Viceguvernérka ČNB si rýpla do Schillerové. A vyslala důrazné varování

Schvalování státního rozpočtu vrcholí. Těsně před třetím čtením poslaneckého schvalovacího maratonu je jisté, že naplánované výdaje pro tento rok převýší příjmy státu o 310 miliard korun. Česko si tedy bude muset na svůj provoz půjčit, a to víc než loni. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová před rychlostí, jakou se zadlužení Česka zvyšuje, varuje.
Hlavní úkolem centrální banky je starat se o to, aby ceny v dané ekonomice nerostly příliš rychle. Klíčovým nástrojem měnové politiky pro tento úkol jsou úrokové sazby. Jejich zvýšením národní banka zdražování brzdí, snížením naopak podporuje ekonomiku.
Zmíněný vliv ale oslabuje, pokud vláda příliš utrácí. Do ekonomiky se pak totiž dostává víc peněz. Právě na to narážela viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová na konci února v rozhovoru pro server iDNES.cz.
„Abychom mohli držet měnovou politiku na neutrální nebo dokonce nižší úrovni, potřebujeme neutrální působení veřejných rozpočtů,“ vysvětluje viceguvernérka. „Obávám se, že tady je spíše expanzivní vliv,“ uvedla na otázku moderátora, zda vláda víc utrácí.
Zamrazilová v rozhovoru připomněla, že podíl veřejného dluhu na ekonomice má teď Česko někde kolem pětačtyřiceti procent, zatímco v roce 2019 to bylo devětadvacet procent.
„Důchodový efekt“
„Ta dynamika je poměrně rychlá a bylo by třeba ji zastavit,“ varovala Zamrazilová a uvedla, že podstatný vliv na zdražování mají vládní výdaje na spotřebu. „Především ty výdaje, které nechávají lidem víc peněz v peněženkách, protože takzvaným důchodovým efektem se přenesou do cen jiných komodit,“ vysvětlila.
Česko nicméně patří stále mezi nejméně zadlužené země Evropské unie. Podle některých kritiků ale může právě nynější rychlost, kterou zadlužení roste, přinést problémy.
Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) v minulosti několikrát řekla, že vyšší schodek je důsledek politiky předchozí vlády. Ta podle ní naplánovala rozpočet nereálně, některé výdaje v něm chyběly a podle jejích slov„bylo třeba rozpočet zreálnit“.
Zatímco loni měl vycházel naplánovaný deficit na 241 miliard korun, hospodaření nakonec skončilo v mínusu 290 miliard.
Schillerová varování před zadlužováním odmítá
Schillerová ale varování před dalším zadlužováním odmítá. „Veřejné finance České republiky budeme udržovat blízko vyrovnané bilance,“ řekla deníku Aktuálně.cz a při vysvětlování použila jiný parametr dluhové kondice státu než viceguvernérka.
Namísto podílu celkového dluhu na ekonomice mluvila ministryně o podílu deficitu na ročním výkonu ekonomiky - a ten se podle ní bude držet pod třemi procent hrubého domácího produktu, jak po nás vyžaduje Evropská unie a Maastrichtská kritéria.
Schillerová rovněž slíbila vyrovnaný rozpočet „díky masivním investicím do dlouhodobého ekonomického růstu a důslednému naplňování hospodářské strategie, které půjdou ruku v ruce s úsporami na provozu státu“.
„Tím dosáhneme postupného snižování deficitu veřejných financí. V delším horizontu pak i fakticky vyrovnaného či přebytkového hospodaření státu, podobně jako v letech 2016 až 2019,“ řekla ministryně.
Státní dluh loni vzrostl o 312 miliard korun a celkové dluhy Česka už vycházejí na 3,7 bilionu korun. Náklady na něj loni dosáhly 98,1 miliard korun. Před rychlostí, jakou zadlužení roste, varovala v minulosti i Národní rozpočtová rada.
Pro srovnání například německý dluh přesahuje 60 procent ročního výkonu ekonomiky. Polsko je na padesáti procentech, Maďarsko asi na třiasedmdesáti. A například Itálie, která se řadí k „šampionům“, přes 130 procent.
ŽIVĚ Na dvou frontách: Trump sjednal vojenskou koalici proti kartelům, řeší i osud Kuby
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters.
Emotivní sbohem. Sáblíková plakala už na startu, poslední kolo zvolnila kvůli ovacím
Rychlobruslařka Martina Sáblíková ukončila svou úspěšnou kariéru. Osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka v neděli nenastoupí do pokračování mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu. Rozlučku s fanoušky zvládla na tříkilometrové trati.
ŽIVĚ Jaký bude osud íránského režimu po náletech? Utajená zpráva asi Trumpa nepotěší
Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že i rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. Informuje o tom Washington post.
Zdráhalová je po prvním dnu víceboje 10., Jílek si vylepšil osobní maximum
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.
ŽIVĚ Zasáhli obytný dům. Při útoku na Charkov zabili Rusové deset lidí, včetně dvou dětí
Ruský letecký útok na Charkov zabil nejméně deset lidí a několik dalších osob včetně dětí zranil. Úder zasáhl obytný dům v tomto východoukrajinském městě. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.