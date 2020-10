Analýza: ANO je v krajích za vítěze. Rivalové ho mohou odsunout do role poraženého

Výsledky krajských voleb nabízejí poněkud paradoxní obrázek. Zatímco vítězné hnutí ANO se strachuje o to, jestli se mu podaří mít více hejtmanů, středopravé strany, které skončily za ANO, se radují. Už teď je totiž jasné, že hned v několika krajích se spojí proti ANO a budou mít svého hejtmana. Jasným poraženým voleb jsou vládní sociální demokracie a KSČM, která vládu ČSSD a ANO podporuje.

Jestliže se předseda hnutí ANO Andrej Babiš před krajskými volbami obával, že ANO nemusí vítězství v krajských volbách mnohdy stačit ke skutečnému vítězství, tak samotné výsledky tuto jeho obavu potvrdily. Hned v několika krajích se může hnutí stát, že se ocitne v opozici a nezíská pozici hejtmana. Tedy nastane podobná situace, jakou ANO zažilo po krajských volbách v roce 2016.

Strany, které vystupují v Poslanecké sněmovně proti hnutí ANO, totiž v krajských volbách dosáhly výsledků, které jim umožní se případně spojit a zvolit si vlastního hejtmana. Veselo je ve štábu Pirátů, protože tato strana získá mnohem více mandátů než v roce 2016 - tehdy měla jen pět křesel.

Naopak velké zklamání prožívají sociální demokraté. Zatímco před čtyřmi lety byli druzí právě za hnutím ANO a měli také několik hejtmanů, nyní míří téměř všude do opozice bez šance na hejtmanský post. V některých krajích se ČSSD do zastupitelstva ani nedostane.

Předseda STAN Vít Rakušan už naznačil, že středopravé strany budou postupovat proti hnutí ANO. "Vítězství ANO může být v mnoha krajích takovým vítězstvím, které žádným dramatickým vítězstvím není. Protože když se nasčítají hlasy opozičních seskupení v daném kraji, tak se prostě ukáže, že většinová vůle občanů v tom kraji je jiná. Je nutné se dívat na sílu opozice," řekl Aktuálně.cz Rakušan. Upozornil také na úspěchy Pirátů a podotkl, že tyto výsledky mohou zamíchat také s následujícím tvořením krajských koalic.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš už potvrdil, že jeho strana bude rozhodně podporovat varianty bez hnutí ANO. "My nejsme spokojeni s politikou ANO na celostátní ani krajské úrovni, kraje si zaslouží férovou a otevřenou vládu. Preferujeme spolupráci se stranami, se kterými spolupracujeme v Poslanecké sněmovně," řekl Bartoš, na kterém bylo na tiskové konferenci znát, jak moc je spokojený s výsledky Pirátů a že nemá těžkou hlavu z celkového vítězství hnutí Andreje Babiše. "Myslím, že v ANO se určitě nejásá," podotkl Bartoš.

Vzhledem k tomu, že Piráti nejvíce uspěli v koalici se Starosty a nezávislými v Olomouckém kraji (skončili druzí), je to další důvod, proč patrně budou spolupracovat i ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce. "Na Olomoucku je to super výsledek, jsem za něj rád. Je možné, že budeme se STAN spolupracovat i ve sněmovních volbách, ale rozhodne naše členská základna," avizoval.

Také z výroků předsedy ODS Petra Fialy je zcela jasné, že se ANO musí obávat středopravých stran, které se chystají na spolupráci. "Důležitá zpráva z těchto voleb je ta, že opoziční liberálně a konzervativně orientované politické síly získaly v těchto volbách většinu. To je důležitá zpráva i do budoucna pro parlamentní volby," prohlásil Fiala.

Babiš naléhal na voliče do poslední chvíle

Přestože Andrej Babiš původně tvrdil, že krajské volby nepovažuje za tak podstatné, a ve volební kampani ani příliš nevyjížděl do regionů, těsně před volbami prohlásil, že tyto krajské volby jsou velmi důležité a prosil voliče o hlas. Argumentoval přitom tím, že jedině tak podle něj bude možné zvládnout důsledky pandemie koronaviru.

"Je důležité, aby v tuto chvíli, kdy bojujeme proti covidu-19, se semkly kraje, obce a vláda, musíme spolu spolupracovat. Musíme to zvládnout, abychom se vrátili k prosperitě a ochránili zdraví našich občanů. Abychom se postarali o naše občany, důchodce, podnikatele a živnostníky. Nenecháme vás ve štychu," naléhal Babiš na videu, které ANO zveřejnilo v průběhu voleb.

Zároveň tvrdil, že na rozdíl od jiných stran v minulosti jeho vláda kraje podporovala co nejvíce a bez ohledu na to, z které strany hejtmani byli. "Od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády, jsme dali na silnice druhé a třetí třídy 24 miliard korun, předtím to vláda nedávala. Kraje mají rekordní rozpočet 260 miliard, navýšili jsme jejich příjmy meziročně o 26 miliard. Spolehněte se na nás, my uděláme skutečně všechno pro to, abychom se o vás postarali. Přijďte nás podpořit, skutečně to od vás potřebujeme do dalšího boje," prohlašoval Babiš.

ANO zřejmě přijde o Středočeský kraj

ANO navíc přijde s největší pravděpodobností o největší kraj, a to Středočeský, kde ještě vládne místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Už některé průzkumy naznačovaly, že tady ANO ztrácí, což volby jen potvrdily. V roce 2016 přitom v tomto kraji vyhrálo se 16 mandáty velmi těsně následované hnutím STAN s 15 mandáty. Sociální demokraté měli 11, KSČM 10 a ODS 5 křesel.

Hejtmanka patrně doplatila na to, že musela čelit několika aférám, které jí lidé například na sociálních sítích ostře vyčítali. Šlo například o to, že její manžel jezdil služebním autem nebo že podala trestní oznámení na záchranářku, která poukazovala na nedostatek ochranných pomůcek. Kromě toho kraj vyplácel miliony korun řadě externích spolupracovníků, aniž by bylo jasné, co dělali.

Nepotvrdily se však předpovědi, že by vzhledem k těmto aférám hnutí ANO vůbec neuspělo. Zatímco ve volbách v roce 2016 získalo hnutí ANO 20,76 procenta a šestnáct mandátů, letos dosáhlo na necelých devatenáct procent. Hnutí však doplatí na neúspěch svých stávajících koaličních partnerů v kraji - sociální demokraté ani komunisté totiž nepřekonali pětiprocentní hranici, a nemají tak v zastupitelstvu ani jediné křeslo.

Nakonec ve Středočeském kraji zvítězili Starostové, následovaní ODS. Za hnutím ANO se pak na čtvrtém místě umístili Piráti. Nezdá se, že by mezi těmito stranami mohla současná hejtmanka najít koaličního partnera. Například proto, že hnutí STAN a ODS si znepřátelila už rok po minulých volbách, když těmto stranám vypověděla koaliční smlouvu. A Piráti spolupráci s hnutím ANO odmítají dlouhodobě.

Nynější hejtmanku by mohla nahradit lídryně STAN Petra Pecková, která už Aktuálně.cz potvrdila, že nepočítá s koalicí s hnutím ANO, ale bude spolupracovat například s ODS.

Tradiční levice mizí, nahradilo ji ANO

Letošní krajské volby potvrdily další ústup tradičních levicových stran, ČSSD a KSČM. Před čtyřmi lety byla ČSSD celorepublikově hned druhá za ANO se 125 křesly a KSČM třetí s 86 křesly. Ve volbách v roce 2012 na tom byli komunisté ještě lépe, získali 102 krajských zastupitelů. A pokud jde o sociální demokraty, ti v roce 2008 vyhráli ve všech krajích a také všude měli hejtmany.

Před letošními krajskými volbami bylo zřejmé, že předseda sociální demokracie Jan Hamáček postaví kampaň na boji proti důsledkům koronaviru. "V krizi vás ochráníme," bylo motto sociálnědemokratické kampaně. Hamáček zároveň poukazoval na své účinkování v čele Ústředního krizového štábu i na pro něj velmi dobré výsledky v průzkumech veřejného mínění.

Když Hamáček přišel v sobotu odpoledne do volebního štábu, tvrdil, že udělal pro úspěch maximum. "Svědomí mám čisté, udělali jsme maximum, abychom oslovili voliče. Pokud by byl v případě krajských voleb někde dvojciferný výsledek, bral bych to jako úspěch," sdělil České televizi. O několik hodin později už věděl, že strana dopadne podstatně hůř.

"Jsou kraje, kde jsem očekával o jedno, dvě procenta lepší výsledek," uvedl Hamáček, který označil za největší zklamání to, že se ČSSD nedostala vůbec do zastupitelstva Středočeského kraje. Jak už dříve řekl Aktuálně.cz, příští rok v lednu bude mít strana volební sjezd, kde se uvidí, jestli zůstane v čele strany. "Vydal jsem se na nějakou cestu, z boje neutíkám. Rozhodnou delegáti strany, bude na nich, jak výsledky vyhodnotí," řekl v sobotu po volbách České televizi. Odmítl přitom, že by vláda sociální demokracie odešla z vlády, což v minulosti řada sociálních demokratů požadovala. "Nemá smysl teď přepřahat," řekl Hamáček.

Na severozápadě Čech dominovalo ANO

Pád levice lze velmi dobře ukázat také na Ústeckém kraji, kde končí jako hejtman zástupce KSČM. Komunisté oproti minulým volbám přišli téměř o polovinu příznivců, z 15 procent hlasů se propadli na šest procent. Je jisté, že po osmi letech přijdou o hejtmana. Dvě období sloužící Oldřich Bubeníček nebude moct předat hejtmanské insignie nástupci ze své strany.

Po dvaceti letech zmizela z krajské politické mapy ČSSD, mezi voliči posbírala pouze tři procenta. Poslední tři období se přitom účastnila regionální vlády, první z nich měla svou hejtmanku. Výprask sociálních demokratů ale nelze brát přímo jako vysvědčení za poslední léta spoluvlády. Centrála strany postavila jinou kandidátku, než na které se dohodla ČSSD v regionu. Tamní představitelé strany šli do voleb s regionálními hnutími a dosáhli 6 procent.

Triumfem tady skončily volby pro hnutí ANO. Po čtyřech letech v opozici, byť ve volebním klání v roce 2016 vyhrálo, ale nedokázalo sestavit koalici, zopakovalo své vítězství. Návdavkem posbíralo o tři procentní body víc, z 23 procent vystoupalo na téměř 26 procent. Je velmi nepravděpodobné, že by se v Ústeckém kraji podařilo sestavit vládnoucí koalici bez Babišova hnutí.

Silným motivem v regionu je také výrazné posílení středových a pravicových stran. Příkladem je zisk deseti procent pro Českou pirátskou stranu, která v předchozích volbách neměla ani vlastní kandidátku. Hnutí STAN poskočilo ze 4 na 11 procent a poprvé se dostalo do krajského zastupitelstva. Oproti poslednímu hlasování získala i ODS, místo 8,5 procenta v roce 2016 brali letos více než 12 procent hlasů.

Jihočeské ČSSD se nedařilo, Zimola úplně propadl

Úspěchem neskončily pro sociální demokracii volby ani v Jihočeském kraji, kde v současnosti vládne jejich hejtmanka Ivana Stráská. Zatímco před čtyřmi lety ČSSD získala 22,5 procenta, letos se propadla o téměř 14 procentních bodů.

Neuspěl ani Stráské předchůdce Jiří Zimola, který na postu hejtmana skončil v dubnu 2017 a později ze strany odešel. Jeho nové hnutí Změna 2020 skončilo pod dvěma procenty hlasů.

Propadli i komunisté, kteří před čtyřmi lety brali za 10 procent hlasů čtvrté místo. Nyní zůstali těsně pod pěti procenty, a v zastupitelstvu tak nebudou mít jediného zástupce.

Na jihu Čech naopak slaví úspěch hnutí ANO, které zde se ziskem přes 18 procent vyhrálo. Výrazně si oproti posledním volbám polepšila také druhá ODS, která se zlepšila o takřka pět procentních bodů na téměř 17,5 procenta hlasů. Třetí skončili Piráti, kteří se před čtyřmi lety do zastupitelstva vůbec nedostali.

Kauza Stoka ubrala hlasy hlavně v Brně

Na jižní Moravě si vítězné ANO zachovalo takřka stejnou pozici jako před čtyřmi lety, přesto je pravděpodobné, že o post hejtmana přijde. V roce 2016 jednička Babišova hnutí Bohumil Šimek vyprovodil z křesla hejtmana Michala Haška (ČSSD). Před letošními volbami se ale Šimek stal lídrem na poslední chvíli. Potom, co kvůli korupční kauze Stoka z hnutí odešel exprimátor Petr Vokřál s vysvětlením, že brněnské ANO zůstává napojeno na podsvětí, a předseda Babiš celou tamní buňku zrušil.

Kauza Stoku, jejíž ústřední postavou je obžalovaný někdejší místostarosta za ANO Jiří Švachula, voliči ANO spočítali v Brně, kde vlivní členové hnutí dle policie manipulovali stamilionové veřejné zakázky. V okrese Brno-město ANO oproti předchozím krajským volbách přišlo o téměř 6 procentních bodů. Propadu zabránil lepší výsledek v ostatních částech kraje.

Zhruba 20 procent hlasů z roku 2016 a tím i 15 mandátů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu tak i přes mírný propad ANO pod vedením Šimka obhájilo. To samé ale nemusí platit pro post hejtmana. Šimkovi se totiž bude těžko skládat koalice. Ještě v sobotu večer se sešli lídři KDU-ČSL, Pirátů, ODS a STAN. A podepsali memorandum o společné koalici. ANO oproti tomu zůstává izolované.

I na jihu Moravy totiž pohořela sociální demokracie, která doteď byla pro ANO největším koaličním partnerem. S ani ne 6 procenty hlasů přišla o téměř 10 procentních bodů a stala se stranou s vůbec nejhorším výsledkem, která se do zastupitelstva dostala. Naopak výrazně posílily opoziční parlamentní strany - Piráti a ODS. S devíti a desíti mandáty budou při vyjednávání koalic výrazným hráčem.

Záležet bude na tom, jak se rozhodnou lidovci. A zatím to vypadá, že se od ANO odvracejí. Se zhruba 15,5 procenty pod vedením Jana Grolicha, kterým se voličům nabízel jako "COOL starosta" Velatic, skončili druzí hned za ANO. Od minule se jejich výsledek taktéž nezměnil. Po minulých krajských volbách ANO sestavilo koalici bez nich. Nyní se bez jejich 11 mandátů obejde jen těžko.

Lidovci se o druhé místo při sčítání hlasů přetahovali s Piráty, kteří nakonec skončili s 13,8 procenta hlasů třetí. Čtvrtá ODS je za nimi s 12,7 procenty hlasů. Pátí Starostové pro jižní Moravu mají 10,5 procenta. Komunisté ze zastupitelstva úplně vypadli.