Koalici TOP 09 na Vysočině chyběl k úspěchu jediný hlas. Zvažuje přepočítání voleb

Koalice na Vysočině vedená TOP 09 přišla kvůli jedinému hlasu o možnost zasednout v krajském zastupitelstvu. Získala jich přesně 7972, pro překonání pětiprocentní hranice však potřebovala o jeden víc. Uskupení nyní zvažuje, jestli nechá hlasy přepočítat, řekl Aktuálně.cz lídr kandidátky Zdeněk Dvořák.

Koalice složená z TOP 09, Klubu angažovaných nestraníků, Koruny České a hnutí Třebíč občanům získala podle oficiálních výsledků 4,99 procenta. K překonání pětiprocentní hranice chyběl pouhý jeden hlas. V celém kraji však volební komise vyřadily téměř dva tisíce neplatných hlasů.

Strana se proto nyní rozhoduje, jestli se neobrátit na soud a požadovat přepočítání hlasů. "První, co každého z nás napadne, je to, že tam ten jeden hlas někde musí být," řekl Aktuálně.cz lídr kandidátky Zdeněk Dvořák. Právě on by zasedl v zastupitelstvu, kdyby strana dostala o jeden jediný hlas více.

"Nikdy by mě nenapadlo, že bychom rozporovali výsledky voleb. Ale pokud to, co to zlomí, je jeden jediný hlas, tak to by asi udělal každý z nás," vysvětlil Dvořák.

Konkrétní podezření, že by někde nedošlo k započítání jejich hlasů, však Dvořák nemá. "Je to spíše taková platonická snaha. Jak voliči vždycky říkají, že jeden hlas nikdy nic neudělá, tak tady udělal. Pokud to tak bude, tak je to krutá realita a asi budeme v nějaké Guinessově knize rekordů," řekl Dvořák.

Podobně těsný výsledek přitom strana zažila už v minulých krajských volbách před čtyřmi lety. Koalice "Žijeme Vysočinou", v níž byla TOP 09 se Stranou zelených, získala 4,96 procenta hlasů. Mandát jim tehdy utekl o 59 hlasů.

Na Vysočině vyhrálo letošní krajské volby hnutí ANO s 18,5 procenty. Následují Piráti a ODS se Starosty pro občany (shodně 13,2 procenta), KDU-ČSL (12 procent), ČSSD (11,9 procenta), Starostové pro Vysočinu (10,9 procenta). Do zastupitelstva se dostali ještě komunisté s 5,3 procenty. Kromě TOP 09 měla relativně blízko k úspěchu v kraji už jen SPD, chybělo jí však přes 500 hlasů.