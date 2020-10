Zklamaný Čunek. Myslel jsem, že vyhrajeme, nemocnice je moje chyba, přiznal

Hejtman Zlínského kraje a krajský lídr lidovců Jiří Čunek v sobotu po těsné porážce hnutím ANO přiznal, že je s výsledkem krajských voleb velmi nespokojen. "Mysleli jsme, že vyhrajeme, ale je vidět, že ANO táhne. Byli jsme horší, to se nedá nic dělat," řekl ve zlínském štábu lidovců.

Hlavním tématem krajských voleb byl projekt nové nemocnice, kterou Čunek prosazoval a získal pro něj jen těsnou podporu. Stavba nové nemocnice za odhadovaných osm miliard korun měla řadu kritiků, nesouhlasilo s ní ani hnutí ANO, které bylo s lidovci v koalici. Čunek přiznal, že projekt lidem zřejmě nedovedl vysvětlit. "To je určitě moje chyba," řekl hejtman.

"Jsem člověk který jde hodně za cílem, a ten cíl tady byl asi pro mnohé příliš velký," uvedl hejtman, podle kterého je zřejmě nemocnice za osm miliard pro lidi něco nepředstavitelného a říkají si, že si to kraj nemůže dovolit. Kraj měl podle něj možná dát víc peněz do profesionální agentury, která by to lidem lépe vysvětlila, jak to například dělá premiér Andrej Babiš (ANO). Cesta k nové nemocnici byla podle Čunka rychlá a lidé podle něj na změny možná nejsou naladěni. "Je vidět, že Zlíňáci asi nepotřebují novou nemocnici, protože hodně volili jinak," uvedl.

Čunek neví, jaký bude osud projektu. "Asi bude snaha jej zastavit. Něco jiného je ale něco říkat z náměstí, a vidět realitu," uvedl Čunek, podle kterého není vyloučené, že projekt bude upraven. Rekonstrukce stávajícího areálu zlínské nemocnice, kterou prosazovali kritici nové nemocnice, bude podle Čunka dražší a potrvá dlouho.

"Nebo se dohodne, že se zboří interna a tam se postaví jen centrální objekt a ostatní zůstane, jak je, a pacienti budou stále jezdit venkem. To je možné, tyto varianty tady jsou," uvedl Čunek, podle kterého to bude předmětem jednání koalice.

"Dokud se neuzavře koalice, není nic jisté"

Podle výsledků voleb je zřejmé, že kritici nové nemocnice by měli mít v zastupitelstvu dostatek hlasů a mohli by vytvořit koalici bez lidovců. Jednání však podle Čunka teprve začínají. "Dokud se neuzavře nějaká koalice, která se stvrdí na zastupitelstvu, není nic jisté," uvedl hejtman.

Minulé krajské volby vyhráli lidovci, kteří získali 22,97 procenta hlasů, v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu získali 12 mandátů. Vytvořili koalici s druhým hnutím ANO, STAN a ODS. V zastupitelstvu měla koalice 29 křesel. V opozici skončili ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a také SPD. Voleb se před čtyřmi lety zúčastnilo 38,50 procenta voličů.

