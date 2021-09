ANO oslabuje, na Babišovo hnutí se dotahuje koalice Spolu, tvrdí průzkum Kantaru

Volby by v září vyhrálo ANO s 24,5 procenta hlasů těsně před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 23 procenty. Vyplývá to z volebního modelu společnosti Kantar pro Českou televizi. Piráti a starostové by měli 20,5 procenta, SPD 11,5 procenta.

Do sněmovny by se dostali ještě komunisté s pěti procenty. Těsně pod hranicí nutné pro vstup do parlamentu by skončila ČSSD se čtyřmi a půl procenta hlasů a Přísaha se čtyřmi procenty. Dvě a půl procenta by získalo uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci, dvě procenta by pak dostal Volný blok. Pro ostatní politické strany a hnutí by hlasovalo 2,5 procenta lidí.

ANO by po volbách nyní mělo podle Kantaru ve sněmovně 66 mandátů, Spolu by obsadilo 54 míst a Piráti se STAN 48. SPD by mělo 24 poslanců a KSČM 8.

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše si od srpnového modelu společnosti Kantar pohoršilo o tři procentní body. O dva procentní body vyšší zisk naopak hlásí koalice Spolu, a to hlavně díky posílení ODS.

Mírně se snížily preference koalice Pirátů a starostů. Podle Kantaru klesá obliba hlavně u Pirátů, kteří mají v současnosti nižší zisk než STAN.

O 1,5 bodu si polepšilo i SPD a sociální demokraté o bod. Přísaha Roberta Šlachty si pohoršila proti prázdninám o dva body. Podpora KSČM se nezměnila.

Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,2 procentního bodu. Poslední průzkum se uskutečnil od 13. do 22. září a zúčastnila se ho tisícovka lidí.

