různé funkce, nejsme strana jednoho muže, ani jedné skupiny. Jsme strana osobností, na které si lidé hned vzpomenou.

Za jakého volebního výsledku byste to "zabalil"? Co když volby nevyhrajete a ještě k tomu třeba skončíte opět v opozici?

Já na to neodpovím. Ne kvůli taktice. Já nad tím nepřemýšlím. Já se snažím, abychom vyhráli. Já mám takovou povahu. Až bude nějaký výsledek, tak budu přemýšlet co dál. V tuto chvíli jsem přesvědčený, že máme šanci vyhrát volby.

Přesto se ptám, jestli byste odstoupil, nebo byste čekal na další jednání v ODS?

Hlavně svolávám volební kongres na leden 2022. Tam budeme všichni skládat účty.

Takže minimálně do ledna budete vést ODS?

Už jsem vám poctivě odpověděl, že opravdu nepřemýšlím nad tím, co bude po volbách. Já chci přinést změnu v této zemi, chci, abychom tyto volby vyhráli, aby tady nevládli populisté s extremisty. To je moje úloha. Jaká bude moje role po volbách, co a jak a kde, nad tím fakt nepřemýšlím.

Neuvažoval jste nad tím, že byste si se zástupci koalice Pirátů a STAN stoupl na jedno pódium a tak deklaroval, že v této chvíli jste volební spojenci? Nebo by to bylo pro ODS kontraproduktivní?

Ne pro ODS, ale pro veřejnost.

V čem?

My jsme přece udělali obrovskou věc, kterou ocení až historie. I když by měla být doceněna už teď, protože jí nikdo nevěřil. My jsme dali dohromady dvě koalice, což je přece obrovský posun dopředu. My jsme sjednotili roztříštěnou politickou scénu a voličům jsme nabídli jistotu, že o svůj hlas nepřijdou.

Otázka je, v čem případně najdete či nenajdete po volbách shodu. Ale proč by bylo kontraproduktivní postavit se na jedno pódium?

Obě koalice mají přece nějaký program. A kdybychom tam stáli všichni, tak bychom lidi jenom zmátli. Pirátský program není přece program ODS. Ale rád bych dodal, že v minulosti najdete fotky, kdy nás pět předsedů stálo vedle sebe. Ve sněmovně jsme mnohokrát postupovali společně a spolupracovali jsme.

Někteří voliči obou z koalic ale mají pocit, že jste si teď před volbami až příliš okopávali kotníky. Mají pravdu?

Pro mě je důležité to, co dělám já. A já jsem se nikdy nepustil do něčeho takového. Takovou politiku nedělám a nemám to zapotřebí.

Nikdo neví, co by ANO dělalo bez Babiše

Pokud jde o povolební vyjednávání, je možné, že vám k většině nebudou stačit hlasy druhé koalice. Budete jednat kromě SPD a KSČM, kde jste jednání vyloučili, s někým dalším?

Vyloučili jsme také spolupráci s ANO.

Takže zůstává ČSSD a Přísaha, pokud se dostanou do sněmovny. Nebo třeba ještě někdo jiný v případě překročení pěti procent?

Je tady několik stran, které by mohly, ale také nemusí, tuto hranici překročit. To bude hodně důležité pro celkový výsledek. Samozřejmě také to, jak se budou přepočítávat mandáty. Nejlepší by bylo, abychom s pirátskou koalicí mohli sestavit vládu, která přinese změnu. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že teď to nedokáže předpovědět ani žádný politolog. Pokorně počkejme, jak lidé rozhodnou.

Je evidentní, že například Piráti a ODS mají na řadu věcí rozdílné názory. Nebylo by logičtější, aby se k vládnutí spojovali spíše politici, kteří mají obdobný názor třeba na budoucí směřování EU, na zelenou dohodu nebo třeba manželství pro všechny?

To by bylo úžasné, kdyby tato otázka takto stála a byla to realita. Ale to není realita, to je hypotéza.

Proč?

Protože tady nic takového není. Čelíme populistickému hnutí ANO, které nedává bez Andreje Babiše smysl. Nikdo pravděpodobně nedokáže říci, co by hnutí dělalo bez Babiše, jestli by šlo doprava, doleva nebo kam vlastně. Především je ale celé postaveno na tom, že hájí osobní zájmy Andreje Babiše. Ekonomické, mocenské, jakékoliv. Jo, kdybychom si mohli říci, tady spolu bojuje konzervativnější a socialističtější část spektra. Ale to není realita. Tady bojujeme proti spojení populistů a extremistů.

Přesto je v ANO řada poslanců, kteří jsou přece jen více nakloněni pravici.

Ale podívejte se, co schvalovali ve sněmovně. Například návrhy proti podnikatelům, jak to dopadlo s rozpočtem, jak se vyšetřuje kauza Bečva, jak jsme na poslední chvíli dotlačili ministra Karla Havlíčka k tomu, aby v tendru na Dukovany nebyli Rusové a Číňané.

Ale pokud budete stát před volbou s ANO ve vládě, nebo v opozici sledovat ANO s SPD a KSČM, tak se ocitnete pod obrovským tlakem těch, kteří budou volat po první variantě.

Těm, kteří o něčem takovém uvažují, bych vzkázal, ať se podívají na osud ČSSD. To byla kdysi nejsilnější strana v zemi. Za vládnutí s Babišem překročila všechny myslitelné červené linie a dnes naprosto směšně brání údajné koalici ANO s ODS. Oni, kteří s ním vládnou osm let. To je přece naprosto komické.

Ale lze vyloučit, že někteří lidé v ODS zkusí takové řešení prosadit, pokud bude ve hře?

Tady část lidí, podporovaná některými komentáři, které se vznáší v oblacích, si myslí, že takové varianty po volbách budou. Já vám ale říkám: Pokud ANO s SPD a případně komunisty budou mít 101 hlasů, tak to dají dohromady. Vytvoří vládu, zatleská tomu pan prezident a bude to pro ně nejlevnější a nejvýhodnější. Nebudou váhat ani minutu. Kdo žije v iluzi, ať se podívá, jak vypadalo jednání ve sněmovně po minulých volbách. ANO se spojilo s SPD a KSČM.

Co když vám lidé budou vyčítat: Pane Fialo, máme čtyři roky snášet vládu komunistů a extremistů?

Lidé mají možnost tomu zabránit. Teď ve volbách. Nedělejme si iluzi, že tomu půjde zabránit po volbách. Nepůjde! Jestli to nechcete, volte koalici Spolu. To je můj vzkaz.

Ještě před volbami běží několik televizních debat, ve kterých jste mimo jiné s premiérem Babišem. Myslíte si, že by mohly volby rozhodnout?

Já bych chtěl, aby byly tyto debaty důležité, ale obávám se, že nebudou, protože jich je strašně moc.

Moc?

Už mám za sebou několik duelů, další ještě budou a čekají nás superdebaty. To trochu snižuje význam debat. Mělo by to být například jako v Německu, kde se hlavní kandidáti střetnou ve dvou debatách za celou kampaň a hotovo. Mám pocit, že my se tady střetáváme pořád.

Ale přece jen, ve finále už budete stát proti sobě jen vy, Babiš a Bartoš. Říkáte si, že tam se pokusíte přesvědčit diváky, že byste byl nejlepší premiér?

Tak to je. Ale jak jsem řekl, je toho moc a bylo by lepší, kdyby se lidé mohli soustředit na menší počet debat mezi hlavními lídry.

Necítíte v sobě přece jen trochu obavu z televizního souboje s Babišem?

Ne! Naopak. Byl bych rád, kdybychom měli třeba dvě zásadní debaty, kde bychom mohli ukázat sílu svých argumentů a názorů. S tím, že by moderátoři vedli debaty férově. Byl bych úplně šťastný, kdyby to tak bylo. Protože potom by se ukázalo proti jaké prázdnotě a nekompetentnosti stojíme.

