Dva roky jsem s prohrou počítal. Od vstupu do vlády s ANO, říká senátor Dienstbier

Devět let reprezentoval Kladensko v Senátu Jiří Dienstbier (ČSSD). Dalších šest let ho však bude zastupovat už někdo jiný. Bývalý ministr pro lidská práva skončil ve víkendových volbách už v prvním kole. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že "jeho" Kladno se posouvá doprava, a tak měl jako sociální demokrat stále menší šance. Znovuzvolení mu prý zkomplikoval i vstup ČSSD do vlády s ANO.

Do druhého kola jste v senátních volbách na Kladensku nepostoupil a po devíti letech v Senátu končíte. Cítíte zklamání?

Déle než dva roky jsem počítal, že to takto může dopadnout. I když se přiznám, že to dopadlo ještě o něco hůře, než jsem si myslel. Věděl jsem ale, že nemusím do druhého kola postoupit. Samozřejmě z toho žádnou radost nemám, protože ztrácím pozici, která mi umožňovala ovlivňovat to, co se děje v České republice zejména prostřednictvím zákonů, které Senát projednává.

Říkáte, že jste to už před dvěma lety čekal, že by to tak mohlo dopadnout. Z čeho to pramenilo?

Protože vím, v jakém obvodě jsem vykonával funkci senátora. Obvod se vytrvale názorově posouvá ku Praze. Je to dlouho spíše pravicový obvod, zatímco já reprezentuji sociální demokracii.

Navíc zejména poté, co sociální demokracie před dvěma lety vstoupila do vlády, bylo jasné, že bude těžké s tímto zázemím získávat podporu. Musel jsem s takovou variantou počítat, ale samozřejmě jsem udělal všechno pro to, abych uspěl. Bohužel se to nepovedlo.

Jak velký vliv na váš výsledek má, řekněme, skomírající značka ČSSD?

To má samozřejmě velký vliv na všechny kandidáty sociální demokracie, to je přirozené. I v těchto volbách jsem dostal v mém obvodu o dost hlasů více než sociální demokracie v krajských volbách. Pořád mám schopnost získávat lepší výsledky, přidávat nějaké procenta. Ale v Senátu potřebujete v prvním kole prostě více a ve druhém kole potřebujete přes 50 procent. A to je samozřejmě v takové situaci velmi složité.

Vypadá to, že ČSSD ve volbách propadla…

Já si nemyslím, že se stalo něco, co se nedalo očekávat, a to ani v krajských volbách. Naopak, ve třech, čtyřech krajích jsou výsledky dokonce velmi slušné, přinejmenším nad mé očekávání.

Volby tedy nehodnotíte jako neúspěch?

Neúspěch to samozřejmě je, volby jsme nevyhráli. Ale nemyslím si, že někdo mohl očekávat něco zásadně lepšího než to, čeho jsme dosáhli.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v průběhu sčítání řekl, že by strana měla minimálně do sněmovních voleb v příštím roce dál dělat to, co dělá. Souhlasíte s takovou interpretací výsledků voleb?

To si úplně nemyslím. Od samého začátku jsem kritik vstupu do vlády s hnutím ANO. To, že ČSSD nešla raději do opozice než do takového spojenectví, ji dlouhodobě znemožňovalo nabírat síly, dávat se vnitřně dohromady, věnovat se tomu, jak vypadá, nově definovat strategii a srozumitelným způsobem stanovit programové priority. A to je můj dlouhodobý postoj.

To je to, proč říkám, že už déle než dva roky počítám s tím, že to bude velmi těžké. Nakonec jsme to viděli před dvěma lety, jak se dařilo sociálnědemokratickým senátním kandidátům, kteří třeba obhajovali mandát. Mnozí z nich byli velmi dobří senátoři a prostě to v takovéto politické situaci nešlo.

Neobáváte se toho, jak dopadnou volby příští rok? Neukázaly ty letošní, že hrozí, že se do sněmovny ČSSD vůbec nedostane?

V tuto chvíli se sociální demokracie pohybuje v průzkumech mezi pěti a osmi procenty. Výsledky do krajů, když se započítají i krajské koalice, ukazují, že se stále drží nad pěti procenty, ale samozřejmě bez srozumitelné komunikace s lidmi v celé České republice za rok hrozí nějaký hraniční výsledek.

Každý soudný člověk se v takovéto situaci musí obávat, je potřeba si to vyříkat a udělat něco pro to, aby se sociální demokracie dala maximálně do kupy a dělala do budoucna dobré výsledky, protože si myslím, že dlouhodobě - také je to nejstarší strana - reprezentuje zájmy, hodnoty a politiku, která je pro lidi prospěšná. Jen zrovna není v ideální kondici.

Jak jisté má své místo předseda Hamáček po těchto volbách?

To si myslím, že je předčasné. V tuto chvíli nejsou volby ani zcela sečteny (rozhovor probíhal v sobotu v 18 hodin, pozn. red.), natož abych spekuloval, jaký dopad budou mít třeba na vedení sociální demokracie.

Končí vám mandát senátora. Už víte, co budete dělat? Budete mít ještě politické ambice?

Občas s nadsázkou odpovídám, že jsem se do politiky narodil, že je pro mě přirozené se v politice pohybovat a snažit se ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Neumím si představit, že bych z politiky úplně odešel. Ale tím, že ztrácím tuto formální pozici v Senátu, se moje možnosti tyto věci ovlivňovat samozřejmě zhorší.

Dá se třeba očekávat, že budete kandidovat ve sněmovních volbách za rok?

Prosím vás, ještě pomalu neskončily jedny volby a vy se mě ptáte na nějaké další. Takové spekulace teď opravdu nemají smysl. Nějakou pozici si budu muset najít, abych mohl mít vliv na to, co se děje, abych mohl prosazovat věci, které považuji za potřebné. Ale jakým způsobem to bude, v tuto chvíli opravdu netuším. Teď je ta situace příliš čerstvá a já jsem o tom dopředu doopravdy nepřemýšlel.