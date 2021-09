Anonymy propagují strany, špiní jiné. Úřad je na ně krátký, Facebook nespolupracuje

Na sociální síti Facebook se objevují sponzorované příspěvky, které podporují či kritizují politické strany. Podle českého zákona jde o volební kampaň, která se musí evidovat. Plátci těchto příspěvků jsou však anonymní. Tímto způsobem lze obcházet stanovený 90milionový limit, který strany na kampaň mají. Dohledový úřad proto žádá Facebook, ať mu prozradí, kdo za příspěvky stojí. Zatím neúspěšně.

„Kdo nejde s Piráty, jde proti nim. Co to znamená? Když s nimi nesouhlasíte, klidně z vás v médiích udělají fašistu,“ stojí v úvodu jednoho z příspěvků facebookové stránky s názvem Pirátská tajemství, kde se pravidelně objevuje kritika této politické strany. Za tento konkrétní příspěvek navíc někdo, kdo na Facebooku vystupuje jako Richard Král, zaplatil částku v rozmezí 200 až 300 korun, aby se zobrazoval i lidem, kteří jinak tuto stránku nesledují. A tím se mohl dopustit přestupku.

Pokud kdokoliv před volbami vynakládá peníze na propagaci některé strany, musí se registrovat a náklady evidovat. „Nesmíte provozovat volební kampaň, aniž byste řekl, kdo jste, a nesumarizoval všechny výdaje ve zprávě, která bude po volbách veřejná. Jde o to, aby všichni věděli, jaké peníze do kampaně tečou a od koho jsou,“ vysvětluje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jiří Navrátil.

Problematické to je i z toho důvodu, že by strany tímto způsobem mohly obcházet limit 90 milionů korun, který na kampaň pro sněmovní volby mají. K tomu však podle Navrátila nedochází, nebo alespoň zatím. Úřad podle něj dosud registruje kampaň anonymních profilů pouze v celkové výši „zhruba desítek tisíc korun“. Do voleb však stále zbývají tři týdny a kampaň vygraduje právě těsně před otevřením volebních místností.

Dosud tak kampaň anonymních účtů tvoří jen zlomek toho, co za propagaci na Facebooku dávají sami politici. Například hnutí ANO za sponzorování příspěvků Andreje Babiše zaplatilo za pět měsíců více než tři miliony korun, Piráti za propagaci vlastní strany 2,4 milionu korun. Jde však o peníze vynaložené za propagaci těchto konkrétních stránek, jednotlivé strany totiž většinou spravují desítky profilů - od svého stranického, po několik stránek představitelů strany až po ty patřící například krajským pobočkám strany -, kde si rovněž platí propagaci.

Navrátil upozorňuje, že příspěvky anonymních účtů se od nich liší tím, že mají dominantně charakter negativní reklamy. „Není to ale tak, že by terčem byla většinově jedna strana. Dochází tam k očerňování různých kandidujících subjektů z různých táborů, přičemž větší uskupení jsou cílem samozřejmě častěji,“ uvádí.

Mluvčí Českých elfů, kteří monitorují šíření dezinformací na internetu, Vít Kučík, tvrdí, že podobné příspěvky mohou některé voliče ovlivnit, ačkoliv budou tvořit jen zlomek toho, co se objevuje na internetu a utváří voličovy názory. „Spolu s ostatními příspěvky je to ale může ovlivnit výrazně. Fenomén neautentických účtů na sociálních sítích má výrazný dopad. V těchto případech to ale vůbec nemusí být organizované jako u rozsáhlých dezinformačních kampaní, může jít o jakési fandovství,“ vysvětluje Kučík.

Takoví „fandové“ by se však měli registrovat, což desítky profilů, na které se nyní úřad zaměřil, nesplňují. V případném správním řízení jim přitom hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Facebook slíbil spolupráci, žádná neprobíhá

Podle Navrátila je však problém, že ačkoliv Facebook přislíbil úřadu spolupráci, zatím k ní nedochází. Dohledový úřad například po Facebooku požadoval údaje o plátcích reklamy na anonymních účtech, dosud však nic takového neobdržel. Úřad tak využívá pomoc jiných institucí, které z taktických důvodů nechce jmenovat.

Zástupci Facebooku deníku Aktuálně.cz potvrdili, že požadavek od dohledového úřadu obdrželi. „Pro žádosti od vlád máme zavedený postup. Tento proces je stejný po celém světě a u každé takové žádosti kontrolujeme, zdali plní zásady Facebooku, národních zákonů a mezinárodního práva v oblasti lidských práv,“ říká mluvčí společnosti pro střední a východní Evropu Magdalena Szulcová.

„Oni si snaží zlepšit svou pověst z hlediska transparentnosti kampaní, protože Facebook s tím má dlouhodobě problém. Ale zatím je to jen PR aktivita a žádná spolupráce neprobíhá. Možná je to tím, že k tomu chybí nějaký právní titul, na základě kterého by nám mohli data předávat, ale nikdy nám nic takového neřekli, nikdy jsme se nedozvěděli, v čem je problém,“ stěžuje si Navrátil.

Zároveň připomíná prohlášení, které Facebook před sněmovními volbami vydal. „Usilovně pracujeme na tom, abychom v České republice zajistili bezpečnost našich platforem před jakýmikoliv zásahy, bojovali proti dezinformacím a proti ovlivňování voličů, zlepšili transparentnost a ochranu soukromí a umožnili lidem využít svůj hlas při hlasování,“ tvrdí Facebook v prohlášení, ve kterém se zavazuje pomáhat chránit sněmovní volby.

Mluvčí elfů Kučík však tvrdí, že v oblasti ochrany voleb se sociální síť příliš nezlepšila. „Jisté známky zlepšení tam sice jsou, ale jinak se dá říct, že se Facebook změnil jen velmi málo. Stále je neohrabaným, pomalu a špatně reagujícím kolosem. Změny k lepšímu tam jsou, ale jsou jen velmi malé a nepřesvědčivé. Facebook je dobrý v politických proklamacích, ovšem reálná činnost je většinou velmi slabá,“ říká.

Ačkoliv uznává, že například boj proti dezinformacím je v případě tak velké sociální sítě, jakou Facebook je, velmi složitý. „Jedinou šancí je to udělat hromadným algoritmem. Jinak to nejde, protože tam jsou miliony příspěvků. A algoritmy jsou zatím neefektivní, často označují špatné příspěvky, což samozřejmě budí nevoli,“ tvrdí Kučík.

